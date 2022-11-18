Противоречивая Франция: "Свобода, равенство и братство" не мешает политике неоколониализма

В мире принято думать, что колониальная эпоха осталась позади. Колонии, образованные в период великих империй, большой частью получили независимость.

В мире принято думать, что колониальная эпоха осталась позади. Колонии, образованные в период великих империй, большой частью получили независимость.

Но, если задаться вопросом, какие страны и в каком количестве все еще удерживают в своем подчинении другие и называются их метрополиями, окажется, что считающая себя колыбелью демократии Франция сегодня обладает самым большим числом колоний. Она обошла Британскую Империю, некогда обладавшую самыми обширными колониями.

Франция владела обширными территориями в Африке и в других регионах мира. Большинство из них обрело независимость, но Франция до сих пор является хозяйкой большого количества заморских территорий, население которых превышает "колониальных подданных" Великобритании.

Чтобы не быть голословными: территория Франции в Европе составляет 551 000 км2, а вместе с так называемыми "заморскими территориями" - 675 000 км2. То есть, она владеет 120 тысячами квадратов островов во всех морях/океанах - у берегов Канады, Африки, в Индийском океане, имеет даже большой кусок джунглей Южной Америки под названием Гвиана, в результате чего у нее даже есть наземная граница с Бразилией и Суринамом.

Франция также управляет частями Антарктиды вплоть до Южного полюса.

На двух основных островах, которые, в отличие от Мадагаскара (бывшая колония Франции), не добились независимости, на Корсике у побережья Италии и Новой Каледонии к западу от Австралии и к северу от Новой Зеландии есть политические движения за независимость.

Спросите у бывших колоний в Африке и в других местах, смогли ли они полностью освободиться от влияния метрополии – ответ будет неоднозначным.

Эти страны и территории больше не называются колониями, но Франция нашла способы удерживать их в сфере своего влияния. Судите сами.

Бывшие колонии должны выплатить "колониальный долг". Речь идет об оплате за инфраструктуру, которую метрополия строила в колониальный период. Сумма этого долга варьируется в зависимости от того, какая страна его выплачивает и как развита ее инфраструктура.

Франция может автоматически конфисковать национальные резервы африканских стран, так как они хранятся в ЦБА бывшей метрополии.

С 1961 года Франция владеет национальными резервами 14 африканских стран: Бенина, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Мали, Нигера, Сенегала, Того, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинеи, Чада, Конго-Браззавиля и Габона.

На самом деле более 80 процентов валютных резервов этих африканских стран размещены на так называемых "операционных счетах", контролируемых французским казначейством.

Так называемые независимые африканские банки - BEAC (Banque des Etats de l'Afrique Centrale) и BEACO (Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) - на практике не проводят собственной денежно-кредитной политики.

По оценкам, сейчас Франция держит в своей казне около 500 миллиардов долларов денег африканских стран и сделает все, чтобы сохранить их. Более того, африканские страны не имеют доступа к ним, только к 15 процентам в год. Если им нужно больше, они должны брать взаймы по коммерческим ставкам из оставшихся 85 процентов своих собственных денег, которые находятся в заложниках у французского казначейства.

В своем видео в 2018 году бывший президент Франции Жак Ширак сказал, что французы должны принять тот факт, что большая сумма денег в их банках поступает именно от эксплуатации бывших колоний на африканском континенте.

Франция утверждает, что она имеет преимущественное право покупать любые природные ресурсы, найденные на территории ее бывших колоний. Африканским странам также не разрешается свободно искать других партнеров.

Франция заставляет африканские страны отдавать предпочтение французским интересам и компаниям в сфере государственных закупок и публичных торгов.

Как следствие, во многих бывших французских колониях все основные экономические активы находятся в руках французов. Например, в Кот-д'Ивуаре французские компании владеют и контролируют все основные коммунальные услуги: воду, электричество, телефон, транспорт, порты и крупные банки. Такая же ситуация в сфере торговли, строительства и сельского хозяйства.

Франция претендует на исключительное право на поставку военной техники и обучение африканских военных офицеров.

В условиях оборонительных соглашений и Колониального пакта Франция претендует на законное право на военное вмешательство в дела африканских стран, а также на постоянное размещение своих войск на военных базах.

Африканские страны обязаны сделать французский язык официальным языком страны и образования.

Бывшие колонии Франции вынуждены использовать колониальную валюту FCFA (франк CFA), что было осуждено Европейским союзом, но Франция не готова избавиться от такой системы.

Список можно продолжать, есть и другие ограничения, которые не позволяют бывшим и нынешним колониям избавиться от французского ярма. Но все и так ясно. И попытки завуалировать ситуацию переименовыванием колоний в "заморские департаменты и регионы, заморские сообщества и административно-территориальные образования с особым статусом" не меняет сути вопроса.

Франция продолжает неоколониальную политику и не отпускает из своих "цепких объятий" даже те государства, которые ценой борьбы и потерь, ценой крови добились независимости.