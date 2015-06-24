"Провокатор без границ" - АНАЛИТИКА

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Кто громче всех кричит "Держи вора!", - сам вор. Это аксиома. Если применить это правило к представителям некоторых международных НПО, то можно легко вычислить основной род их деятельности. О чем особенно громко, на весь мир, возмущаются эти защитники демократии, в чем винят других, то они считают вполне допустимым и даже достойным для себя.



Вот, к примеру, Робер Менар, который 20 лет занимал должность генерального секретаря организации "Репортеры без границ" (РБГ), а ныне является мэром южного города Безье. Менар попал под шквал критики после того, как, отвечая на вопросы ведущего программы "Кроссворд" (Mots Croisées), заявил, что по его приказу проводится статистика детей мусульман. Он отметил, что, согласно этой статистике, 64 процента школьников города Безье исповедует ислам. По мнению Менара, "это очень много".



Но критике подверглись даже не эти слова, а объяснения о методе, использованном Менаром для подсчета количества мусульман в школах. "Это - цифры моей мэрии. Я извиняюсь, но мэр имеет в своем распоряжении списки с именами детей, класс за классом. Я знаю, что не имею на это права. Но эти имена говорят сами за себя, они указывают на вероисповедание. И утверждать обратное – это все равно, что отрицать очевидность", - сказал Менар, наглядно демонстрируя свою исламофобию.



Таким образом, Менар признался, что статистика детей мусульман проводилась по его приказу, так же как и в период нацистской Германии проводилась перепись детей евреев.



Следует отметить, что Менар имеет нацистские наклонности. Ведь он избирался мэром города от ультраправой националистической партии Франции "Национальный фронт". Не случайно еще в октябре прошлого года министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле назвал эту партию "фашистской". "Не только наши французские коллеги, но и мы должны задуматься над тем, какие ошибки мы совершили, если четверть французских избирателей проголосовала за фашистскую, экстремистскую партию", - заявил он, выступая на одном из симпозиумов в столице ФРГ.



Вслед за этим выступлением последовала реакция политиков и правозащитников, осуждающих мэра города Безье за нелегальный сбор и использование информации. Премьер-министр Франции Манюэль Вальс написал в своем Твиттере, что мэру Безье должно быть стыдно. А президент Франции Франсуа Олланд, находясь с официальным визитом в Саудовской Аравии, заявил, что действия Робера Менара "противоречат ценностям Французской Республики". "Когда основные принципы Республики так грубо нарушаются, то этим должно заняться следствие, и компетентный суд вынесет свое решение", – сказал Олланд.



В самом деле, прокуратура регионального центра Монпелье начала предварительное следствие о "нелегальном хранении списков об этническом происхождении" учеников. На следующий день Робер Менар был вызван на допрос, после чего отказался отвечать на вопросы журналистов.



До своего допроса Робер Менар все же попытался как-то оправдать свои действия. Вот, что он заявил, собрав импровизированную пресс-конференцию в своей мэрии: "Вы, конечно, извините, но в нашем городе слишком много иммигрантов. Это означает, что их интеграция во французское общество невозможна. Я уже не говорю об ассимиляции. А я хочу, чтобы дети, вне зависимости от их происхождения, имели равные шансы на успех в этой жизни. А в существующей ныне системе, где все отказываются видеть реальное положение вещей, где все отрицают очевидное, никогда никакого решения этой проблеме не найдется".



Телеканал France-2 назвал Р. Менара "провокатором без границ". "Этот провокатор, переходя из правого в левый лагерь, занимается разного рода провокациями", - говорилось в программе телеканала. http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-robert-menard-provocateur-sans-frontieres_958083.html



Следует отметить, что Р. Менар не впервые имеет проблемы с правосудием. Несколько лет назад, как пишут французские СМИ, он, будучи главой РБГ, признался, что бюджет организации пополняется в основном за счет "американских организаций, тесно связанных с внешней политикой США". В число этих стоящих за РБГ организаций входят фонд "Открытое общество" (Open Society Foundation) миллиардера и биржевого дельца Джорджа Сороса, Агентство международного развития США (USAID) и NED.



А в 2008 году Менар был обвинен в расхищении грантов из USAİD. Таким образом, шлейф его грехов тянется еще с работы в РБГ. Именно при председательстве Р. Менара эта организация превращается в послушную игрушку Вашингтона. Можно ли говорить об объективности этой формально независимой негосударственной правозащитной структуры, по странному стечению обстоятельств закрывающей глаза на проблемы со свободой слова в странах, лояльных США, и не желающей раскрывать критерии своей оценочной деятельности?



Тотальное нежелание "Репортеров без границ" замечать проблемы со свободой слова "там, где не нужно" может иметь и другое, более прозаическое объяснение. Эта правозащитная организация наравне с такими структурами, как "Freedom House", "Human Rights Watch" или "Amnesty International", опосредованно существует за счет средств, выделяемых Госдепом США. Миссия организации, заявленная на ее собственном сайте, - "Защита свободы прессы, журналистов во всём мире. Организация борется против цензуры и за освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности. При этом организация опирается на параграф 19 Всеобщей декларации прав человека".



Как пишет французская газета Legrandsoir, согласно финансовым отчётам организации, её годовой бюджет составляет четыре миллиона евро, и большая часть этих средств получается от продажи фотоальбомов (авторы которых бесплатно предоставляют свои авторские права и которые бесплатно распространяются через Nouvelles Messageries de la presse parisienne), а также от таких дополнений, как продажа футболок и т.п.



