Report: Американо-китайская торговая война резко сократит темпы роста мировой экономики - АНАЛИТИКА

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Торговая война между США и Китаем, сопровождаемая введением взаимных импортных пошлин, продолжается.

Аналитическая группа Report полагает, что, если процесс затянется, пострадают компании не только этих, но и других стран мира, и в 2020 году темпы роста мировой экономики резко сократятся.

Дело в том, что, хотя политика президента США Дональда Трампа рассчитана на ослабление китайской экономики, это окажет негативное влияние на американские компании, связанные бизнесом с Китаем. По расчетам экспертов, примерно половина расходов на производство товаров в Китае направляется в сектор услуг США. С другой стороны, многие производимые в Китае технологические продукты принадлежат мировым брендам. Ужесточение политики США в отношении китайских товаров может ослабить продажи продукции этих брендов.

Правительство Китая в качестве выхода из ситуации вновь может пойти на девальвацию национальной валюты. Этот шаг имеет решающее значение для предотвращения экономического спада в стране и, скорее всего, в ближайшие месяцы мы станем свидетелями девальвации юаня.