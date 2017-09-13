Проигрыш "Карабаха" - ему можно и аплодировать - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Футбольная команда "Карабах" оккупированного Арменией Агдамского района Азербайджана дебютировала в Лиге чемпионов. Попавший в группу "С" азербайджанский представитель в первом туре стал гостем "Челси" в столице Англии Лондоне. Первая игра "Карабаха" в таком престижном турнире завершилась неудачей. Чемпион Азербайджана проиграл со счетом 6:0.

Проигрыш – не повод для гордости. Если на то пошло, даже ничья не считается выгодным счетом. Однако спорт, особенно футбол, считается массовой игрой и в мире наряду с соревнованием, является соответствующей площадкой для донесения до мировой общественности ряда вопросов. Мы, как и все, ни пропагандируем проигрыш, ни удовлетворены им. У нас нет намерений писать об азербайджанском спорте, в том числе о футболе. Мы хотим поговорить об эффекте этой встречи.

Европейская пресса, особенно СМИ стран в группе "С" – Испании, Италии, Британии, наряду с командой "Карабах", рассказали и об истории нагорно-карабахского конфликта.

Издающаяся в Британии газета Daily Mail назвала Агдам "Кавказской Хиросимой" (в августе 1945-го года США сбросили на этот японский город атомную бомбу), рассказали о ставшем шехидом в борьбе за освобождение азербайджанских земель от оккупации национальном герое Аллахверди Багирове. В газете отмечается, что А.Багиров был тренером клуба "Карабах".

Авторитетное издание Daily Mail напомнило о Ходжалинской трагедии, написав, что А.Багиров помогал убегающим от армянских оккупантов азербайджанцам и подорвался на мине.

Report/ Firi Səlim

Британская газета İndependent также назвала Агдам "Кавказской Хиросимой", попыталась объективно написать об истории нагорно-карабахского конфликта, количестве местного населения. В статье отведено место и воспоминаниям бывшего центрального нападающего команды "Карабах" Мушфига Гусейнова. Он рассказал об оккупации Агдама, уходе мирного населения из города, пути команды после оккупации, играх клуба.

"В результате конфликта погибли 35 тысяч человек. До войны "Карабах" был единственным клубом, где играли только местные, агдамские футболисты. Агдамский стадион и клуб "Карабах" стали храмом для местного населения. Выпущенные армянами снаряды разрушили город и стадион клуба. В 1992 году в новосозданной Азербайджанской футбольной лиге, когда "Карабах" в Агдаме играл с командой Сабирабада "Иншаатчы", армяне выпустили снаряды по территории вокруг стадиона. 23 июля 1993 года Агдам был оккупирован. Через десять дней "Карабах", одержав победу над командой "Хазар" из Сумгайыта со счетом 1:0, стал чемпионом Азербайджана", - написала газета, со ссылкой на воспоминания бывших игроков клуба.

Euronews, назвав Агдам "Хиросимой", отметил, что Нагорный Карабах де-юре является территорией Азербайджана. Сайт так же, как и другие, старался быть объективным. Euronews сообщает, что в Нагорном Карабахе армяне, как этническая группа, составляли большинство.

Этот сайт в статье также осветил позицию армян. Один из армянских сепаратистов по имени Сиродж сказал: "Для футбольных фанатов Армении выступление команды под названием "Карабах" мучительно. А Армения не может создать команду под названием "Арцах". Это противоречит правилам УЕФА".

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Кстати, этим армянин показал, что у Армении нет юридических, исторических, моральных основ на название Карабах и на территориальные претензии.

Euronews уделил внимание разрушению Агдамского стадиона. "Если для игроков-миллионеров "Челси" основная забота - это счет забитых голов в ворота "Карабаха", то для самого клуба это не имеет никакого значения", - сообщил Euronews.

СМИ Турции, Италии, Испании, Франции и России также распространили, опубликовали статьи о нагорно-карабахском конфликте, выступлении в Лиге чемпионов команды, не имеющей стадиона, город которой разрушен и находится под оккупацией.

Команда покинула игру с проигрышем с большим счетом. Но, как видно из статей, клуб "Карабах" сумел справиться с очень важной работой по распространению в мире азербайджанской правды.

Несомненно, если бы счет был в пользу представляющей "Кавказскую Хиросиму" команды, это еще больше воодушевило бы любящих Карабах и поклонников "Карабаха". Нельзя не учитывать выкрикивание лозунгов "Карабах!" болельщиками на стадионе, расположенном в столице Великобритании - Лондоне.

Возможно, им не разрешили бы провести в Лондоне акцию с требованием освободить Нагорный Карабах от оккупации в рамках, допустимых законами королевства. Однако, клубу "Карабах" удалось организовать эту акцию.

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На вчерашнем матче с большой разницей в счете проиграл не только агдамский клуб. Известная шотландская команда "Селтик" также на собственном поле проиграла французскому клубу ПСЖ со счетом 5:0.

Тот факт, что известный клуб "Бенфика" проиграл российскому МОИК со счетом 1:2, также не считается для португальцев хорошим событием.

Победа "Барселоны" над "Ювентусом" со счетом 3:0, проигрыш греческого "Олимпиакоса" на собственном поле португальской команде "Спортинг" со счетом 2:3 не радует болельщиков проигравших команд.

Однако, что же можно сделать. Это – игра, здесь бывают и победившие, и проигравшие. Главное, встретить это с достоинством.

Проигрыш "Карабаха" очень разочаровывает. Однако, стоит ли ждать более лучших достижений от команды города, находящегося под оккупацией, от клуба страны, территория которой захвачена?!

Поэтому, на фоне игры "Карабаха" в Лондоне с лозунгом "Карабах, Карабах" высказанные главным тренером Гурбаном Гурбановым на проведенной после матча пресс-конференции слова "Карабах – наша боль. Большая часть территории Карабаха находится в руках армянских дашнаков и эту территорию отняли у нас несправедливо", достойны одобрения…

В спорте можно и побеждать, и проигрывать. Это можно поправить. Можно сказать, что преград здесь почти нет. Главное – освобождение Нагорного Карабаха от оккупации. Препятствия в данном вопросе не позволяют покончить с оккупацией и изгнать оккупанта…