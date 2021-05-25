РЕЙТИНГИ УСТОЙЧИВОСТИ: Прогнозы по азербайджанской экономике улучшаются

Период подъема обещает быть намного долгим, нежели пережитые трудности

Несмотря на довольно сложные проблемы 2020-го года, плавно перекочевавшие в первую половину 2021-го, международные финансовые организации и рейтинговые агентства дают достаточно позитивные прогнозы относительно экономического развития Азербайджана в ближайшем будущем. Стимулом для этого стало восстановление спроса на нефть, повлиявшее на рост цен на рынке, а также снятие карантинных ограничений. Однако, местные эксперты уверены, что основной мотивацией роста азербайджанской экономики станут масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях Карабаха.

Финансовая стабильность

На днях Moody's Investors Service опубликовало справку о завершении периодического обзора группы эмитентов, в которую входит и Азербайджан, и включает соответствующие рейтинги, подтвержденные по итогам обсуждения, состоявшегося 17 мая этого года. В этой справке финансовая устойчивость правительства Азербайджана указана на уровне «а1», тогда как ранее она была «а2». Свою позицию рейтинговое агентство аргументировало тем, что страна имеет сильную позицию как нетто-кредитора, поскольку размер активов Государственного нефтяного фонда покрывает весь прямой долг и гарантии правительства.

Известно, что финансовая устойчивость государства — это его способность выполнять свои денежные обязательства в условиях изменения макроэкономических и других факторов, воздействующих на национальную экономику, финансовую систему и т. д. Эксперты сопоставляют показатели финансовой устойчивости с показателями финансового потенциала страны. И с этой точки зрения, улучшение этой позиции для Азербайджана, безусловно, положительный фактор.

Рейтинги, как известно, прежде всего, важны с точки зрения инвестиционной привлекательности государства. Чем выше они и позитивнее сопровождающие их прогнозы, тем более увереннее выглядят возможности страны по обеспечению доходности вложенных инвестиций. Это тем более важно сейчас, когда Азербайджан развернул масштабные восстановительные работы в Карабахе, на что требуются миллиардные вложения. Конечно, государство берет на себя большую часть необходимых затрат, но как уже неоднократно заявлял и Президент Ильхам Алиев, участие иностранных инвесторов в этих работах приветствуется и даже необходимо.

От «стабильного» до «позитивного»

В этой связи отметим, что в целом рейтинговые оценки Азербайджана в этом году не могут не радовать. Совсем недавно тот же Moody`s повысило прогноз по долгосрочному рейтингу эмитента и рейтингу приоритетных необеспеченных обязательств со "стабильного" на “позитивный.

"Усовершенствование основы денежно-кредитной и макроэкономической политики может способствовать стабильности во внешнем и банковском секторах перед возможными потрясениями, в то время как дальнейшее эффективное использование значительных бюджетных средств позволит осуществлять контрциклические расходы и ограничить ухудшение бюджетных показателей и показателей долга правительства", - объясняло агентство свое решение.

Также на днях международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, подтвердив долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне "BB+", повысило прогноз по рейтингам с «негативного» на «стабильный». По мнению Fitch Ratings, страна продолжает сохранять сильный внешний баланс во время пандемии. Кроме того, наблюдается рост цен на нефть – главный экспортный продукт нашей страны, что позволяет регулировать макроэкономические риски в сторону снижения. Ну и самое главное, очень мало рисков возобновления боевых действий в Карабахе, что также позитивно влияет на прогнозы по рейтингам.

Отметим, что в целом международные рейтинговые агентства и влиятельные финансовые институты шансы на рост азербайджанской экономики на этот год также оценивают на весьма неплохом уровне. Так, по последним данным МВФ считает, что в 2021 году рост ВВП страны превысит 2,3%, ВБ - 2,8%, тот же Moody's - на уровне 3,5%, Fitch Ratings - до 2,5%, S&P Global Ratings - 2,1%.

Здесь добавим, что практически по всем указанным цифрам наблюдается улучшение оценки по сравнению с предыдущим заключением. И это еще при том, что как известно, по итогам прошлого года спад ВВП Азербайджана в связи ограничениями из-за COVID-19 и снижением добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составил 4,3%.

Словом, как видно, цикличность развития экономики, да и всей жизни и ее составляющих налицо – после спада наступил период подъема. И если не будет больше таких неожиданных «сюрпризов» в виде пандемии и карантина, и не подведут нефтяные рынки, то период подъема обещает быть намного долгим, нежели пережитые трудности.

Эксперт Гулу Нуриев