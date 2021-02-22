Разжатый рынок сжиженного газа – новые перспективы и для Азербайджана

В долгосрочной перспективе рынок продолжит расти со среднегодовым темпом в 4% и к 2030 году достигнет 527 млн тонн

Несмотря на активное развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии, однозначно традиционное топливо еще не скоро сдаст свои доминирующие позиции на рынке. Причем, все больше ставок делается на будущее природного газа. Согласно подготовленному британской ВР «Прогнозу развития мировой энергетики до 2040 года» (BP Energy Outlook), спрос на газ будет расти практически в каждой стране благодаря доступности «голубого топлива» вследствие расширения рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Долгосрочное будущее

Рынок СПГ начал формироваться около 50 лет назад и очень долгое время сжиженный газ воспринимали как «экзотическую» составляющую топливного сообщества. Однако со временем к нему подключались все новые игроки, а спрос рос с каждым годом. Как известно, СПГ используется для выработки электроэнергии на теплоэлектростанциях, особенно в периоды высокой потребности в отоплении и охлаждении, т.е. в зимние и летние месяцы.

В последние годы мировой рынок СПГ развивается достаточно активно. По данным российских источников, только за последние 6 лет производство сжиженного газа в целом выросло на 55%, с 244 млн до 378 млн т/год. А на основе текущих инвестиционных проектов можно ожидать, что к 2025 году мировые мощности увеличатся еще на 20%. Многие эксперты уверены, что реальная потребность в СПГ гораздо выше, чем пока могут покрыть страны-экспортеры. В долгосрочной перспективе рынок продолжит расти со среднегодовым темпом в 4% и к 2030 году достигнет 527 млн тонн.

Стоит отметить, что в 2017 году мировой рынок СПГ, по данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), вырос на 12%, в 2018-м – на 8,3%, в 2019-м – на 13%, достигнув 355 млн тонн. Между тем, из-за карантинных мер, мировое производство природного газа в 2020 году упало на 3,6% в 2020 году, до 3,918 трлн кубометров. Но даже на фоне этого, по информации Rystad Energy, мировые мощности по производству СПГ в 2020 году увеличились на 5%, достигнув 464 млн тонн в год. 100 млн тонн свободных мощностей — впечатляющая цифра. Однако цены на этот вид энергоресурса упали до уровня 2008 года, когда мир переживал очередной экономический кризис. Только Европа в 2020 году сократила импорт сжиженного природного газа по отношению к 2019 году на 7%, свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe.

Однако холодная зима способствовала тому, чтобы с начала текущего года цены на СПГ снова поднялись вверх и «гонка вооружений» на рынке СПГ вновь набрала обороты. Как отмечается в отчет рейтингового агентства Fitch Ratings, увеличение спроса на СПГ приведет к сокращению избыточного предложения на рынке в первом полугодии 2021 года, поскольку объемы газа в европейских хранилищах уже нормализовались из-за холодной зимы в Северном полушарии. Это привело к росту цен в Европе и Азии, что улучшило показатели производителей ресурса. Однако дефицит СПГ носит временный характер — избыток мощностей по сжижению природного газа отразится на ценах в конце этого года, когда погодные условия улучшатся и спрос снизится, ожидают в рейтинговом агентстве.

Основные игроки

Сейчас первенство на рынке СПГ принадлежит Катару— 26,5%. Но первенство не бесспорное: отрыв от ближайшего преследователя — Австралии — 0,5% (но там все в основном ориентировано на самообеспечение материка). Третье и четвертое места занимают США (14,7%) и Россия (10%).

Совсем недавно рынок СПГ был шокирован новостью о том, что Катарская государственная нефтегазовая Qatar Petroleum (QP) приняла окончательное инвестиционное решение о строительстве крупнейшего в мире проекта по производству СПГ, что позволит увеличить мощности производства СПГ страны на 43%. Ожидается, что производство начнется в четвертом квартале 2025 года и его общий объем составит около 1,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

Одновременно с амбициозными планами на будущее выступают Россия и США. Несмотря на некоторое буксование поставок в кризисном 2020 году после всплеска спроса в предыдущие 2 года, оба гиганта производства и экспорта сжиженного газа не намерены отступать от проектов, которые позволят им упрочить свое место на рынке.

