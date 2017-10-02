"Референдум" в Каталонии - Запад раскалывает Испанию - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ За последнюю неделю мировое сообщество становилось свидетелем двух "референдумов", связанных с "независимостью". Один из них прошел в Ираке, определенная территория которого захвачена террористической ИГ, стране, которая с помощью международной коалиции во главе с США пытается очистить свою территорию от экстремистов.

Прошедшее на севере Ирака по инициативе местного правительства "голосование" не признано официальным Багдадом, Турцией, Ираном, США, Британией, Россией, Францией, Евросоюзом и пр., его назвали "незаконным и противоречащим Конституции Ирака шагом".

"Референдум" поддержал только Израиль. А это еще не означает признание "независимости" курдской автономии на севере Ирака.

Другая "политическая акция" прошла в Испанском королевстве, являющемся членом Евросоюза. Наряду в тем, что Испания ведет борьбу с терроризмом, страна страдает от этого совершаемого на международном уровне преступления.

Центральные власти считают данный "референдум" незаконным. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что результаты данной "акции" будут аннулированы в Конституционном суде. А глава правительства провинции Каталония Карлес Пучдемон подписал "закон о независимости", связанный с итогами данного "мероприятия".

Правительство Каталонии заявило, что "за независимость проголосовало более 90% избирателей", а официальный Мадрид отметил о фальсификации результатов в этой незаконной акции.

Мариано Рахой

"Референдум" в Каталонии не прошел спокойно. В противостоянии пострадали 12 полицейских, были задержаны свыше 800 участников акции, некоторые ранены.

В "референдуме" также присутствовали 14 международных экспертов и наблюдателей. Их возглавляли - Даана Эварц из Нидерландов, Хален Катт (Новая Зеландия), бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель.

Как бы это не было плачевно и смехотворно, подобные наблюдатели, как правило, пользуясь демократией, нарушают международное право и законы страны.

Также известно, что демократия не является инструментом подрыва международного права и ущемления законов страны.

США и Евросоюз пока не высказались по поводу "референдума". Двумя днями ранее указанной акции председатель Европарламента Антонио Таяни сказал: "Предстоящий в Испании референдум противоречит Конституции страны и европейским законам. Лучшим решением может стать обсуждение вопроса между правительством Испании и властями Каталонии на политическом уровне. Эти переговоры важны для Испании в целом. Это не является проблемой Европы, это – внутренняя проблема Испании".

В своем выступлении 14 сентября глава еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказал немного иную точку зрения: "Если когда-то Каталония и будет независима, мы будем уважать этот выбор. Однако, на следующий день после обретения независимости Каталония не может стать членом Евросоюза".

Заместитель председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гале сделал заявление касательно произошедшего в день "референдума" противостояния. Он сказал: "Мы разочарованы противостоянием. Обе стороны приглашаем к диалогу".

Министерство иностранных дел Азербайджана высказалось по поводу прошедшего в испанском регионе Каталония "референдума о независимости". В заявлении МИД говорится, что Азербайджанская Республика уважает признанную на международном уровне территориальную целостность и суверенитет Королевства Испания: "Мы выступаем сторонниками мирного урегулирования сложившейся ситуации в рамках Конституции и законов Испании".

Не исключается, что в течение дня и после будут высказываться политические заявления касательно "референдума".

Жители провинции Каталония проводят подобную акцию впервые. Эта автономная провинция расположена в северо-восточной части Испании, на полуострове Пиреней.

Ее официальное название следующее: Автономная провиция Каталония. Площадь региона – 32 114 кв километров. Центр провинции – город Барселона.

Официальные языки Каталонии – каталанский, испанский и окситанский языки.

Численность населения провинции 7 512 381 человек.

Историческая Каталония состоит из автономной провинции в Испании и Департамента Восточного Пиренея во Франции. Кроме того, территории, примыкающие к провинции Каталония во Франции, каталонцы называют "Северная Каталония".

