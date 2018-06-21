Report: Американо-китайская торговая война может запустить процесс самой большой коррекции на фондовом рынке

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Заявления администрации Дональда Трампа о введении новых таможенных пошлин на импортные товары из Китая спровоцировали спад на американском фондовом рынке.

Аналитическая группа Report отмечает, что индекс Dow Jones упал на 0,4%, индекс S&P500 - на 0,2%, Nasdaq – на 0,65%.

Фондовые индексы азиатских стран также начали коррекцию вниз, в итоге Shanghai Composite (Китай) снизился на 3%, а Heng Seng (Гонконг) - на 2,2%. После новостей о стихийном бедствии индекс Nikkei (Япония) упал на 1,1%. Это также связано со снижением рыночной стоимости японских компаний, имеющих тесные торговые связи с Китаем.

Президент США последним решением надеется преодолеть длительный дисбаланс в торговле с Китаем.

Так, в 2017 году отрицательное сальдо торговли Китая с США составило 375 млрд долларов, а в первые четыре месяца 2018 года этот показатель уже достиг 80,4 млрд долларов. Это связано с тем, что Китай придерживается более консервативной политики в отношении произведенных в США товаров и ограничивает их допуск на внутренний рынок страны. Недавнее заявление Д. Трампа на самом деле не что иное как предупреждение Китаю об отмене решения о введении 25-процентных пошлин на американские товары стоимостью 34 млрд долларов. Финансовые рынки немедленно отреагировали на это заявление.

В США подешевели акции компаний, в основном связанных бизнесом с Китаем. К примеру, ведущий мировой производитель самолетов Boing потерял 0,6% стоимости. В этом смысле торговые войны могут спровоцировать начало самой большой коррекции на сверхчувствительном фондовом рынке. В такой ситуации инвесторам следует вкладываться в акции компаний, имеющих слабые внешние связи, или компаний, не действующих в глобальном масштабе, и, тем самым, застраховать себя от нестабильной ситуации.