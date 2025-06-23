Пролив нефтяного раздора - АНАЛИТИКА

Цены на нефть продолжают активный рост, основным драйвером которого стала эскалация между Ираном и Израилем.

Цены на нефть продолжают активный рост, основным драйвером которого стала эскалация между Ираном и Израилем.

В первый же день ударов Израиля по Ирану котировки на эталонные сорта "черного" золота - Brent и WTI - взлетели более чем на 13%. Если взять для сравнения период с начала текущего месяца, то до 11-го июня Brent торговались на отметке в $64-66 за баррель. Сразу на следующий день цена на эту марку преодолела планку в $70 за баррель - впервые с апреля текущего года. Тогда катализатором роста послужила неопределенность в вопросе будущего переговоров по иранской ядерной программе.

Уже 13 июня после ночных израильских ударов по Ирану – третьему по величине крупнейшему производителю нефти в ОПЕК – нефть подорожала на 13%, WTI - на 10%. При этом стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent подскочила до $74,06 за баррель, WTI на июль -до $72,73 за баррель.

После этого, нефтяной рынок, впрочем, как и весь мир, замер в ожидании ответных действий со стороны Ирана, вспоминая неоднократно звучащие ранее угрозы официальных лиц в Тегеране закрыть Ормузский пролив – узкий участок воды, через который ежедневно проходит 20% всех мировых поставок нефти и до 30% мировых поставок сжиженного природного газа.

Однако, до реального перекрытия пролива в первые дни эскалации дело так и не дошло. Тегеран первым делом заявил о приостановке переговоров с США по своей ядерной программе. После этого Иран ответил Израилю комбинированными ударами дронами и баллистическими ракетами.

После этого, тема закрытия Ормузского пролива несколько сошла с повестки дня. Однако, удары США по трем ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня вместе с вопросом о выходе Исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) вновь актуализировали этот вопрос. И это вопреки заявлениям Белого дома о том, что удары носили разовый характер и несли задачу всего лишь принудить Иран к заключению сделки с США по атомной проблеме.

В качестве серьезности своих намерений Иран решил рассмотреть эту тему в парламенте, который проголосовал “за” перекрытие Ормузского пролива. Теперь дело за Советом национальной безопасности республики, который должен принять окончательное решение.

Чем же так примечателен Ормузский пролив? Он соединяет Персидский и Оманский заливы, в этом регионе расположены богатые нефтью и газом Бахрейн, Ирак, Иран, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия. На него приходится около трети мирового морского экспорта нефти и 90% добываемой в Персидском заливе.

Учитывая чуткость нефтяного рынка, не трудно было догадаться, что должно последовать за ударами США по Ирану - цены на нефть достигли максимума с января. Фьючерсы на Brent подорожали на 1,97% – до $78,53 за баррель, на WTI - на 2,04% до $75,35.

По данным сервисов отслеживания судоходства, после удара США по иранским ядерным объектам, более 50 судов срочно покинули Ормузский пролив.

Мир разделился на два лагеря, в одном из которых уверены, что до закрытия пролива не дойдет, поскольку это навредит Ирану, так как "убьет" его экономику, и главном союзнику Исламской республики - Китаю. Кстати, глава Госдепа США Марко Рубио назвал возможное перекрытие Тегераном пролива "самоубийством". В другом лагере строят прогнозы и сценарии по ценам на нефть на случай реализации иранских угроз. Аналитики едины во мнении, что это спровоцирует взлет цен за отметку в $100/баррель, а то и в 150/баррель.

Хотя министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн считает, что закрытие Ормузского пролива может привести к потере примерно 5 млн баррелей нефти в день из Персидского залива и Ирака и поднять цены на нефть аж до $200–$300 за баррель. "Это может привести к росту инфляции в европейских странах и усложнить процесс экспорта нефти для стран-производителей, таких как Ирак", - уверен он.

"Текущая геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цена на нефть", - отмечает основатель исследовательской фирмы SS WealthStreet Сугандха Сачдева. По ее словам, цена нефти Brent может подняться до $100 за баррель, а ее рост до $120 за баррель в перспективе становится все более вероятным.

По мнению аналитиков JPMorgan, закрытие Ормузского пролива приведет к 70%-ному росту цен на нефть.

"Хотя полное перекрытие стратегического маршрута маловероятно, даже частичные меры - такие как атаки на танкеры, глушение GPS или минирование - способны серьезно нарушить поставки нефти", - считают аналитики агентства.

Если принять во внимание только факт того, что закрытие пролива приведет к росту цен на нефть, несложно догадаться, что в выигрыше от этого сценария окажутся только нефтетрейдеры и производители "черного" золота за пределами региона.

В числе пострадавших соответственно окажутся крупнейшие потребители нефти, получающие нефть через Ормузский пролив: в первую очередь Китай. Среди крупнейших импортеров этой нефти называют также Индию, Японию и Южную Корею. США импортируют через пролив примерно 700 тыс. баррелей сырой нефти и конденсата в сутки - около 11% от общего объема их импорта нефти и 3% от потребления бензина.

Кстати, Турция, по информации министр транспорта Абдюлькадира Уралоглу, уже принимает меры на случай закрытия Ормузского пролива, реализуя такие логистические инициативы, как Средний коридор и "Путь развития": "Через Турцию проходит 2,1 тыс. км Пути развития, в который мы вложим около $24 млрд. Средний коридор протяженностью 2,2 тыс. км, также укрепляется, часть его участков уже завершена", - отметил министр.

США и ряд их партнеров призвали Иран воздержаться от перекрытия пролива дабы не создавать дополнительных рисков для энергетического сектора. Иран со своей стороны пока проявляет сдержанность и не форсирует закрытие Ормузского пролива. Так что сейчас ситуация с возможным перекрытием пролива развивается, как любит говорить американский президент: "может быть будет, а может быть и нет - решение пока не принято". Существенное повышение цен на нефть может спровоцировать новые риски для мировой экономики и сделает более вероятной рецессию в текущем году. С другой стороны, для Ирана этот пролив является определенным козырем, которым Тегеран может и воспользоваться.