Провокация Сената Франции – "шкурные интересы" или неуважение международного права

Официальный Париж должен выступить с заявлением, осуждающим резолюцию Сената, и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана

Неужто во Франции перевелись умные люди? Или Сенат повелся на армянские провокации? Как иначе объяснить попытку законодательного органа Франции идти наперекор официальной позиции своей страны? 305 сенаторов проголосовали за принятие резолюции о "признании" самопровозглашенного армянского образования в Карабахе. Выступить против отважился лишь один человек. Неужто Франция станет заложницей решения 305 человек? И почему молчат французские избиратели?

18 ноября группой проармянских сенаторов Франции был представлен на рассмотрение проект резолюции № 145 "О необходимости признания Нагорно - Карабахской республики". Спустя несколько дней резолюция была спешно принята. Достаточно беглого взгляда на текст документа, чтобы понять, сколь обеспокоены французские сенаторы усилением Азербайджана и Турции. И это беспокойство превалирует над переживанием относительно будущности армянской общины Карабаха. Несмотря на то, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, в резолюции то и дело мелькает слово "Турция". Одним словом, принятый Сенатом Франции документ сквозит неприязнью к тюркам, мусульманам и является ничем иным, как попыткой выместить копившуюся годами злобу на справедливый ответ Турции в ходе событий в Алжире, имевших место после Первой мировой войны.

Обсуждение в Сенате Франции проекта резолюции, предусматривающей "установление дипломатических отношений" с так называемым режимом, запомнилось предвзятыми, полными лжи и измышлений, выступлениями 12 сенаторов. Словесные пируэты французских законодателей дают основание предположить, что многие из них попросту не ведают о завершении войны в Карабахе и достижении трехсторонней договоренности. Иначе как незнанием не объяснить их милитаристские призывы. Так, например, сенатор Стефан Равье заявил, что армянская молодежь во Франции хочет вернуться на родину и сражаться. При этом он призвал французские НПО помочь им в этом неуемном желании.

Сенаторы, не имеющие представления о деталях нагорно-карабахского конфликта и нынешнем положении дел, активно голосовали за принятие резолюции. Их ангажированность очевидна. Авторы проекта резолюции - сенаторы из регионов, где компактно проживает армянская диаспора. Их беспокоят отнюдь не нюансы армяно-азербайджанского конфликта, а исключительно собственные интересы, ведь выборы на носу и тут как нельзя кстати заручиться поддержкой избирателей армянского происхождения. Ставя во главу угла личные амбиции, сенаторы, по сути, подставили свою страну, выставив ее в неприглядном свете. Ведь официально Франция - сопредседатель Минской группы, страна, поддерживающая территориальную целостность Азербайджана. Как же назвать тогда сенаторов, продавших интересы своей страны? И разве мусульмане Франции не такие же граждане этой страны? Чем продиктована подобная избирательность?

История свидетельствует о том, что армяне всегда стояли на услужении могущественных господ и первыми предавали их, стоило господам утратить прежнее могущество. Так вот если Франция дрогнет, первой удар в спину нанесет именно армянское лобби. Французским сенаторам, с пеной у рта защищающим армян, не мешало бы почитать историю. Пора уже пробудиться ото сна...

Разумеется, внешнюю политику французского государства определяет не Сенат, а правительство. Решения Сената носят рекомендательный характер. Документ не имеет юридической силы, однако примечателен в контексте политической значимости. Принятая Сенатом ангажированная резолюция наносит вред отношениям Франции с Азербайджаном и бросает тень на репутацию Франции как сопредседателя Минской группы и борца за демократические ценности. У общественности Азербайджана сложилось справедливое мнение о предвзятости Франции на посту сопредседателя. Одним словом, резолюция Сената подорвала доверие к Франции.

Государственный секретарь по парламентским вопросам при Министерстве иностранных дел Франции Жан Батист Лемуан признал, что документ не соответствует государственным интересам Франции и мандату сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

За день до голосования по резолюции посол Азербайджана во Франции выступил перед сенаторами, обстоятельно рассказав о предвзятости предусмотренных в ней положений. Но разум французских сенаторов, охваченный подсчетом отстегнутых армянских щедрот, оказался глух к гласу справедливости.

Комментируя резолюцию Сената Франции, официальный Баку заявил, что документ является очередным проявлением традиционной озабоченности судьбой Армении и не представляет для Азербайджана никакого значения. Баку расценил резолюцию обычным клочком бумаги. Разумеется, ни одна сила не вправе требовать выхода Азербайджанской армии с территории своей страны.

Примечательно, что на протяжении 30 лет Сенат Франции молчал по поводу оккупации международно-признанной территории Азербайджана, совершенных на оккупированных территориях этнических чистках, экологического террора, незаконного заселения и незаконной экономической деятельности. Сенат Франции набрал в рот воды и тогда, когда французские наемники незаконно отправились воевать в Карабахе на стороне Армении. Сенат Франции, как, впрочем, и многие другие поборники справедливости, умышленно замалчивали ракетные обстрелы Гянджи, Тертера, Геранбоя, Агджабеди, Барды, Мингячевира, расположенных вдали от зоны конфликта. Или справедливость не одинакова для всех?! А может, положена она на плаху меркантильных интересов?

Репутация Франции сильно подмочена. Резолюция Сената – постыдный акт для французской политики, ратующей за справедливость и гуманизм. В тексте резолюции искажены исторические, политические и правовые аспекты нагорно-карабахского конфликта. Нелишне будет напомнить и о том, что Совет Безопасности ООН, в котором состоит и Франция, в 1993 году принял четыре резолюции, требующие вывода армянских оккупационных войск с территории Азербайджана. Все эти резолюции почти 30 лет оставались на бумаге. По сути, Азербайджан, восстановив свою территориальную целостность, выполнил эти резолюции.

Чтобы не растерять остатки доверия и уважения к себе, официальный Париж должен выступить с заявлением, осуждающим резолюцию Сената, и выразить поддержку территориальной целостности Азербайджана. Тем самым Франция проявит уважение к международному праву и международным отношениям.