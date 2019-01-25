Протесты в Венесуэле - крах экономики, голодный народ, утративший доверие властитель - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ События в Венесуэле приковали к себе всеобщее внимание. СМИ наперебой обсуждают происходящее в Каракасе. В самом сердце Латинской Америки, в стране, богатой залежами нефти, вот уже который день бушуют акции протеста. В результате столкновений митингующих с полицией погибли 16 человек, более 200 человек арестованы. Что же творится в Венесуэле? Для лучшего понимания происходящего совершим экскурс в не столь отдаленное прошлое…

Дважды - с 1999 по 2013 гг. избиравшийся на пост президента Венесуэлы Уго Чавес, характеризуя отношения с США, говорил: "Если Америка решится напасть на нас, это будет вековая война. Мы готовы к ней". В одном из выступлений он открыто призывал покончить с США.

За последние 20 лет политическая власть в Венесуэле руководствовалась именно этими тезисами. Избрание в 2013 году президентом страны после смерти Чавеса 56-летнего Николаса Мадуро вызвало бурю негодования. На новоизбранного президента было совершено покушение, оппозиция предприняла попытку импичмента, Америка ввела экономические санкции. Все это, очевидно, звенья одной цепи. За минувшие 6 лет Мадуро удалось стабилизировать обстановку в стране, однако нынешняя волна акций продиктована вовсе не политическими мотивами – Венесуэла находится в тяжелом экономическом положении. В Сан-Хосе военнослужащие Национальной гвардии подняли мятеж против главы государства, который, впрочем, вскоре был подавлен войсками спецназа.

Напомним, что очередные президентские выборы в Венесуэле состоялись 20 мая прошлого года. Набрав 68% голосов, Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. 10 января он принес присягу в Верховном суде Венесуэлы. Н.Мадуро будет руководить страной до 2025 года.

15 января парламент страны, в котором преобладают оппозиционные силы, принял закон, в котором Н.Мадуро назван не иначе как палачом, что равноценно запрету осуществления им президентских полномочий. Законодательный орган Венесуэлы призвал заморозить банковские счета правительства Мадуро за рубежом.

Главой государства был объявлен 35-летний Хуан Гуайдо. Президент США Дональд Трамп признал Х.Гуайдо временно исполняющим полномочия главы государства.

4 января страны группы Лима заявили о том, что не признают власть Мадуро. А накануне страны-члены этой группы – Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Гаяна, Сент-Люси и Перу, руководствуясь конституционными нормами и нелегитимностью Н.Мадуро, признали власть исполняющего полномочия главы государства Х.Гуайдо.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини назвала президентские выборы в Венесуэле несвободными и несправедливыми, выразив вотум недоверия к Н.Мадуро. В своем заявлении от 10 января она подчеркнула, что Мадуро переизбран недемократическим путем. Ф.Могерини призвала признать и уважать парламент Венесуэлы в качестве института государственной власти в стране, избранный в результате демократических выборов. Она также призвала отпустить политзаключенных, уважать верховенство закона и права человека, а также выполнить требования народа. Верховный представитель ЕС выразила готовность оказать помощь Венесуэле на пути решения гуманитарной и миграционной проблем.

21 января президент США Д.Трамп издал распоряжение о введении санкций против Венесуэлы, а вице-президент США М.Пенс призвал венесуэльцев влиться в акции протеста. После признания Д.Трампом Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Н.Мадуро велел американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Однако Вашингтон отказался выполнять его требования, поскольку не признает легитимность власти Мадуро. В ответ на это Н.Мадуро пригрозил отключить подачу воды и электричества в здание посольства США.

Бедственное положение страны вывело венесуэльцев на улицы, страна охвачена волной протестов. По мнению экспертов, экономика Венесуэлы мечется в предсмертной агонии. Тем не менее, армия пока на стороне Н.Мадуро.

