Противостояние между Пашиняном и сепаратистами - взятая в заложники армянская община Нагорного Карабаха - КОММЕНТАРИЙ

В Армении сменяющим друг другу властям важно держать под оккупацией Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов, чтобы под этим "прикрытием" создавать иллюзию того, что они делают все во благо процветания страны, пытаясь при этом всячески удержаться у власти и продвигать свои интересы. В этом контексте можно сказать, что армянская община Нагорного Карабаха стала заложницей армянской власти. Официальный Ереван обращается с армянами в Карабахе как с террористами. Держа их в заложниках, собирает материальные средства от США, европейских стран и России. В последние месяцы это проявляется явственнее.

Недавно российская пресса написала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался финансировать сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Причиной этого указываются кадровые изменения в созданной сепаратистами системе. Сообщается, что официальный Ереван уже два месяца не оказывает материальную помощь сепаратистам. Причиной названо нежелание вооруженного отряда сепаратистов подчиняться Пашиняну. Возникает предположение, что нарушение ими прекращения огня приводит к увеличению давления на главу правительства Армении. Ранее главы сепаратистского режима Аркадий Гукасян и нынешний Бако Саакян подчинялись экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Они беспрекословно выполняли приказы Кочаряна. Однако Бако и его команда проявляют непокорность Армении. Одной из причин этого называют попытки Пашиняна сменить нынешних руководителей сепаратистов. Так, в прошлом году и начале этого года армяне в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди провели акцию протеста против Саакяна и его команды. Пашинян призвал армян в Карабахе выйти на улицы и протестовать против Бако.

Недавно противостояние Пашияна и Саакяна обрело более жесткий характер. Премьер-министр Армении утверждает, что сепаратистский режим также знакомится с документами в связи с переговорным процессом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По его словам, до сих пор власти Армении никак не информировали армян в Карабахе об этом. Он заявляет, что Саакян распространяет имеющиеся между ними конфиденциальные разговоры: "На странице в Facebook пишут, что Пашинян продал земли. Хотя во время нахождения у власти Сержа Саргсяна, его дорогого друга, с Саакяном никто не считался. Не считалось важным информировать его о процессе переговоров". Как видно, в Армении внутренняя и внешняя политика строится на армянской общине в Карабахе. Эта община - инструмент для пропитания, проживания, наличия Армении, инструмент давления для сил, имеющих международные и региональные интересы. Никол Пашинян, прекратив финансовую помощь сепаратистам, наряду с попыткой убрать Сааякана с руководства командой, также высказывает протест России.

Как известно, Кремль не доверяет этой силе, пришедшей к власти в Армении. В последние две недели президент России Владимир Путин на собраниях в Нур-Султане и Санкт-Петербурге встречался с Николом Пашиняном всего 30 минут. Кстати, пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook так охарактеризовала напряженность в отношениях Москвы и Еревана: "Во всех вопросах следует принимать соответствующее решение с учетом интересов друг друга". Ее пост: "Пашинян на Питерском форуме: "Когда ситуация такова, что все недовольны, необходимо сделать так, чтобы все были довольны" вызвал резонанс, после чего ее попросили прокомментировать написанное. На что пресс-секретарь ответила следующим постом: "Меня попросили уточнить мое отношение к этой цитате. Для чистоты жанра публикую все, что было сказано на эту тему: "Когда ситуация такова, что все недовольны, необходимо сделать так, чтобы все были довольны. Для этого есть только один путь - это называется компромисс. Нужно поработать над компромиссом. Для достижения компромисса нужно взаимное уважение". Можно прийти к выводу, что власть Пашиняна все еще не понимает интересы России и потому ее не уважают в Кремле. С этой точки зрения Ереван и Москва взаимно используют армянскую общину в Карабахе и вопрос бывшего ее представителя Роберта Кочаряна.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и его коллега в Ереване Сергей Копыркин соответственно на пресс-конференциях в Баку и Ереване прокомментировали урегулирование нагорно-карабахского конфликта. "Россия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и приветствует продолжение переговорного процесса", - подчеркнул Бочарников. Копыркин же сказал: "Думать, что в урегулировании карабахского конфликта все зависит от России, неправильно". Не следует забывать и того, что в прекращении апрельских боев 2016 года основную роль сыграла Россия. Подбирая соответствующие слова в выступлениях, послы старались донести, что в затягивании оккупации Карабаха ответственна не только Россия, но и другие. Не исключено, что в этом вопросе ответственность несут и власти Армении. Потому что факт оккупации и агрессии связан с ее именем. Она в этой роли превратилась в игрушку России. Однако события показывают, что правительство Никола Пашиняна непригодно для этой роли. Доверие к ней Запада тоже уменьшается, сказываются попытки сблизиться с Россией. Можно предположить, что официальный Ереван финансовым и другим давлением на армянскую общину в Карабахе также пытается заполучить желаемое у европейских стран и США.

Иными словами, власти Армении, не отличаясь от предшественников, вывели армянскую общину Карабаха на рынок, превратив ее в орудие торга в своих интересах. Отметим, что глава сепаратистского режима Саакян встретился недавно с директором армянского филиала группы "Эрнекян" Хорхе Дель Агила Эрнекяном. Центральный офис этой компании находится в Аргентине. Поэтому можно предположить, что Саакян старается заручиться финансовой поддержкой зарубежной армянской диаспоры. Однако Пашинян и Саакян не могут понять одной истины: все дороги к Ханкенди проходят по территории Азербайджана. Если они поймут и примут это, не будут зависеть от иностранных сил. Тогда и армянская община в Карабахе не будет заложницей превратившихся в регионе в инструмент пашинянов, кочарянов, саргсянов, саакянов и других подобных янов.