​Report: Азербайджанский манат начал слабеть в преддверии заседания ФРС

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ С ростом вероятности повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на очередном заседании 13-14 июня азербайджанский манат начал сдавать позиции по отношению к доллару. Как сообщает Report, обменный курс валюты, который 27 мая снизился до 1,4830 AZN/USD, сегодня, 1 июня, уже превысил 1,50 AZN/USD. Если сегодня утром курс продажи был равен 1,4950 AZN/USD, то днем он уже достиг 1,5010 AZN/USD.

Отметим, что курс вырос по причине того, что на последних двух аукционах ЦБА не позволил ему упасть ниже отметки 1,49 AZN/USD. На вчерашнем аукционе коммерческие банки не смогли скупить валюту в достаточном количестве, что вчера и сегодня привело к росту спроса на доллар на межбанковском валютном рынке и рынке наличной валюты. Аналитическая группа Report прогнозирует высокий спрос на доллар на валютном аукционе 2 июня и осуществление межбанковских сделок по более высокому курсу. Ожидается, что до заседания ФРС курс доллара вырастет до отметки 1,52 AZN/USD, а ЦБА будет определять дальнейшую стратегию в зависимости от итогов заседания и реакции глобальных финансовых рынков.

Отметим, что с приближением даты заседания доллар на глобальном валютном рынке продолжает укрепляться. Так, курс пары доллар/евро, который 3 мая был равен 1,1615, снизился на 4% и достиг 1,1155. Это привело к ослаблению валюты ряда стран по отношению к доллару. Так, китайский юань сегодня приблизился к зафиксированной 8 января отметке 6,5967 CNY/USD, что является пятилетним минимумом. Существует вероятность подорожания доллара в Китае до 6,80 юаней, что повлияет на все мировые валюты.