Страна Басков также является расположенной в Испании автономной территорией. Данная провинция расположена на севере Испании и юго-западе Франции. Статус автономии был предоставлен территории Испанией 25 июля 1979 года. Во многих вопросах баски не подчиняются Испании. Территория охраняется принадлежащей баскам полицейской организацией под названием Эрцаинтца. Кроме того, большая часть от туристических, финансовых доходов и доходов от налогов уходят не в бюджет Испании, а в бюджет Баскской автономии.

Ее площадь составляет 7,234 квадратных километров, численность населения 2 млн 125 тыс человек. Столицей автономного региона является город Витория Гастейс.

Отметим, что баски, эускалдунаки наряду с Испанией проживают на юго-западе Франции (на западе Департамента Атлантических Пиренеев в районах Лабур, Суль и Нижняя Наварра).

Кроме того, одними из тех, кто хочет "отделиться", являются и корсиканцы.

Корсика находится на севере Средиземного моря. Территория острова - 8,7 тыс. кв. км. Напалеон Бонапарт родился в городе Аяччо на Корсике. Звучат различные цифры об их численности: В Испании от 600 тысяч до 2,8 миллиона человек, во Франции от 75 тысяч до 250 тысяч, в США - 6,9 тысяч, в Мексике - 20 тысяч человек и др. говорят на языке басков, испанский и французский языки среди них также широко распространены.

В Бельгии фламандцы заявляли о том, что хотят выйти из состава монархии. Поэтому несколько лет назад в Бельгии был правительственный кризис.

Кстати, фламандцы проживают в 5 северных провинциях Бельгии. Территория их проживания составляет 13 тысяч 522 кв. км. Это означает 44,29 % территории Бельгии. Сообщается, что в королевстве проживает 5 миллионов фламандцев. На севере Франции есть 250 тыс. фламандцев. Кроме того, немало фламандцев и в Королевстве Нидерландов. По данным, в целом численность фламандцев составляет 7,5 миллиона человек.

Немала вероятность возникновения подобных событий и на территории ведущих европейских государств. Шотландцы провели референдум о выходе из состава Королевства Великобритания. Результат не оправдал их ожиданий, хотя шаг был сделан. Ожидается, что подобный шаг предпримет и Северная Ирландия.

Независимыми хотят стать граждане ведущих европейских стран. Самое плохое и смешное в том, что эти государства поддерживают сепаратистские тенденции в других странах.

Самым ярким примером этого является вопрос территориальной целостности Азербайджана. Испания, Британия, Бельгия, Нидерланды, Франция и другие осудили оккупацию территорий Азербайджана и до сих пор не приняли никаких санкций против сепаратистов. Общие заявления этих стран и других подобных этим странам звучат примерно следующим образом: "Сохраняйте режим прекращения огня, ведите переговоры".

Подобным молчанием ведущие мировые силы поддерживают движение сепаратистов в международном масштабе.

Другой пример. На Среднем Востоке этот процесс осуществляется с помощью оружия. Сепаратисты вооружаются благодаря Европе, государствами Запада. Они также инструктируются на территории государств в этой части мира.

События в автономной провинции Каталония приобрели плачевный характер. Произошли столкновения с полицией. Населению провинции было дано еще одно основание для того, чтобы присоединиться к процессу отдаления от центра. Почву для них, без всякого сомнения, создают ведущие европейские государства. На распад Испании закрывают глаза. Своевременно не предотвращаются сепаратистские тенденции. В мире сепаратистов делят по интересам: соответствующие и не соответствующие интересам Евросоюза, США, России. Одним из путей решения этого вопроса, безусловно, является международное право и конституция стран. К сожалению, эти два фактора не уважаются. Запад, Европейский Союз видят плоды политики, поддерживаемого сепаратизма, проводимой на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе, и в Испании. Иными словами, Запад раскалывает Королевство Испания. Не исключается в перспективе переход этого процесса на другие страны Европы. Поэтому, не исключено появление новых государств не на материках Азия, Африка, Америка, а в Европе, изменение политической карты мира. Или же проект "Большой Средний Восток" найдет свое отражение на примере "Обновленной Европы". Как говорится: "Что посеешь, то и пожнешь".

Таким образом, могут распасться государства, построенные в Европе в результате двух мировых войн в XX веке.