Реформы Гейдара Алиева - путь к экономическому лидерству

Сегодня Азербайджан занимает достойное место среди ведущих государств стремительно обновляющегося мира. Преодолев с периода обретения независимости большие трудности, Азербайджан смог занять свое достойное место как в регионе, так и во всем мире, как госу

Сегодня Азербайджан занимает достойное место среди ведущих государств стремительно обновляющегося мира. Преодолев с периода обретения независимости большие трудности, Азербайджан смог занять свое достойное место как в регионе, так и во всем мире, как государство, проводящее абсолютно независимую политику.

В 1969 году Азербайджан был одной из слабых республик Советского Союза, даже несмотря на существенный потенциал нефтяной промышленности и сельского хозяйства, население было небогатым.

Центральная власть равнодушно относилась к Азербайджану, не проявляла интереса к решению его проблем. Однако после того, как республику возглавил Гейдар Алиев, начался период возрождения.

Гейдар Алиев в 70-х годах добился строительства в Азербайджане более 300 промышленных предприятий, в 1969-1985 годах вдвое увеличилось промышленное производство.

В результате Азербайджан уже занимал в Союзе ведущие позиции по производству нефтепродуктов, нефтяного оборудования, стальных труб, цветных металлов, синтетического каучука, электродвигателей, бытовых кондиционеров, минеральных удобрений, фарфоровых и фаянсовых изделий, ковров и ковровой продукции и т.д. 350 наименований продукции, выпускаемой в Азербайджане, экспортировались в 65 стран мира.

Таким образом, Азербайджан превратился из отсталой аграрной страны в промышленно-аграрную республику, занимающую лидирующие позиции по производству нефти и хлопка.

Вернувшись к руководству страной в июне 1993 года, Гейдар Алиев обозначил первостепенную задачу - осуществить реформы для увеличения внутреннего валового продукта на базе рыночной экономики, а также обеспечения стремительного развития ненефтяного сектора.

В то же время было обеспечено участие Азербайджана в широкомасштабных транснациональных проектах, осуществляемых в Кавказском регионе и за его пределами, а государственная политика страны реализовывалась с учетом национальных интересов.

В те годы под руководством великого лидера Гейдара Алиева удалось создать сильную экономическую базу, заложившую основы будущей экономической независимости Азербайджана.

Реализация экономических реформ, автором которых является великий лидер, оказала позитивное воздействие на социальное положение, благополучие каждого гражданина.

Нефтяной фактор, конечно же, сыграл важную роль в экономическом развитии Азербайджана, но следовало бы отметить, что в современном мире не все страны, богатые нефтью, достигли таких же результатов, как Азербайджан.

В результате сложных переговоров, проведенных с западными государствами, в сентябре 1994 года был подписан "Контракт века", начался приток инвестиций в Азербайджан.

Используя свой международный авторитет, великий лидер Гейдар Алиев приступил к осуществлению глобальных проектов для устранения проблемы транспортировки нефти, и, обеспечив экономическое развитие Азербайджана, заложил основы политической независимости страны. Одним словом, Гейдар Алиев был политическим деятелем, превращавшим риски в возможности.

Как развивалась экономика Азербайджана?

В развитии экономики Азербайджана с периода обретения независимости можно выделить следующие основные этапы: трансформационный спад (1992-1995), стабилизация и восстановительный рост (1996-2000), инвестиционный рывок (2001-2004), экономический бум (2005-2008).

В последующие годы и по сегодняшний день основной акцент делался на развитие ненефтяного сектора, распространение бренда Made in Azerbaijan на зарубежных рынках. Кроме того, сегодня большое внимание уделяется развитию транспортных коридоров, расширению географии экспорта энергетических и неэнергетических продуктов, созданию "зеленой" экономики.

Самым большим достижением Азербайджана было создание азербайджанской модели экономических реформ и развития с целью продолжительного и динамичного развития экономики.

В 2001–2004 годах в Азербайджане были достигнуты уникальные темпы роста инвестиций в основной капитал – 53% в год. В 2005–2008 годах рост реального ВВП Азербайджана достиг самых высоких значений за все время после обретения республикой независимости, и составляя в среднем 24,2% в год.

В результате объем ВВП к 2008 году в Азербайджане вырос на 108% по сравнению с показателем 1991 года, в то время как по остальным странам СНГ в среднем рост составил лишь 21%.

Данный период можно охарактеризовать как "период экономического бума", когда Азербайджан был абсолютным мировым лидером по темпам роста экономики. Такой взрывной рост производства был обусловлен осуществленными в предыдущие годы масштабными инвестициями в нефтедобывающий сектор. Они обеспечили освоение новых месторождений и позволили создать инфраструктуру для добычи и транспортировки углеводородов.

Причем, иностранные инвестиции преимущественно стимулировали развитие нефтегазового сектора, а внутренние – рост несырьевых сфер, прежде всего инфраструктуры (электроэнергетики, водоснабжения, транспортной системы).

В Азербайджане была создана новая система трубопроводов для поставки нефти и газа на мировые рынки: восстановлен, реконструирован и частично построен заново нефтепровод Баку – Новороссийск (1997 год), построены нефтепроводы Баку–Супса (1999) и Баку–Тбилиси– Джейхан (2006), а также газопроводы Баку–Тбилиси– Эрзурум (2007), Трансанатолийский газопровод (2018) и Трансадриатический газопровод (2020) .

