Report: Азербайджан не нуждается в полном переходе на "плавающий курс" маната

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан не нуждается в полном переходе на "плавающий курс" маната, предусмотренном в "Стратегической дорожной карте по перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики".

Аналитическая группа Report полагает, что шаги по девальвации национальной валюты или переходу маната на "плавающий курс" связаны с давлением на платежный баланс. То есть с валютным дефицитом, возникшим из-за изменения соотношения денежных платежей, поступающих в страну из-за границы, и платежей за границу в пользу последних. В Азербайджане этот дефицит уже устранен во 2-м и 3-м кварталах. Согласно официальной статистике Центробанка Азербайджана (ЦБА), во 2-м квартале платежный баланс завершился с профицитом в 18 млн. долларов, в 3-м квартале – 63 млн. долларов. Это означает, что в 3-м квартале валютные резервы Азербайджана выросли на 63 млн. долларов.

Если будет осуществлен полный переход на "плавающий курс" маната, импорт в Азербайджан сократится еще больше и профицит платежного баланса продолжит расти с учетом стабильности текущих нефтяных цен. Однако это приведет к ослаблению торговой активности в стране и периоду застоя вследствие ошибочных прогнозов предпринимателей по курсу маната. В результате, рабочие места сократятся, стоимость арендных плат и торговых объектов снизится.

Аналитики Report считают, что наиболее приемлемым при текущих ценах на нефть является курс доллара в 2,00 AZN/USD. Стабилизация курса на этой отметке будет способствовать оживлению экономики, возобновлению кредитования в национальной валюте. Необходимость в коррекции курса может возникнуть в случае снижения нефтяных цен. Таким образом, если будет внедрен режим полного перехода на "плавающий курс" маната, падение цен на нефть еще больше ускорит девальвацию маната.