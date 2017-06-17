Исполняется 45 лет с "Уотергейта": Отставка Никсона, на пути к "Трампгейту" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ США еще раз похожим на шоу образом демонстрируют, что являются сильными и могущественными. 20 июня исполняется 5 месяцев со дня прихода к власти 45-го президента страны Дональда Трампа. До окончания его президентского срока остается 3 года 7 месяцев. За истекшие 5 месяцев против Д. Трампа были проведены многочисленные протесты, выдвинуты обвинения, и не исключено, что они будут продолжены.

Трамп оказывает сопротивление. Обе стороны - и президент, и обвинители, опираясь на верховенство закона, продолжают это очень аккуратным образом. Иными словами, для свержения Трампа не проводятся акции с участием многочисленных протестующих. На улицах, по крайней мере, пока не звучат лозунги "Трамп в отставку!". Наконец, против него не формируется вооруженная оппозиция. А что делается? Создаются комиссии, прокуроры ведут расследование.

Ровно также, как и произошедший 45 лет назад "Уотергейтский скандал" (по-английски "Watergate scandal"). Это слово в буквальном смысле означает "водные ворота". Но в связи с тем, что происшествие произошло в одноименном отеле, в историю оно попало как "Уотергейтский" политический скандал.

Напомним, что 17 июня 1972 года было выдвинуто предложение об оказании вотума недоверия 37 президенту США, республиканцу Ричарду Никсону. В тот же день в штаб-квартире Демократической партии, расположенной в известном в Вашингтоне отеле "Уотергейт", было задержано 5 человек, которые с целью прослушивания хотели установить там прослушивающие устройства. Затем началось расследование. В ходе расследования стало известно, что эти лица были сотрудниками Центрального разведывательного управления, и то, что за этим стояла правящая Республиканская партия.

Факт прослушивания Штаб-квартиры Демократической партии стал известен, и в этом деле не вызывало сомнений позволение напрямую из Белого Дома. Это стало неприятным сюрпризом для администрации Никсона. Пресс-секретарь Никсона Рон Зиглер произошедшее расценил как событие третьего порядка и не имеющее серьезного значения. Инцидент произошел накануне президентских выборов. Члены администрации Никсона, заявив о том, что были предприняты попытки дискредитировать их на выборах, пытались оправдать себя.

27 июля 1974 года Комитет юстиции Сената с 27 голосами "за" и 11 "против" выдвинул против Никсона первое обвинение "за попытки помешать восстановлению истины и справедливости". На заседаниях 29-30 июля того же года он был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями и неуважение к Конгрессу.

Хотя он и победил на выборах во время второго периода и снова стал президентом страны, 8 августа 1974 года он заявил о том, что подает в отставку. Никсон таким образом попал в историю как глава государства, впервые в истории страны подавший в отставку до завершения президентского срока.

В первые 4 года своего президентства Никсон действительно частично выполнил данные населению страны обещания, предпринял определенные шаги в направлении вывода войск из Вьетнама и продемонстрировал, что постепенно закончит эту войну. Никсон, проявляющий себя во внешней политике как ярый антикоммунист, проделал работу, служащую ослаблению напряженности на международной арене и смягчению противостояния, совершив визит в СССР, он сделал один из первых шагов и т.д. Это очень малая часть заслуг Никсона перед США.

Отставку Никсона расценивали как признание им вины. Однако он до конца жизни пытался доказать свою невиновность. Никсон никогда открыто не говорил, что виновен в произошедших событиях.

Обвинения против Дональд Трампa с каждым днем расширяются.

В законодательных органах США 196 конгрессменов и сенаторов из оппозиционной Демократической партии в связи с президентом Д. Трампом обратились с жалобой в Федеральный суд. Они обвиняют Трампа в получении финансовой помощи от иностранных правительств.

Несколько дней назад генеральные прокуроры штатов Вашингтон и Мериленд обвинили Д. Трампа в занятии бизнесом после начала исполнения обязанностей главы государства. Генпрокуроры готовятся обратиться в суд на основе вероятности нарушения президентом США конституции. Они обвиняют Д. Трампа в получении миллионов долларов от зарубежных государств. Генпрокуроры заявляют, что Д. Трамп последовательно проверяет финансовые отчеты своей компании: "Мы открыли уголовное дело в связи с тем, что президент не предпринял нужные шаги, не отказываясь от своих деловых интересов".

В случае удовлетворения жалобы, президент США должен раскрыть свои налоговые декларации в рамках судебного разбирательства для уточнения масштаба иностранных бизнес-сделок.

Некоторое время назад адвокаты заявляли, что в налоговой декларации Д. Трампа нет российского следа.

Спецпрокурор США "по российскому делу" Роберт Мюллер изучает торговые связи зятя и советника Дональда Трампа Джареда Кушнера. Будут изучены документы его финансовых сделок с Россией.

Хоть Никсон и был обвинен в злоупотреблении своими полномочиями, дело Д. Трампа сложнее и запутаннее. Из-за связей с Россией он подозревается чуть ли не во вреде безопасности и национальным интересам США.

Потому что он озвучивает обещания облегчить санкции против России и развивать связи.

Однако недавнее принятие Сенатом США законопроекта об ужесточении санкций против России и увеличении давления на Иран пресекли возможную деятельность президента в этом направлении.

Этот законопроект был подготовлен в период экс-президента США Барака Обамы и подразумевает закрепление на законодательном уровне санкций, связанных с конфликтом на юге Украины, аннексией Россией Крыма. В законопроект также входят санкции, примененные в отношении граждан России, подозреваемых в совершении кибератак на политические институты США. В документе так и отмечено, что президент США Дональд Трамп без согласия Конгресса не может ослабить санкции.

Таким образом, спустя 45 лет США переживает новый политический скандал. Обвинения против Никсона дали результат через два года. Он был вынужден подать в отставку с поста президента. Обвинения в адрес Трампа звучат с предвыборной кампании, то есть с сентября 2016 года. Изучаются его связи с Россией. Если бы он не победил на президентских выборах, ситуация могла быть иной. Видимо, его статус президента и авторитет страны не позволяют предпринимать в отношении Трампа более жесткие шаги.

В любом случае, в выдвигаемых против 45-го президента США обвинениях и его самозащите не исключается обеспечение прозрачности. Это еще и показатель уверенности в себе страны. В мире за этими событиями наблюдают с интересом. Случится ли в считающихся в мире глашатаем справедливости, демократии, верховенства закона, управляющей однополярным миром США очередной "гейт", "Трампгейт"?! Хотя невозможно сказать, когда это точно случится, не исключается, что первый президентский срок (он заявил, что будет бороться и за второй срок) Д. Трамп завершит очень сложно.