Азербайджан остался не только одним из крупнейших экспортеров нефти в регионе, но и с 2007 года стал экспортером природного газа. В 2004–2008 годах добыча нефти в Азербайджане возросла почти в три раза и достигла 44,7 млн тонн. По оценкам МВФ, сочетание быстрого наращивания объемов нефтедобычи и значительного роста мировых цен на нефть обусловило 9-кратное увеличение стоимости нефтяного экспорта, который в 2008 году достиг 29,1 млрд долларов. В этот же период более чем втрое возросла добыча природного газа – до 14,8 млрд кубометров. В результате на долю нефти и газа в 2008 году приходились 97% экспорта и 39% госдоходов.

Доля нефтяного сектора в ВВП страны за этот период повысилась с 39% до 60%. Значительный рост в строительной отрасли и секторе услуг привел к тому, что в 2008 году ненефтяной сектор экономики Азербайджана по темпам прироста обогнал нефтяную промышленность.

Для сохранения баланса и чтобы обойти "голландский синдром" в 1999 году был создан Госнефтефонд Азербайджана. К концу 2008 года накопленные активы Нефтяного фонда составили 10,9 млрд долларов (61% ненефтяного ВВП). А по итогам I квартала 2023 года активы ГНФАР уже превысили 53 млрд долларов и Азербайджан имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов (80% ВВП и покрывает 46,9 месяцев импорта) в СНГ.

В 2005–2008 годах валовые официальные международные резервы Азербайджана выросли в 5,5 раза и достигли 6,5 млрд долларов (сейчас уже составляет почти 63 млрд долларов). Таким образом, экономика Азербайджана, благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых рынках в докризисный период, к моменту начала кризиса 2008–2009 годов оказалась достаточно устойчивой к внешним шокам.

Но на фоне замедления экономического роста в стране, институциональных и структурных вызовов, дефицита платежного баланса и ненефтяного бюджета, а также процессов, происходящих в финансовом и банковском секторах в результате резкого падения цен на нефть на мировых рынках и экономического кризиса в странах, являющихся торговыми партнерами Азербайджана, начиная с 2014 года, появилась необходимость в новом подходе к экономическому развитию в Азербайджане.

Так, был дан старт широкомасштабным реформам. Правительство страны считает, что обновление структуры национальной экономики будет возможно посредством дальнейшего улучшения бизнес-среды, применения новой политики в рамках стратегии среднесрочных расходов, оздоровления финансово-банковской сферы и усовершенствования монетарной политики, а также расширения возможностей выхода на зарубежные рынки.

Новая эра в экономическом развитии

В начале декабря 2016 года Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева были утверждены 12 дорожных карт, в которых определены перспективы национальной экономики и план мероприятий на 2016-2020 годы, долгосрочное видение и цели на период после 2025 года.

Кроме того, в конце 2016 года был запущен механизм по продвижению национального бренда Made in Azerbaijan. Сегодня Азербайджан имеет 15 целевых рынков для ненефтяного экспорта и к 2025 году планируется довести годовую стоимость экспорта ненефтяных продуктов до 5 млрд долларов.

С целью расширения экспорта на новые рынки предусматривается выдача экспортерам логистической субсидии. В целом ожидается введение логистической субсидии сроком на 5 лет, а на освобожденных от оккупации территориях - на 10 лет.

Также предполагается упрощение процедур сертификации, необходимых при экспорте продуктов питания из Азербайджана. Уже реализуется пилотный проект с местными компаниями по экспорту консервов, кондитерских изделий, фруктовых соков и другой продукции под брендом Made in Azerbaijan в США ,в штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

С целью расширения экспорта азербайджанской продукции и поощрения национального бренда в мире на сегодняшний день Азербайджан открыл 14 торговых и 4 винных дома в ОАЭ, России, Казахстане, Беларуси, Латвии, Польше, Катаре и Китае.

Успешная интеграция в мировую экономику еще раз подтверждает, что в Азербайджане и сегодня продолжается политика, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым.

Сегодня осуществляется переход на модель экономики, которая не будет зависеть от нефти. Глубокие экономические реформы, начатые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, уже дают положительный эффект во многих сферах.

Расширение транспортно-логистической инфраструктуры способствует созданию новых производств, в том числе высокотехнологичных предприятий, расположенных вблизи ключевых транспортных узлов. А большие запасы нефти и газа в сочетании с близостью к транспортным коридорам повышают значимость Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Евразии. Кроме того, Азербайджан уже на пути превращения в евразийский цифровой хаб. Все это в совокупности, создает условия для превращения страны также в региональный финансовый центр.

Известно, что критериями устойчивого развития экономики являются сбалансированность экспорта, импорта, внутреннего производства и потребления.

Именно таковым и является новый вектор развития экономики Азербайджана в постнефтяной период, а восстановление освобожденных от оккупации территорий страны, могут дать мощный импульс развитию экономики. А затем и стать моделью для других.

Статья подготовлена для участия в конкурсе на тему «Философия Гейдара Алиева в экономической политике и развитии», проводимого министерством экономики в рамках «Года Гейдара Алиева».