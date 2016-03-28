​Report: ЦБА не должен раскрывать объем валютной интервенции

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ На валютных аукционах Центробанка Азербайджана (ЦБА) наблюдается периодический ажиотаж среди покупателей. В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась 4-11 марта. Однако ЦБА официально заявляет, что ажиотаж устранен: "Анализ процессов на валютном рынке за прошедший период текущего года показывает, что ажиотаж устранен и экономические субъекты постепенно адаптировались к новому режиму".

Аналитическая группа Report считает, что ажиотаж на рынке возникает в условиях, когда ЦБА сокращает объем валютной интервенции. Ажиотаж спал после того, как в конце первой декады марта ЦБА выставил на продажу 150 млн. долларов США.

"В целом, реальный спрос коммерческих банков станет известен только в том случае, если ЦБА не будет заранее раскрывать объем выставленной на аукционе валюты. В этом случае нетрудно будет определить реальный курс. В настоящее время сокращение объема валютной интервенции и дата стабилизации курса являются спорным вопросом. ЦБА получил возможность в любое время изменять объемы продажи валюты, регулируя курс доллара по своему усмотрению. В результате, население столкнулось с нестабильным курсом валюты. Ослабление маната в условиях роста цен на нефть на мировом рынке и укрепление маната в условиях падения нефтяных цен вызывает недоумение среди населения", - отмечают аналитики.

Напомним, что на 18 из 30 валютных аукционах, проводимых с начала года, предложение превысило спрос. Естественно, если сумма превысит средний показатель по рынку, предложение также будет превышать спрос.

"Несмотря на все усилия ЦБА, манат не вызывает доверия. Потому что Центробанк не только проводит необоснованную валютную политику, но и не делает никаких заявлений по поводу проводимой им политики. Доверие к национальной валюте не смогли восстановить даже отмена ограничения суммы защищенных вкладов в манатном эквиваленте и максимальное увеличение допустимой ставки по депозитам. Пересмотр параметров процентного коридора в нынешних азербайджанских реалиях не приведет ни к какому результату. Хотя за последние 10 лет учетная ставка была равна приблизительно 3%, коммерческие банки выдавали кредиты под 24-40% и заработали в 10 раз больше. ЦБА не контролировал этот процесс", - отмечают аналитики Report.