​Путин хочет удержать Иран посредством С-300 - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" 16 апреля, отвечая на вопросы граждан и представителей местных и зарубежных СМИ, затронул также обсуждения вокруг ядерной проблемы Ирана и поставок С-300 в Иран.

В.Путин подчеркнул, что контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-300 подписан еще в 2007 году, а в 2010 году продажа односторонне приостановлена. Он отметил, что на данный момент иранские партнеры прилагают большие усилия для достижения компромисса по ядерной программе: "По сути, все заявили, что соглашение достигнуто и остались только технические детали".

Иранский министр Хусейн Дехган в ходе своего визита в Москву 15-16 апреля отметил, что вопрос о поставках С-300 решен: "Договоренность есть, сейчас идет обсуждение сроков поставки".

Напомним, что в 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приостановке поставок этих систем в Иран. Это было связано с санкциями Совета безопасности ООН в отношении Ирана.

13 апреля текущего года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поставках С-300 Тегерану.

Отметим, что 5 лет назад Иран угрожал России судом за несоблюдение условий контракта. Тегеран требовал от России С-300, за которые было заплачено около 1 млрд. долларов.

В каких же военно-политических условиях подписал президент России это распоряжение? Спустя примерно месяц после эскалации напряженности в Йемене. Москва заявляет, что система С-300 носит оборонительный характер и не угрожает безопасности стран Среднего Востока.

С первого же взгляда ясно, что это всего лишь отговорки. Потому что в 2010 году ситуация в Украине не была направлена против России, а санкций Евросоюза в отношении России еще не было. С другой стороны, Иран не соседствует с Йеменом. По нашему мнению, было бы более правдоподобно, если бы Россия привела в качестве причины угрозу от ИГИЛ из Ирака и Сирии.

Таким образом, вынесение на повестку дня соглашения России и Ирана о поставках С-300 дает возможность предположить нижеследующее:

- Россия таким способом оказывает давление на Запад;

- Владимир Путин хочет оживить военно-промышленный комплекс за счет продажи оружия;

- Россия пытается сохранить свое присутствие на Ближнем Востоке;

- Кремль хочет воспрепятствовать тяготению Ирана к Западу;

- Россия хочет продемонстрировать свое союзничество с Ираном;

- Москва хочет укрепить отношения с Тегераном;

- Россия отправляет своеобразный "месседж" мировому рынку оружия;

- Кремль хочет представить себя в качестве надежного партнера в сфере торговли оружием и др.

Хотя Россия принимает участие в соглашении по ядерной программе Ирана, игры идут по большому счету между Западом и Исламской Республикой. С этой позиции, после отмены санкций России больше нечего предложить Ирану, кроме С-300. Однако в случае отмены санкций, Тегеран вернет свои миллиарды долларов с западных счетов, к тому же получит возможность привлечь в экономику страны иностранные инвестиции.