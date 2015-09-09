​Путин дал Саргсяну новые указания - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Спустя неделю после делового визита в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова президент Армении Серж Саргсян посетил Россию.

В ходе краткосрочного визита он встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается о проведении сторонами обсуждений по вопросам сотрудничества в ряде областей.

Глава Кремля коснулся сокращения товарооборота между двумя странами за последние 6 месяцев и отметил важность расследования причин этого.

Отметим, что за январь-июль этого года товарооборот между двумя странами сократился на 14,3% и составил 653,5 млн. долларов. Доля России во внешнем товарообороте Армении составила 24,6%. В течение первого квартала 2015 года внешний товарооборот между Арменией и Россией сократился на 41,2% и составил 190,3 млн. долларов.

На встрече были также затронуты перспективы участия России в строительстве нового энергоблока Атомной электростанции Армении.

С.Саргсян выразил признательность российскому коллеге за выделение Москвой льготного кредита на 200 млн. долларов для усиления военного арсенала Вооруженных сил Армении.

Выделенная Москвой Еревану указанная сумма пойдет на приобретение оружия у России. Другими словами, в ближайшее время Россия даст Армении оружие на 200 млн. долларов. На эти деньги будет приобретено новое наступательное и оборонительное вооружение, техника и новые устройства.

Все это делается в целях всестороннего вооружения армянской армии.

Некоторое время назад распространилась также информация о намерении России продать Армении ракетный комплекс "Искандер-М". Как отмечают армянские военные эксперты, с Россией ведутся переговоры по приобретению наступательного оружия и оружия дальнего применения.

По словам специалистов, "Искандер-М" имеет несколько типов. Вооруженные силы РФ также обладают видом данного ракетного комплекса, обладающего способностью уничтожать цель в радиусе 500 км.

Если сделка состоится, Армения может стать вторым после России государством, обладающим комплексом "Искандер-М".

С.Саргсян выразил Москве признательность за разрешение осудить солдата 102-й военной базы Валерия Пермякова в Армении.

Отметим, что на прошедшем в воинской части судебном процессе его приговорили к 10-ти годам лишения свободы, признав виновным за убийство семерых гражданских лиц армянской национальности, самовольное оставление воинской части и незаконное ношение оружия.

Безусловно, на встрече также была затронута ситуация на линии соприкосновения войск и в находящемся под оккупацией Нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Так, Серж Саргсян осуществляет свой визит в трудный для своей страны период:

-Серьезный финансово-экономический кризис в Армении;

-Вероятность принятия вынужденных шагов для проведения политических реформ в стране (сюда входят и конституционные реформы);

-Проблема, возникшая в отношениях с Евросоюзом после членства страны в Евразийском экономическом союзе (Официальные представители Евросоюза отмечают, что ассоциативное соглашение со считающимися "восточными партнерами" евразийцами Беларусью и Арменией будет иное и отдельное);

- Усиление вероятности преобладания в стране антироссийских настроений;

- Упадок морального духа в армянской армии и пр.

Можно предположить, что обострение напряженности на линии соприкосновения войск и азербайджано-армянской границе после визита С.Лаврова в Азербайджан не случайно.

Нынешнее положение Армении показывает, что Еревану трудно удерживать Нагорный Карабах под оккупацией. Поэтому можно предположить, что Саргсян получил от Путина новые указания, которые также могут касаться всех перечисленных и не перечисленных выше факторов.

Можно также предположить, что визит Лаврова в Баку служит подготовке ко встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Армении Сержем Саргсяном.

Не исключается, что данная подготовка ведется и другими. На днях посол Франции в Ереване Жан-Франсуа Шарпантье сказал, что Минская группа ОБСЕ действует на пути восстановления переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном на самом высоком уровне.

Интенсивные встречи Москвы с обеими сторонами дают основание предположить, что Россия намерена сыграть ведущую роль в разрешении конфликта и не хочет никому уступать свое превосходство.

Нынешний статус-кво устраивает Армению. Поэтому, она пытается защитить свое существование, получая у России всестороннюю помощь.

Что же касается Азербайджана, его не устраивает оккупация Нагорного Карабаха и все происходящее в этой связи.

Вместо того, чтобы помочь в решении конфликта, за истекшее время сопредседатели Минской группы ОБСЕ, наоборот, даже оказали оккупанту военную помощь. Сюда входит также льготный кредит России в размере 200 млн. долларов.

Кстати, за последние 8 лет (2006-2014 годы) США и Евросоюз выделили правительству Армении 542 млн. долларов, а за последние 10 лет США и Китай выделили министерству обороны Армении грант на 45 млн. 500 тыс. долларов. Естественно, это только объявленная сумма.

Таким образом, сообщения о визите Сержа Саргсяна и встрече с российским лидером в очередной раз доказывают, что Армения еще долгое время будет исполнителем интересов России на Южном Кавказе...