В частности, российские аналитики подчеркивают, что даже пандемия и падение цен не смогли сократить экспорт СПГ из России — он вырос на 4,5%, до 30,2 млн тонн. Главные покупатели — страны Азии (Япония, Южная Корея, Китай), а также Бельгия и Франция. Согласно заявленным планам, Россия к 2035 году должна построить 10 новых заводов по выпуску сжиженного газа. Таким образом, будет достигнут трехкратный рост объемов производства СПГ. Как заявлял министр энергетики РФ Александр Новак, что Россия может занять 25% мирового рынка СПГ. “К 2025 году общая мощность наших проектов составит более 68 млн тонн в год. В перспективе доля России на глобальном рынке СПГ может достигнуть четверти от общемирового показателя”, – добавил министр. Дело в том, что у РФ наибольшая в мире ресурсная база — около 20% всех доказанных запасов. Причем Россия географически близка как к Европе, так и к Азии. Это позволяет в кратчайшие сроки доставлять СПГ до потребителя.

Между тем, довольно жестким конкурентом России выступает США - согласно недавнему докладу управления энергетической информации министерства энергетики (EIA) этой страны, вывоз американского сжиженного природного газа в 2022 году впервые превзойдет по объему экспорт трубопроводного газа из Соединенных Штатов. "Экспорт СПГ из США в среднем в 2021 году составит 8,5 млрд куб. футов в сутки. В 2022 году, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США достигнет в среднем 9,2 млрд куб. футов в сутки, впервые превзойдя объем экспортных поставок природного газа по трубе", - говорится в докладе.

Планы вполне реальные, если учесть, что Пекин дал зеленый свет наращиванию закупок в США сжиженного природного газа. Министерство финансов КНР опубликовало 18 февраля список из 696 наименований американских товаров, импорт которых со 2 марта в течение года не будет облагаться заградительными пошлинами, введенными в ответ на аналогичные меры США. В список, наряду с многочисленными сельскохозяйственными товарами, вошли также энергоносители. По мнению экспертов Института немецкой экономики в Кельне, это приведет к тому, что Соединенные Штаты Америки уже в 2021 году могут стать основным поставщиком энергоресурсов в Китай, обогнав и существенно потеснив Россию.

Хороший опыт для Азербайджана

Что касается участия Азербайджана на рынке СПГ, то Государственная нефтяная компания посредством своего подразделения SOCAR Trading активно участвует на рынке в качестве дистрибьютора с 2016 года. И за довольно короткое время смогла обзавестись неплохим опытом в этой сфере.

Например, она выигрывала тендеры компании Pakistan LNG Limited (PLL) по поставкам СПГ в Пакистан, и уже осуществляет с августа прошлого года поставки по выгодным для обеих сторон ценам. Как сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, "сжиженный природный газ покупается у третьих сторон и является частью нашего товарооборота между третьими сторонами и покупателями. Этот товар не экспортируется из Азербайджана из-за отсутствия прямого морского выхода нашей страны к мировому океану. Таким образом, предложение СПГ Пакистану по низкой цене не повлияет на прибыль Азербайджана от продаж собственного природного газа. В то же время это является очередным шагом в направлении поддержания продуктивных и теплых экономических отношений с этим партнером и дружественной нам страной".

Недавно SOCAR Trading предложила и поставки бензина и сжиженного природного газа в кредит для компаний Pakistan LNG Ltd (PLL) и Pakistan State Oil (PSO) в течение года в рамках межправительственного соглашения. Как сообщается, это предложение было основано на коммерчески приемлемых условиях для обеих сторон.

Также SOCAR Trading участвует на рынке СПГ Украины, занимает восьмую строчку среди компаний-импортеров сжиженного газа в эту страну.

Кроме того, сжиженным газом Азербайджана пользуется Афганистан, хотя с этой страной связана немного запутанная история в этом вопросе. Так, летом прошлого года в прессе появилась информация о том, что в эту страну не был допущен ввоз партии азербайджанского сжиженного газа якобы из-за низкого его качества. Однако позже представитель самой компании заявил, что азербайджанские нефтепродукты попадают в Афганистан через перекупщиков и порой контрабандистов. Так, основная часть сжиженного газа в Азербайджане производится на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева и полностью соответствует стандартам качества. По словам И.Ахмедова, высокопоставленные представители правительства Афганистана некоторое время назад на встречах с руководством SOCAR изъявляли желание покупать нефтепродукты непосредственно у самой компании.

Что касается бизнеса внутри страны, то общее число заправочных станций под брендом SOCAR в Азербайджане, оснащенных CNG-оборудованием (пункт заправки сжатым природным газом) составляет 32, и компания планирует расширять эту сеть, так как спрос на этот продукт будет расти.

Однозначно, СПГ будет играть значительную роль на пути к будущему с более низким уровнем выбросов углерода, где около 80% роста мирового спроса на энергоносители будет обеспечиваться за счет ВИЭ и газа. Поэтому углубление этого направления в топливно-энергетическом балансе и нашей страны – задача ближайшего будущего.

Эксперт Гулу Нуриев