Прозрачность и эффективность: для чего коммерциализируются госпредприятия?

Госпредприятия играют важную роль в экономике Азербайджана: 14 крупных госпредприятий обеспечивают четверть всех налоговых поступлений в госбюджет, а 25% занятости в стране также приходится на долю госпредприятий. Кроме того, самым крупным налогоплательщи

Госпредприятия играют важную роль в экономике Азербайджана: 14 крупных госпредприятий обеспечивают четверть всех налоговых поступлений в госбюджет, а 25% - занятости в стране. Кроме того, самым крупным налогоплательщиком в стране является Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

В стране насчитывается более 5000 действующих госпредприятий, работающих как минимум в 29 секторах, включая производство, гостиничный бизнес и банковское дело. Многие крупные госпредприятия пользуются монопольным или почти монопольным статусом в своей сфере. Однако многие госпредприятия сейчас несут убытки, внося незначительный вклад в бюджет, получая при этом значительные субсидии из него.

Во избежание рисков для госбюджета страны ввиду неэффективной работы большинства госпредприятий, их высокого долгового бремени, убытки и риск потери платежеспособности в июне 2019 года началась реализация программы их реформ.

В частности, были приняты правила и стандарты корпоративного управления, в том числе оценки эффективности госпредприятий, создана система премирования на основе результата.

Для улучшения управления и показателей крупных предприятий в августе 2020 года был создан Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ), под управление которого было передано 14 крупнейших госпредприятий. Данное решение подтверждает стремление правительства максимально повысить эффективность и усилить управление стратегическими госпредприятиями, которые останутся в госсобственности. Ведь большинство переданных холдингу госпредприятий работали с убытком.

За прошедшие с тех почти 2 года, по оценке министра экономики Микаила Джаббарова, страна добилась "ряда достижений в обеспечении эффективности работы и прозрачности в управлении ряда государственных предприятий".

"Наше достижение измеряется повышением эффективности предприятий, проще говоря, повышением их рентабельности. Если предприятие не может приносить прибыль со структурной точки зрения, скажем, из-за тарифной политики или каких-то других объективных причин, то оно измеряется за счет улучшения его качественных показателей. Мы наблюдаем это у большинства компаний, входящих в портфель "Азербайджанского инвестиционного холдинга", - отметил М. Джаббаров.

В подтверждение слов министра, стоит отметить, что госкомпании, входящие в состав холдинга, - SOCAR, AzerGold, "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), Бакинский Международный Морской Торговый Порт, Международный банк Азербайджана (ABB), Azer-Turk Bank - завершили 2021 год с операционной прибылью.

Положительная тенденция в финансовых показателях наблюдалась и в первом квартале 2022 года. К примеру, SOCAR завершил 2021 финансовый год с операционной прибылью в 8 млрд манатов, заработав чистую прибыль в 2,1 млрд манатов, в то же время EBITDA (операционная прибыль) за первый квартал 2022 года достигла 3 млрд манатов.

ASCO завершило 2021 год с чистой прибылью в размере 51,792 млн манатов, что на 15% больше, чем в 2020 году, тогда как операционные доходы пароходства увеличились на 9% - до 459,133 млн манатов.

ABB завершил 2021 год с чистой прибылью в размере 208,8 млн манатов (рост на 61,4% по сравнению с 2020 годом) при доходах в 604,652 млн манатов (рост на 13,7%), а в первом полугодии банк заработал чистую прибыль в размере 118,4 млн манатов при доходах в 335,496 млн манатов (рост на 6,6%).

Чистая прибыль Azer-Turk Bank по итогам прошлого года увеличившись на 29% составила 546 тысяч манатов, а доходы достигли 35,819 млн манатов (рост на 15,4%). Первое полугодие текущего года банк завершил с прибылью в размере 812 тыс. манатов (рост на 81,3%), а доходы составили 23,219 млн манатов (рост на 60,4%).

Учитывая, что для управления госкомпаниями в предстоящие годы Азербайджанский инвестиционный холдинг намерен принять дорожную карту по дальнейшему развитию госпредприятий, то можно ожидать улучшения финансовых показателей и у других входящих в холдинг.

По мнению аналитиков МВФ, успешная реформа в сокращении участия государства в азербайджанской экономике поддержит переход к модели роста, основанной на частном секторе, и поможет снизить фискальные риски.

Экономисты Валютного фонда предлагают отделить коммерческую деятельность от некоммерческой, при этом последняя должна финансироваться из бюджета. Также предлагается повысить прозрачность госпредприятий и мониторинг эффективности с помощью Азербайджанского инвестиционного холдинга, содействовать приватизации и финансовой реструктуризации там, где это необходимо, а также ввести меры по смягчению социальных последствий реформ госпредприятий.

Азиатский банк развития (АБР) также призывал власти Азербайджана продолжить расширение реформ, направленных на внедрение корпоративных стандартов управления в крупных государственных компаниях и уделять больше внимания финансовому оздоровлению предприятий, выставляемых на приватизацию.

АБР считает необходимым усовершенствовать процедуры госзакупок, создать качественную дивидендную политику, изменить систему назначения руководителей госпредприятий, создать новую систему премирования и т.д. Кроме этого, необходимо повысить прозрачность публикации квартальных финансовых отчетов, стратегий госпредприятий, итогов их деятельности, заключений внешних аудиторов.

По оценкам АБР, еще одной причиной неэффективной работы госпредприятий является тот факт, что они привлечены к реализации государственной политики в сфере занятости и социального обеспечения. Кроме этого, практически все госпредприятия нуждаются в поддержке из госбюджета ввиду неблагоприятной финансовой ситуации в них.

Всемирный банк (ВБ) в свою очередь, поддерживая реформы, проводимые правительством Азербайджана для усиления эффективности управления в госпредприятиях, считает, что дальнейший процесс потребует последовательный набор реформ, направленных на обоснование сохранения государственной собственности. Требуется также разделение роли государства в регулирующих, директивных и операционных функциях госпредприятий в доминирующих секторах экономики.

В рекомендациях содержится также предложение усилить стимулы для компаний и вести подотчетность для повышения эффективности операций. Для привлечения частных инвесторов в конкурентные сектора необходим уход государства от участия в некоторых госпредприятиях. И, наконец, внедрение необходимых систем социальной защиты и другой поддержки в форме обучения, переподготовки и помощи в поиске работы для рабочей силы, которая может быть высвобождена в результате повышения эффективности госпредприятий.

В конечном итоге проводимые реформы обеспечат перевод госкомпаний из убыточных в прибыльные, контроль над долговыми обязательствами и предотвращение чрезмерных расходов. А путем создания новых источников дохода можно минимизировать бюджетные дотации.

Учитывая уникальное расположение Азербайджана, создающее возможности для превращения страны в региональный транзитный и транспортный узел, усиление госкомпаний только повысит их конкурентоспособность на глобальном рынке.

Аналитическая группа Report