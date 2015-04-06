​Произвол мобильных операторов или мошенничество контент-провайдеров? - МНЕНИЕ

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В результате сотрудничества мобильных операторов Азербайджана с контентными провайдерами в последние годы расширяется деятельность служб, которые рассылают СМС сообщения различного содержания на мобильные телефоны граждан. Выбор содержания подобных сообщений контентными провайдерами, являющихся 3-й стороной, вызывает определенные проблемы. Создавшиеся проблемы становятся объектом не только обсуждений в обществе, подобные факты вызывают протест и у депутатов Милли Меджлиса.

Депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по социальной политике Эльмира Ахундова расценила этот вопрос как безобразие: "Одно дело, если к вам поступает реклама, то мы смотрим и принимаем решение сами, как воспользоваться этим. Однако, некоторые рекламные сообщения приходят без ведома и разрешения гражданина, а это реклама преступного содержания. За день поступают 4-5 подобного рода сообщений", - об этом агентству Report сказала Э.Ахундова.

Депутат отметила, что подобные СМС сообщения могут обмануть простого гражданина: "На самом деле, эти СМС сообщения не могут оказать влияния на меня и на тысячу людей, таких как я, мы просто смеемся над подобными СМС-ками. Однако, необходимо учитывать, что школьники, простые граждане, некоторые сельские жители не могут знать, что это реклама вводит в заблуждение людей. Ведь подобные СМС сообщения могут обмануть этих людей".

Э.Ахундова отметила этот факт как мошенничество: "Это мошенничество, осуществляемое на уровне мобильного оператора. Например, если с "Bakcell" поступает подобная СМС-ка, значит, эта компания разрешила посылать эти сообщения. Значит это официальное мошенничество с разрешения компании "Bakcell". Что это означает? Мы ведем борьбу против преступности, но посмотрите, сколько денег присваивают эти преступники у простых людей путем обмана. Если в течение дня у одного человека изымут 1 манат, то это уже можно считать огромным ущербом, нанесенным людям. По меньшей мере, это будет составлять около одного миллиона манатов. Это очень серьезная проблема".

Народный избранник отметила, что при подготовке нового закона "О рекламе" в него добавлена соответствующая статья: "Согласно этому пункту, уже ни один интернет-провайдер или мобильный оператор без согласия лица не может отправить ему ни одно СМС сообщение рекламного характера. Этот закон в скором времени будет принят и после его вступления в силу, если на мой мобильный телефон поступят подобные сообщения рекламного характера, то я буду иметь право подать на эти компании в суд. И если я встречусь с подобным фактом, то обязательно обращусь в суд по поводу этого мобильного оператора, потому что это фактически кража денег, мошенничество и присвоение чужих средств".

Э.Ахундова также отметила, что иногда при пользовании интернетом на мобильных телефонах появляются переходы и ссылки на порносайты, или же просматривая какой-то сайт, встречаются рекламные страницы подобного характера: "И со мной происходили подобные случаи. Хочешь посмотреть какой-либо информационный портал или агентство, и оказываешься абонентом какого-то сайта порнографического содержания, и за это взимается еще определенная плата. Снова приходит сообщение, что вы стали членом какого-то сайта или клуба, если хотите отказаться напишите "Stop" и отправьте СМС на такой-то номер. Как вы можете записать меня в какой-то клуб без меня и моего согласия. Это вопиющий случай".

Народный депутат раскрыла и другую опасную сторону этой проблемы: "Мобильными телефонами пользуются не только взрослые. Сейчас трудное время. Родители беспокоятся за своих детей и каждый из них должен знать, где находятся его дети-школьники, почему опаздывают из школы домой и с кем проводят время. Поэтому родители покупают и дают своим детям мобильные телефоны, чтобы периодически держать с ними связь. И так у нас плата за мобильные услуги выше по сравнению с другими странами мира. Я обращаюсь к нашим местным мобильным операторам и говорю, чтобы они не снимали деньги с баланса за подробные вещи и тем самым не повышали цены еще больше. Не обманывайте людей, не залезайте им в карман. Это простые люди, которые обманываются на подобного типа СМС сообщения".

Напомним, что месяц назад, 5 марта в Азербайджане была обнародована информация о распространении вирусов порнографического характера в мобильных телефонах. По публикациям, подготовленным в связи с многочисленными обращениям пользователей мобильных телефонов, сало известно, что эта услуга была подготовлена для мобильных операторов компанией "Navigator Mobile Services" (NMS).

Как сообщили агентству Report в компании "Navigator Mobile Services" (NMS) переход на "hot-ero.net" не принадлежит названной компании и она всего лишь предоставляет владельцам этого сайта возможность, чтобы любой желающий путем написания СМС сообщения попал на этот сайт: "Поэтому, пользуясь сайтом, для подтверждения оплаты, пользователь переходит на страницу “edugate.az”, принадлежащую компании "Navigator Mobile Services" (NMS) и лишь в том случае, если он хочет воспользоваться услугами сайта, подтверждает это и снова возвращается на прежнюю страницу. Тем самым каждый пользователь, каждый абонент дает разрешение на вычет из его баланса денежных средств".

Однако, и по СМС сообщению, посланному абоненту становится ясно, что у него с баланса вычтены деньги.

На запрос агентства Report в связи с этим вопросом в пресс-службе ЗАО "Bakcell" сообщили, что в компании "Navigator Mobile Services" (NMS) заявили, что не имеют к этому вопросу никакого отношения: "В NMS нам сообщили, что в соответствии с Законодательством Азербайджана, они не могли поместить порнографические или эротические материалы".

В ответ на запрос агентства Report по этому же самому вопросу в ЗАО "Azercell Telekom", было отмечено, что, в связи с этим ЗАО обратилось к соответствующим структурам, функционирующим в данной сфере, с просьбой проинформировать о жалобах подобного рода и информации, связанной с этим вопросом: "Согласно предоставленной информации, было отмечено, что негативные факты такого характера не были обнаружены и все услуги оказываются согласно существующим инструкциям".

В компании "Nar Mobile" сообщили, что по поводу данного запроса проводится соответствующая проверка. Если учесть тот факт, что запрос всем мобильным операторам был направлен 4 марта, выяснение проблемы, связанной с одним провайдером в течение месяца, вызывает определенные вопросы.

В итоге, не прозвучало ни одного заявление по поводу приостановления этих услуг со стороны контент-провайдеров, а мобильные операторы вообще заявили о том, что они не в курсе того, какая информация распространяется.