Журналист Салим Ламрани подсчитал, что РБГ должна была продать 170 200 книг в 2004 году и 188400 - в 2005 году, чтобы заработать более двух миллионов долларов, заявленных организацией в виде дохода. В действительности доходы от продажи книг РБГ составили в 2007 году 230 тысяч долларов.



Попытки заказать на сайте РБГ какие-либо её публикации не дают никакой информации о продаже, цене или о кратком содержании таких публикаций. http://www.legrandsoir.info/RSF-et-Menard-impliques-dans-un-scandale-de-corruption.html



Кроме того, часть финансирования (12 процентов бюджета в 2007 году) поступает от правительственных организаций. По словам самого же Робера Менара, прямые пожертвования от французского правительства составляют 4,8 процента бюджета организации; общая сумма правительственной помощи - 11 процентов бюджета (включая деньги от французского правительства, ОБСЕ, ЮНЕСКО и Международной организации франкофонии).



В статье Джона Чериана в индийском журнале Frontline утверждалось, что РБГ "обладает репутацией, имеющей тесные связи с западными разведывательными спецслужбами" и "Куба называла Робера Менара главой группы по связям с ЦРУ".



Организация, формально призванная защищать свободу слова, превратилась в обычное оружие информационно-психологической войны и реализации политических планов Вашингтона. Зато говорить что-либо о положении дел со свободой СМИ в Саудовской Аравии и на Филиппинах, которых поставить на более высокие позиции, чем они получили, было просто невозможно, - "Репортеры" не любят. Да и для США, несмотря на все происходящее со свободой слова и правами человека, Саудовская Аравия остается одним из основных стратегических партнеров.



Так может, Вашингтону пора заканчивать патетические речи о правах и свободах? Не лучше ли честно сказать: "Кто не с нами - тот против нас"? Так хотя бы все станет на свои места. И на содержание организаций типа "Репортеров" больше тратиться не придется...



Отметим, что данная организация методично и регулярно критикует правительство Азербайджана, обвиняя его в нарушении свободы слова и выражений, несмотря на то, что тот же Менар в 2006 году был принят Президентом страны Ильхамом Алиевым. А в прошлогоднем своем отчете РБГ, нагло соврав, включила в него имена 12 якобы арестованных азербайджанских журналистов. Это было сделано с целью представить нашу страну, наряду с Китаем и Ираном, как государство, где подавляется свобода СМИ.



Видимо, фашистское и исламофобское наследие Менара до сих пор остается основным принципом деятельности этой организации. А сочетание этих принципов с интересами определенных кругов США делают отчеты этой организации крайне необъективными, а иногда вообще омерзительными.

Еще одним примером исламофобской позиции этой организации является ее отношение к Турции.

В Индексе РБГ Турция была помещена на 154-е место среди 180 стран. Рейтинг страны не был изменен с 2012 года, несмотря на следующие произошедшие изменения. Не были приняты во внимание некоторые утвержденные правительством законодательные пакеты и снижение числа арестованных журналистов при определении рейтинга страны в 2014 году. Соответственно, не был указан никакой "прогресс". С одной стороны, это лишает страну стимула работать над улучшением своего рейтинга в международных индексах, а с другой создает неправильное представление о реальном положении вещей.



В Индексе за 2013 год Ирак занял 153-е место. Страна, где, как указывается в докладе Комитета защиты журналистов за 2013 год, были убиты 10 журналистов, имеет более высокий рейтинг, чем Турция, в которой ни один представитель СМИ не был убит за тот же период.



Информация, занимающая один абзац, относительно страны с одним из "худших" рейтингов по свободе СМИ не дает никаких конкретных фактов или примеров. Например, в связанном с Турцией разделе говорится: "Уровень самоцензуры таков, что круглосуточные новостные телеканалы полностью игнорировали ожесточенные столкновения в Стамбуле". При этом не указывается, какие именно каналы отказались транслировать новости о митингах в парке Гези. Например, турецкий круглосуточный канал НТВ давал достаточно много новостей относительно тех событий.



В докладе также говорится о том, что "на телеканалы, которые много показывали протесты, были наложены астрономические штрафы", но нигде не говорится о том, какие именно штрафы и на какие именно каналы были наложены.



Кроме того, РБГ в 2002 году устроила еще одну провокацию против Турции, объявив тогдашнего начальника Генштаба Хусейна Кыврыкоглу "хищником прессы" и наклеив его огромный портрет на пол железнодорожного вокзала Парижа. Против этой провокации выступил МИД Туpции, указав нежелательность появления Менаpа в стране. А МВД Туpции заявило, что "пеpед Менаpом закpываются все воздушные, водные и наземные пути, ведущие в Турцию". Это классический пример ангажированности этой организации.



Но самое главное, такие типы, как Менар, и организации вроде "Репортеров без границ" никогда не пытаются разобраться с прблемами, которые находятся у них прямо под носом.



Например, "Huffington Post", влиятельное американское издание, некоторое время назад писало, что Менар является "насквозь продажным" и "ежегодно публикуемый РБГ индекс свободы прессы составлялся на вкус конкретных спонсоров - за соответствующую плату".



Иронично, что такие продажные, расистские индивиды и организации, которые по уши увязли в самых нашумевших скандалах, пытаются составить рейтинг Азербайджана и выставить нашу страну в качестве образца "недемократии".