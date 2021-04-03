РАСПРЕДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ: Выход из экономкризиса в мире будет неравномерным

«Байденовский» пакет мер поддержки экономики США поможет постепенно восстановить спрос на рынках сырья

Хотя пандемия COVID-19 еще крепко сжимает в кулаке мир, а новая волна ограничительных мер в Европе грозит стать очередным «кругом ада» для экономики «Старого света», международные финансовые институты (МФИ) предпочитают говорить о перспективах этого года в позитивном ключе. По их мнению, «байденовский» пакет мер поддержки экономики США поможет постепенно восстановить спрос на рынках сырья, что по цепочке расшевелит и остальные сегменты глобального рынка.

Позитивные прогнозы

Мировая экономика потеряла из-за пандемии коронавируса свыше 3,5 триллиона долларов США, что вдвое больше, чем в период кризиса 2008 года, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, эксперты оценивают ситуацию как крупнейший глобальный кризис со времен Второй мировой войны.

Между тем, финансовые чиновники со всего мира готовятся встретиться - виртуально, конечно - в рамках весенних заседаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. 7 апреля также встретятся главы финансовых ведомств стран G20. Как сообщает Reuters, МВФ предоставит краткий отчет о шрамах, нанесенных мировой экономике пандемией коронавируса, и пересмотрит прогнозы роста на 2021 и 2022 годы. В ходе этих встреч будут обсуждаться поддержка особо пострадавших от пандемии стран на сумму, эквивалентную 650 миллиардам долларов США.

Отметим, что на этой неделе МВФ заявил, что собирается улучшить прогнозы для мировой экономики на 2021 и 2022 гг., приняв во внимание новые меры бюджетного стимулирования в США, а также продвигающуюся вакцинацию от COVID-19. "Эти факторы позволяют нам пересмотреть с повышением прогнозы для мировой экономики на текущий и следующий годы", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Отметим, что аналитики практически всех МФИ уверены, что «байденовский» пакет поддержки экономики почти в 2 триллиона долларов США и ожидаемый пакет инфраструктурных расходов позитивно скажутся не только на американской экономике, но и на экономиках других стран, оказав давление на совокупный спрос в сторону повышения. В итоге зашевелятся рынки сырья, производственные цепочки и т.д.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,6%, что на 1,4 процентных пункта выше, чем в прежнем прогнозе. В 2022-м глобальный ВВП увеличится на 4%. По мнению экспертов, перспективы мировой экономики значительно улучшились благодаря эффективным кампаниям по вакцинации населения от COVID-19 и выделению дополнительных мер финансовой поддержки в некоторых странах. Они ожидают, что на докризисный уровень удастся выйти уже к середине 2021 года.

Всемирный банк опубликовал очередной выпуск «Обзора экономики региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА)», в котором также подчеркнул, что в текущем году в развивающихся экономиках региона ожидается рост на уровне 3,6%. Аналитики банка считают, что восстановление экспорта и стабилизация цен на промышленные товары частично компенсируют последствия очередной волны пандемии, начавшейся в конце 2020 года. В 2022 году на фоне постепенного ослабления воздействия пандемии и улучшения динамики торговли и инвестиций в регионе ожидается ускорение роста до 3,8%.

Несправедливое распределение

Однако это вовсе не означает, что все страны вот так дружно и сообща смогут преодолеть последствия глубокого кризиса – наоборот, экономическое будущее на ближайшую перспективу большей части мира окрашено в темные тона. Этого не скрывают и влиятельные организации, связывая причины неравномерного восстановления в нечестном распределении по странам вакцин от COVID-19. Как заявлял глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, "несправедливое распределение вакцин - это не просто моральный позор, это самоубийственно с экономической и эпидемиологической точек зрения".

"Пока вирус продолжает циркулировать где-либо, а люди продолжат умирать, торговля и поездки останутся в дезорганизованном состоянии, а сроки экономического восстановления сдвинутся дальше", - объяснил глава ВОЗ.

Между тем, тот же МВФ предполагает, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем был до пандемии. Это, в свою очередь, приведет к тому, что с начала пандемии около 90 млн человек окажутся за чертой бедности. «Прогнозы по мировой экономике зависят от пандемии, а на нее в настоящее время оказывает влияние неравномерный прогресс в вакцинации и новые штаммы вируса, сдерживающие перспективы экономического роста, особенно в Европе и Латинской Америке", - солидарна с главой ВОЗ Кристалина Георгиева.

Аналитики Saxo Bank считают, что усилия властей по одновременному решению трех основных проблем — неравенства, зеленой трансформации и ряда инфраструктурных вопросов — дорого обойдутся мировой экономике. Это приведет к инфляции, более высокой предельной стоимости капитала и трудному пониманию того, что основные проблемы надо решать не одновременно, а по очереди.

Saxo Bank подчеркивает, что деньги, которые были закачаны в мировую экономику после пандемии, составляют более 20% мирового ВВП до коронавируса 2019 года, на тот момент 88 триллионов долларов США. Тот факт, что более 80% этой суммы, вероятно, приходилось на развитые рынки, также искажает распределение этого стимула.

ВБ также считает, что больше всего пострадали страны, экономика которых в значительной степени зависит от сферы услуг и туризма. Следовательно, быстрого восстановления им также не светит, поскольку в Европе уже вовсю бушует третья волна COVID-19 и очередной раунд ужесточения ограничений. По мнению аналитиков Morgan Stanley предупредили, что, если ограничения будут действовать еще несколько месяцев, это приведет к "еще одному потерянному лету" и уменьшит ВВП Испании и Италии на 2-3%.

Словом, из всех этих прогнозов и докладов вырисовывается странная картина – вроде бы ожидания у МФИ позитивные, но далеко не для всех стран. И все предсказания обязательно идут под грифом «неопределенность» с оглядкой на ситуацию с пандемией и вакцинацией. То есть, судя по всему, международные аналитики предпочитают публиковать оптимистический сценарий развития, основанный на прогнозах крупных экономик. Однако не стоит забывать, переживаемый ныне кризис настолько глубок и масштабен, а тенденция глобализации настолько крепко связала экономики всех стран, что выйти на стабильность можно только сообща, поддерживая развитие во всех регионах мира.

Эксперт Гулу Нуриев