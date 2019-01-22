Report: 2019 год будет непростым для экономики Турции - АНАЛИТИКА

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Вот уже 3 месяца как курс доллара США в Турции установился в пределах 5-5,5 лиры. Хотя это означает некоторую стабилизацию национальной валюты соседней страны, нельзя сказать, что экономические трудности, с которыми столкнулась Турция в прошлом году, остались позади.

Аналитическая группа Report считает, что 2019 год будет непростым для экономики Турции. Этому есть несколько причин.

Во-первых, Федеральная резервная система США (ФРС), как минимум, дважды повысит процентные ставки в этом году. Это приведет к укреплению доллара как во всем мире, так и в Турции, и увеличит объем привлеченных в долларах внешних займов в пересчете на лиры.

Более того, повышение ставок снизит интерес инвесторов к рынкам ценных бумаг развивающихся стран, включая Турцию, и поток денег перенаправится по другую сторону океана. Другими словами, инвесторы направят внимание на облигации в свободно конвертируемой валюте и утратят интерес к долговым инструментам в лирах, обещающим доходность в 15-20% годовых.

Еще одна причина состоит в том, что население Турции все еще не оправилось от "долларового" шока. Частичная стабилизация курса лиры не отражается на экономике страны. То есть обычные граждане и бизнес-структуры не заинтересованы в обмене своих долларовых средств на лиры с целью вложить их в бизнес. Очень мало тех, кто берет кредит в банках в коммерческих целях. Это также создает проблемы для местных финансовых учреждений. Они платят проценты за средства, которые привлекают, но не могут их "продать".

Кроме того, инфляцию в Турции все еще не удается контролировать. Регулятор вот уже несколько месяцев поддерживает учетную ставку на уровне 24%. Жесткая монетарная политика препятствует экономическому развитию.

Международное рейтинговое агентство Fitch вновь откорректировало прогноз по экономическому росту Турции на 2019 год, хотя в июне прошлого года он был понижен до 3,6% с 4,7%. Организация прогнозирует, что в этом году экономика Турции вырастет всего на 1,2%. Прогноз Fitch на 2020 год составляет 3,9%.