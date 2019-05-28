Расплата за провокацию: Мхитаряна продадут из-за отказа приехать в Баку - КОММЕНТАРИЙ

Шарль Азнавур, Ким Кардашьян и Генрих Мхитарян – идолы армян и, казалось бы, по призванию далекие от политики люди. Ан нет. Зов крови, помноженный на вскормленную с молоком матери ненависть к тюркам, превратили певца, актрису и футболиста в участников политических провокаций и интриг. При случае, армянские политики, общественные деятели, диаспора и лоббистские организации бравируют именами этих лиц и вовлекают их в очернительные кампании против Азербайджана и Турции.

После смерти Азнавура армянское трио стало дуэтом. Спелись, что называется, под дирижерскую палочку армянского агитпропа. А тот не дремлет, только и ждет повода вылить ушаты грязи. Очередным поводом стала предстоящая в Баку финальная встреча розыгрыша кубка УЕФА. И вот, заезжанная армянская шармарка опять запущена. Репертуар все тот же, что и на протяжении многих лет, исполнители меняются, а стиль остается неизменным. На сей раз в образе многострадальца и погорельца предстал футболист Мхитарян, отказавшийся выступать в финальном матче в составе "Арсенала". Армянская пропагандистская машина тут же пустила по миру ложь, мол, Азербайджан противится приезду Мхитаряна.

Не остался в стороне и МИД Армении. 25 мая в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что, мол, Азербайджан не дал гарантии безопасности. Хотя еще 11 мая МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором подчеркивалась готовность принять Мхитаряна в Баку в случае его приезда в составе "Арсенала" на матч с "Челси".

Стоит отметить, что Мхитарян и ранее отказывался приезжать в Баку. В 2015 году он не приехал на матч с азербайджанским клубом "Габала" в составе дортмундской "Боруссии" в рамках игр Лиги Европы, а в 2018 году не выступил в матче "Арсенала" против агдамского "Карабаха". И тогда официальный Баку тоже не возражал против его приезда. То есть, как бы ни пыжились армянские пропагандисты, взвалить вину на Азербайджан не удастся.

Государственное агентство Азербайджана по туризму, иные государственные структуры, AZAL и АФФА выразили готовность создать все надлежащие условия для проведения в Баку финального матча Лиги Европы УЕФА, принять и разместить гостей. Уж, слава Богу, за плечами Азербайджана богатый опыт проведения крупных международных мероприятий, а об азербайджанском гостеприимстве не говорят разве что немые.

Даже армянские спортсмены, которым доводилось бывать в Баку, высоко отзывались о созданных им условиях. Так что попытки взвалить вину на Азербайджан в случае с Мхитаряном выглядят по меньшей мере нелепо. Причина кроется в самом армянском футболисте, точнее, в его нежелании приезжать в Баку из каких-то своих соображений. Это уже поняли в "Арсенале" и, судя по всему, церемониться с капризным армянином не собираются. Руководство английского клуба приняло решение расстаться с Мхитаряном. Доигрался, что называется. Нежелание футболиста выступить в составе "Арсенала" в судьбоносном матче против "Челси", несмотря на официальные гарантии его безопасности в Баку, вызвало негодование руководства клуба. В Лондоне поступок Мхитаряна расценили как отказ выполнять условия договора, поэтому он будет продан.

Кроме того, вопрос Мхитаряна будет поднят на совещании юристов, задействованных в спортивной сфере, которое пройдет в ближайшее время в Лондоне. На совещании будет обсуждено нарушение Мхитаряном условий договора. Английским клубам будет рекомендовано отказываться от услуг футболистов, задействованных в политических скандалах. Спорт всегда вне политики.

Напоследок хочется отметить, что в Баку очень любят и ценят футбол. Разумеется, здесь предостаточно фанатов "Арсенала", за который выступает Месут Озил, и довольно много почитателей "Челси".

Пусть победит сильнейший!