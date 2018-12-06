Report: Цена платины на мировом рынке продолжит снижаться - АНАЛИТИКА

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Мировые цены на платину, колебавшиеся в диапазоне 900-1000 долларов США за унцию в начале этого года, сейчас опустились ниже 800 долларов.

Аналитическая группа Report полагает, что стоимость этого драгоценного металла определяется множеством факторов, включая различные события, спекуляции на рынке, спрос и покупательную способность промышленных предприятий.

В последнем отчете издания Platinium Geild International (PGI) отмечается, что спрос на платину среди производителей ювелирных изделий США составляет 22% мирового спроса. Это достаточно значимый показатель. Вследствие сокращения спроса на платину в автомобильной промышленности на 30% за последние 15-20 лет, ювелирный сектор по объему спроса поднялся с 4-ой строчки на 2-ую. Химическая промышленность, которая занимала 2-ое место, теперь оказалась на первом. Здесь металл используется в качестве автокатализатора. Электротехническая промышленность по-прежнему остается третьим по величине покупателем платины. Ранее лидирующие автопроизводители опустились на 4-е место.

Аналитическая группа Report прогнозирует дальнейшее снижение мировых цен на платину. Дело в том, что в последние годы ювелирный сектор предпочитает платине белое золото. В итоге, платина сильнее упала в цене, чем золото. Помимо этого, участились случаи мошенничества в процессе производства платиновых слитков. Из-за недостаточного развития технологий, способных это выявить, золота представляется более привлекательным инвестиционным инструментом. Все это снижает спрос на платину.

В 2017 году на товарных биржах продано платины на 27,8 млрд долларов, что на 25,5% больше, чем в 2016 году. Крупнейшими экспортерами драгоценного металла являлись Южная Африка, Великобритания, Россия, США и Германия.