А ведь годами ранее экономика страны была отнюдь не в плачевном состоянии. В 2016 году Венесуэла экспортировала в США продукцию на сумму 10,3 млрд долларов, в Китай – на 4,9 млрд долларов, в Бразилию – на 1,28 млрд, в Аргентину – на 706 млн, а в Колумбию – на 613 млн долларов. Невыносимое экономическое положение страны привело к политическому краху. Если в 2012 году Венесуэла экспортировала продукцию на сумму 100 млрд долларов, то в 2018 году этот показатель упал до 17 млрд. Основные инвестиционные фонды сократились в 8 раз, экономика буквально обвалилась, упав до уровня 60-70-х гг. ХХ века. Инфляция в стране достигла миллионов процентов. Статистические показатели говорят о том, что в 2018 году экономика страны обвалилась на 35-40%.

В Венесуэле ощущается нехватка финансов, местные банки не могут выдавать кредиты, а зарубежные банки еще в 2016 году закрыли кредитную линию для этой страны. Местные компании одна за другой объявляют о своем банкротстве, уровень безработицы в стране достиг 50%.

В Венесуэле царит опасная криминогенная обстановка, грабежы, воровство, социальная и экономическая анархии разрастаются.

Экономика страны на 95% зависит от сырой нефти. В 2017 году уровень нефтедобычи в стране удалось сохранить, однако к началу этого года нефтяная отрасль Венесуэлы тоже фактически разрушена. В конце 2018 года объем нефтедобычи в стране упал до 1 млн барреля, хотя раньше Венесуэла добывала порядка 2,5 млн баррелей, 1,5 из которых направлялась на экспорт, а остальное - на внутренний рынок.

Ныне и в нефтедобывающей отрасли Венесуэлы царит разруха. В результате более 90% населения страны живет за чертой бедности.

Н.Мадуро обвиняется в уничтожении демократических ценностей в своей стране. Два года назад он намеревался упразднить парламент, создав вместо него Конституционную Ассамблею. По задумке Мадуро, новый законодательный орган страны должен был иметь полномочия для внесения поправок в Конституцию. Оппозиция тут же уличила его в желании сосредоточить власть в своих руках, выступив против предложенных реформ. Недовольство вылилось в массовые акции протеста, которые впоследствии были подавлены правоохранительными органами, в результате чего погибли 125 человек.

События в Венесуэле по некоторым показателям напоминают сирийские. Обе страны, как известно, богаты залежами нефти. Запад ожидал реформ от Башара Асада, пришедшего к власти в Сирии после смерти своего отца – Хафиза Асада. Однако этого не произошло. Россия и Иран поддержали Б.Асада, поэтому ему удалось усидеть на вершине. Страна в руинах. Нет ни единой власти, ни экономики. Почти половина населения покинула страну. В результате военных операций, продолжающихся с марта 2011 года, было убито 353 935 человек. Из них 106 390 мирных жителей, в том числе 19 811 детей и 12 513 женщин. Погибли 63 820 военных Башара Асада и 58 130 военнослужащих сирийской армии. Будущность Сирии весьма туманна.

А в это время в Венесуэле убивают мирных демонстрантов. Соседние страны не считают его власть легитимным. А те, кто пытается нормализовать ситуацию издалека, бессильны сделать что-либо. Кроме того, они не являются основными торговыми партнерами Венесуэлы. Помимо США, Венесуэла связана обширными торговыми связями с Китаем. Официальный Пекин заявил о беспристранстности к происходящему и приверженности к мирному урегулированию конфликта, без внешних вмешательств.

Разумеется, Венесуэла имеет больше возможностей удержать страну от развала по сравнению с Сирией. Однако, к сожалению, Н.Мадуро не пользуется этими преимуществами, а, наоборот, своими действиями вызывает еще больше озлобленности и гнева. Не исключено, что солдаты перейдут на сторону митингующих или, по меньшей мере, останутся беспристрастными к происходящему. Вставшие на защиту Н.Мадуро не захотят превратить Венесуэлу в Кубу советских времен, поскольку в этом случае им придется разделить ответственность за его деяния.

Вероятно, в ближайшее время в стране произойдут кардинальные перемены – либо Мадуро подаст в отставку, либо же будет объявлен режим военного положения. Но, видимо, и это не поможет умирающей экономике Венесуэлы, равно как мертвому припарки.