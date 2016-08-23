Растущие теракты в Турции - попытка создания в стране хаоса - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Постоянные вредные привычки, ежедневные проблемы и информации делают человека безразличным. В результате, подобные сведения становятся привычными и реакция человека на их предотвращение постепенно ослабевает.

Мы как бы стали привыкать к постоянным сообщениям о терактах в Ираке и Сирии, гибели людей и беженцах, а в последнее время часто стала распространяться информация о терактах в Турции.

В результате совершенного вчера утром нападения террористами ПКК на полицейское управление в районе Назмийе турецкой провинции Тунджели погиб один, ранены трое полицейских.

Теракт, совершенный 21 августа на свадьбе в городе Газиантеп, унес жизни 54 человек, еще 67 получили ранения. Более 20 погибших - дети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что теракт был совершен подростком 12-14 лет: "По полученной мною информации, вчера 12-14-ти летний подросток-камикадзе совершил теракт, или же кто-то сделал это со стороны. Обратившись к этим группам, нападающим на нашу страну и нацию, мы вновь заявляем "Этого вам не удастся!"".

По словам президента, за последний месяц террористами ПКК убито 70 военнослужащих, полицейских и сельских охранников.

Эрдоган заявил о подозрениях на то, что взрыв в Газиантепе также был совершен террористической группировкой ИГ. Он подчеркнул, что в результате совершенной 15 июля FETÖ попытки госпереворота погибли 240 граждан Турции: "Какой-либо разницы между совершившими эти геноциды ИГ, ПКК и FETÖ нет".

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с событиями в Газиантепе.

Направив письмо в адрес турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил соболезнования и подчеркнул, что как страна, страдающая от террора, Азербайджан крайне разгневан совершенными в последнее время терактами, и выступает за совместную и решительную борьбу против терроризма во всех его формах и проявлениях.

Постараемся внести ясность в причины совершенных в последнее время терактов. Ранее теракты в Турции совершались лишь со стороны ПКК. В настоящее время число террористических организаций, избравших Турцию целью, значительно возросло. К ПКК также подключились ИГ, сирийское крыло ПКК PYD, левые марксисты-ленинисты.

Происходящее дает основание утверждать, что цель подобных группировок заключается в расколе Турции. Для этого в первую очередь стараются создать хаос. По этой причине можно предположить, что главная цель зачинщиков терактов и их покровителей заключается в создании противостояния, а затем в осуществлении плана раскола Турции.

Вчера премьер-министр страны Бинали Йылдырым подчеркнул, что они не намерены проводить переговоры с такой террористической группировкой, как ПКК. Это подтверждает, что борьба турецкого правительства с терроризмом будет продолжительной.

В данном случае можно прийти к заключению, что зачинщики террора не смогут достичь задуманной цели. Турецкое общество ведет борьбу с группировками, поддерживаемыми из-за рубежа. Одной из целей покровителей террористов является нынешняя власть Турции. Поэтому они стараются представить власть Эрдогана как "не способную и авторитарную".

На количество совершенных терактов также повлияли наблюдающееся в последнее время сближение официальной Анкары с Москвой и Тегераном и согласование вопроса урегулирования сирийского кризиса.

В ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи с представителями СМИ, премьер-министр Бинали Йылдырым отметил, что Турция попытается пресечь раскол Сирии из-за этнической принадлежности и предотвратить осуществление террористами, которые в основном представляют курдов, таких амбиций, как контроль за соседними с Турцией регионами. Он также отметил, что Башара Асада могут воспринять в качестве посредника в переходный период: "В ближайшие 6 месяцев Турция сыграет активную роль в сирийском вопросе".

Также немало тех, кто не желает подобной активности Анкары в сирийском вопросе. Из их числа свою позицию не скрывают террористический ПКК, его сирийское, иракское крыло, ИГ и Демократическая партия народов (HADEP), считающаяся политическим представителем в Турции.

После теракта в Газиантепе HADEP распространил заявление, в котором говорится: "Пусть наш народ построит свою оборону".

Видимо, в подобных призывах стала проявляться основная цель. Отношение официальной Анкары к Башару Асаду в первую очередь беспокоит PYD и ИГ. Поэтому в Газиантепе совершается террор. Предполагается, что в первую очередь правительство Турции будет подозревать ИГ. А остальные? Они думают, что останутся в тени и продолжат игру против Турции. Последний призыв может считаться составной частью этих игр.

Построив в Турции на территориях проживания курдов "систему самообороны", они строят свою деятельность в центробежном направлении. Другими словами, подобные силы пытаются добиться выхода населенных курдами территорий Турции из-под контроля государства.

Кроме того, у каждого, кто раскалывает Сирию и Ирак, есть собственные террористы. Они пытаются создать в Турции хаос, держать граждан страны в страхе и добиться потери доверия населения к государству. Так как после Сирии и Ирака, их цель - Турция.