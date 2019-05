Протест против судебной системы - новое испытание для Пашиняна - КОММЕНТАРИЙ

Реформы, начатые в Армении год назад, продолжаются. 19 мая премьер-министр Никол Пашинян в привычной для себя роли уличного трибуна, с которой он, очевидно, сжился со времен баррикадного прошлого, выступил с обращением к народу, в котором призвал заблокировать все входы и выходы к зданиям судов. Армянский буревестник заявил о грядущей революции и в системе юстиции. Пашинян обещал выступить и изложить свои умозаключения относительно судебной системы в стране.

Следуя заветам своего премьера, послушные граждане Армении с самого утра 20 мая высыпали на улицу и взяли в осаду здания судов, скандируя лозунг "Во имя справедливого суда!". Акции, начавшиеся в Ереване, охватили всю страну. Заблокировано и здание Конституционного суда Армении. Стихийные акции спровоцировало решение прекратить производство по уголовному делу в отношении экс-президента Роберта Кочаряна и направление материалов по делу в отношении него в Конституционный суд. У входа в здание суда также собралась группа из нескольких десятков человек во главе с Давидом Санасаряном (главой Контрольной службы премьер-министра, чьи полномочия были приостановлены в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий). "Мы пришли выразить свое гражданское недовольство. Мы могли эти действия сделать сразу после революции, но был шанс исправиться, однако система не воспользовалась этим. Мы доказали, что не оказывали давления на суд, но система не оздоровилась от этого. Ждем заявления Пашиняна", - заявил Санасарян, комментируя сложившуюся обстановку.

Митингующие не впускают судей и сотрудников, в зданиях некоторых судов выбиты стекла.

Таким образом, очередную волну революции в Армении вызвало решение об отмене уголовного преследования в отношении экс-президента Роберта Кочаряна. Сможет ли революция смести прежние устои судебной системы в Армении или потерпит фиаско?!

Напомним, что на фоне протекавших год назад событий в Армении состоялись парламентские выборы, на которых одержали победу политические силы, поддерживающие Никола Пашиняна. Они взяли бразды правления в двух из трех составляющих власти в стране, однако судебная система, оставшаяся в наследство от прежнего режима, так и не претерпела изменений.

В своем воззвании к народу Пашинян назвал систему юстиции в Армении нелегитимной и пережитком старой эпохи, подчеркнув необходимость перемен в соответствии с требованиями революции.

Стоит отметить, что арест Роберта Кочаряна стал резонансным событием в Армении, пошатнувшим отношения с Россией. По итогам расследования мартовских событий 2008 года 27 июля 2018 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Этот шаг Никола Пашиняна, предпринятый в пику России, можно расценивать направляющим и определяющим вектором внешнеполитического курса Армении. Оттого неслучайно, что новая правящая элита в Армении представляет себя сторонящейся Кремля. В последующий период как ни старался Ереван наладить отношения с Москвой, так и не сумел завоевать доверие своего покровителя. Очевидно, этим и продиктован отложенный в прошлом году визит президента России Владимира Путина в Армению. Сообщается, что Путин прибудет в Ереван 1 октября. В этом контексте освобождение Кочаряна может быть расценено подарком российскому лидеру. Отметим, что Путин направил Кочаряну письмо в тюрьму, в котором назвал "другом".

А ныне освобождение под залог друга Путина вылилось в массовые акции протеста, якобы, порожденные проблемами в судебной системе. Получается, система юстиции в Армении не стоит на страже интересов своего государства, а, подобно флюгеру, поворачивается то в одну, то в другую сторону. А значит, замаячила надежда и для осужденных по тем же статьям, что и Кочарян, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-заместителя премьер-министра Армена Геворкяна.

Напомним, что стихийные акции протеста 1 и 2 марта стали ответом на подтасовку результатов президентских выборов в Армении, состоявшихся 19 февраля 2008 года и завершившихся победой Сержа Саргсяна. Власти пошли на силовое подавление митингующих, в результате чего были убиты 10 человек, в том числе 2 сотрудника полиции, пострадали свыше 200 участников акции. Вышеупомянутые лица приговорены к тюремному заключению сроком от 10 до 15 лет. Они обвиняются в попытке свержения конституционной власти, получении взятки и присвоениях в особо крупных размерах.

Видимо, Пашиняну не достает сил для проведения реформ в судебной системе. Тем, очевидно, и объясняется административное взыскание с судьи Давида Григоряна, занимавшегося производством дела Роберта Кочаряна, и его отстранение на некоторое время от этой работы. Но, самое удивительное, что поиски нового судьи успехом не увенчались и дело вновь передали Григоряну, а тот, что называется, выслужился, постановив выпустить Кочаряна под залог в 1 тысячу долларов. В то время как за Юрия Хачатурова запросили свыше 10 тысяч долларов.

Очевидно, обращение Пашиняна к народу призвано пресечь произвол в системе юстиции. Отсутствие реформ в этой области может обернуться прекращением процессов, начатых в Армении год назад, крушением новой системы управления и крахом власти Пашиняна. Именно поэтому Пашинян и его соратники стремятся распространить контроль не только над верховными законодательными и исполнительными органами страны, но и над судебной системой.

В связи с возникшей в стране ситуацией находящийся в отъезде президент Армении Армен Саркисян обратился к народу. В своем воззвании он подчеркнул важность служения законодательной, исполнительной и судебной систем конституции страны. Если дальнейшая политическая карьера президента Армена Саркисяна, обеспокоенного протекающими процессами, не найдет своей развязки, вокруг него сплотятся оппозиционные Пашиняну силы.

Стихийные акции протеста прояснили еще кое-что. Год назад партия "Процветающая Армения", возглавляемая миллиардером Гагиком Царукяном, поддерживала Никола Пашиняна. Однако в акциях, связанных с судебной системой, он не появился, более того, призвал Пашиняна положить конец произволу. Все это говорит о том, что процесс, начатый Пашиняном против Царукяна, дает свои плоды. В то же время омбудсмен Армении Арман Татоян обвинил премьер-министра страны в антиконституционной деятельности.

Кроме того, принятое решение об освобождении Кочаряна под залог, кроме всего прочего, явило всем силу карабахского клана. Общеизвестно, что руки Кочаряна обагрены кровью невинных ходжалинцев. Именно он руководил армянскими зверствами в Ходжалы.

Примечательно, что залог за Кочаряна внесли глава сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Бако Саакян и его предшественник Аркадий Гукасян. Как известно, армянские сепаратисты Нагорного Карабаха действуют по указке Москвы. В этой связи возникает вопрос: в каком статусе встретит Путина Кочарян в ходе его октябрьского визита в Ереван?! Ознаменует ли освобождение Кочаряна из-под ареста начало нового курса России в отношении Армении?!

Таким образом, акции протеста, проведенные общественным объединением "Адекват"перед зданием представительства ЕС в Ереване, дают основание предполагать начало новых событий. Как известно, участники акции скандировали лозунги "Take your puppets back!" ("Уберите ваших марионеток!"), “Armenia under occupation!" ("Армения под оккупацией!").По убеждению организации, Никол Пашинян всего лишь исполнитель саботажа, ведущего к утрате Арменией государственности, а основные рычаги находятся в руках сети тайных иностранных агентов.

Так или иначе, Никол Пашинян и его приспешники оказались перед лицом нового испытания. Общественность страны сплотилась по фронтам – проевропейской, прозападной, проросссийской. Разногласия между ними могут спровоцировать новый виток мощного противостояния.