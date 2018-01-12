Размытие границ политики и террора: горькая участь политиков курдского происхождения в Турции - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Серьезные события в обществе и в человеческой жизни создают условия для отличия белого от черного, лжи от правды, плохого от хорошего. С этой точки зрения большие политические, военные происшествия, финансово-экономические кризисы могут стать импульсом для занимающихся политикой, чтобы пересмотреть пройденный путь, серьезно обдумать предпринимаемые шаги, очнуться от эйфории. Это касается и глав государств, партий, идеологических и политико-идеологических руководителей.

С этого ракурса можно оценивать и некоторые шаги, предпринимаемые в последние годы в Турции политическими деятелями, осуществляющими деятельность под именем курдской этнической группы. События в Сирии и Ираке пролили свет на ряд стремлений, которые оставались темными или казались таковыми. Стало известно, кто кем является, кто чего желает, у кого какие интересы. Этот процесс прояснения все еще продолжается. Даже от имени названной этнической группы на политической сцене Турции функционировали партии.

Недавно Демократическая партия народов (HDP) стала причиной актуализации происходящей ситуации. 11 февраля ожидается проведение съезда партии. Спор, который разгорелся в социальных сетях между одними из ведущих фигур HDP Хасипом Капланом и Сырри Сурейя Ондером увеличил напряженность внутри партии. Сопредседатель этой политической организации Селахаттин Демирташ был арестован по обвинению в поддержке терроризма, выступлении против турецких государства и правительства и другим подобным статьям. Он заявил, что не выдвинет повторно свою кандидатуру в сопредседатели. Поэтому руководство партии намерено до съезда с будущей недели избрать путем согласования нового кандидата в сопредседатели. В связи с кандидатами будет создан Комитет Консенсуса.

Среди кандидатов в сопредседатели чаще всего называются имена депутата из Шанлыурфы Османа Байдемира и пресс-секретаря HDP Айхана Билге. Говорится, что они будут приведены к руководству под патронажем Ахмета Тюрка, который считается серым кардиналом в управлении партией. Ахмет Тюрк заявил, что его здоровье не позволяет сопредседательствовать или наставлять партию. Он посчитал целесообразным выполнение этой обязанности молодыми. К слову сказать, в 2005 году решением суда Ахмету Тюрку было запрещено заниматься политикой. Однако бывший депутат от турецкого региона Ширнак Хасип Каплан выступил против "патронажа" Ахмета Тюрка и написал в социальных сетях: "На съезде HDP пусть Тюрк не нацеливается на место Демирташа. Мое смиренное предложение: пусть каждый знает свои границы". После на странице HDP в Twitter на это был выставлен ответ: "Расистские, дискриминационные и другие посты в профиле Хасипа Каплана в Twitter не имеют ничего общего с понятиями и политикой HDP. Мы осуждаем это и считаем позорным". В ответ на это заявление, распространенное от имени партии, Хасип Каплан призвал руководство HDP быть внимательнеек реальности. Он выделил, что подал в отставку из партии и ушел из политики. Отметим, что Хасип Каплан считался "тяжелой артиллерией" HDP. В 2001 и 2007 годах он избирался в парламент как независимый кандидат из Ширнака. После выборов 2011 года он вошел в партию "Мира и демократии", а в 2014 году совместно с другими депутатами из этой партии перешел в HDP. Потому можно предположить, что с такими событиями HDP с трудом восстановит былой авторитет.

Избранные 7 июня 2015 года депутаты не смогли сформировать првительство и были распущены, 1 ноября 2015 года были проведены повторные парламенсткие выборы. Между этими выболрами пауза стсавила 5 месяцев. Еще раз доводим до вашего сведения резульбтаты тех выборов.

Результаты выборов, проведенных 1 ноября: правящая партия Справедливости и развития (AKP) набрала 49,6% голосов (317 мест в парламенте), Народно-республиканская партия (CHP) - 25,22% (134 места), Партия националистического движения (MHP) - 11,7% (40 мест), Демократическая партия народов (HDP) - 10,86% (59 мест с независимыми депутатами).

На выборах, проведенных 7 июня того же года, AKP набрала 40,87% (258 мест), CHP - 24,95% (132 места), MHP - 16,29% (80 мест), HDP - 13,12% (80) мест. Как можно заметить, за 5 месяцев HDP потеряла около 3% голосов. Тогда курдская автономия на севере Ирака не пыталась, нарушив конституцию Ирака, все нормы международного права, провести "референдум в связи с независимостью". То событие доказало и то, что судьба этой автономии, каки раньше, вновь завивист от Турции. Поэтому каково может быть будущее HDP, сотрудничающей с терроритсической РПК? Целью терроритсической РПК является раскол Турции. Значит, в HDP есть те, кто трудится для раскола этого государства.

Вспрчем, участь действующих против Турции партий и в прошлом была безотрадной. Трудовая партия народа (Halkın Emek Partisi - HEP) начала работать в 1990 году, приостановила деятельность в 1993 году. Эту политическую партию создали депутаты, изгланные из партии ,Социал-демократической народной партии (SHP), котрая примкнула к конференции "курдская национальная идентичность и права человека" во Франции. Среди них был и Ахмет Тюрк. После HEP и SHP в виде коалиции были представлены в парламенте 18 депутатами. Этот союз закрылся из-за выступлений против террит ориальной целостности Турции. На его базе в 1992 году была создана партия Свабоды и демократии (Özgürlük və Demokrasi Partisi). Эта организация тоже просуществовала один год. В 1993 году была учреждена Демократичесмкая партия. Они также были представлены в парламенте депутатами и были закрыты через год из-за деятельности против турецкого государства. В 1994 году была создана Демократическая партитя народа (Halkın Demokrasi Partisi – HADEP). В 2003 году решением суда ее деятельность была рпиостановлена за защиту РПК, выступление против турецкого государсва и его атрибутов. Демократическая народная партия была создана в 1997 году, в 2002 году была закрыта по схожим обвинениям. В 2005 году была создана партия Демократического общества (Demokratik Toplum Partisi - DTP) и Ахмет Тюрк был ее сопредседателем. Деятельность этой организации ткже ыбыла приостановлена решением суда в 2007 году по обвинениям в расколе общества, выступлении против целостности государства. 221 члену партии, включая Ахмета Тюрка и Нуреттина Демирташа было запрещено заниматься политикой в течение 5 лет. HDP была создана в 2012 году, считается левосторонней политической организацией. Лидеры этой структыр также обвиняются в поддержке террорстической РПК, терроризма и осуществлении деятельности против Турции.

Наша цель вовсе не в проведении кампании против какой-то этнической группы, попрании ее прав, а в привлечении внимания к игре, котрую в течение 27 лет ведут от имени одной этнической группы. События на севере Ирака доказали и то, что корекь идеи "референдума" не в данной этнической группе, а за границей далеко-далеко от региона. Это событие показало, что ноги HDP растут не в Турции, а вне ее. Пользуясь демократической средолй в Турции одни и те же люди, меняя название парии, вновь восстанавливают деятельность. Они помогают внутри страны выступающим против турецкого государства и желающим расколоть его, однако превращаются в инструмент для оказания давления на нее. Перефразируя знаменитое математическое правило: "От смены имен поддерживающих террористов, суть, роль и функйции не меняются".

Вероятность успеха HDP на президентских выборах в Турции в 2019 году очень мала. Однако возможно, по предложению иностранных попечителей от имени этой этнической группы в Турции создадут новую политическую организацию для продолжения старой деятельности.