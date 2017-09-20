Прогноз: В Азербайджане продолжатся отрицательные ожидания в связи с подорожанием доллара

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане существуют негативные ожидания в связи с изменением курса доллара в ближайшей перспективе, и эта ситуация продлится еще неопределенное время.

Аналитическая группа Report отмечает, что, несмотря на то, что уровень цен на нефть на мировом рынке превысил 55 долларов/баррель, курс доллара в стране не изменился, и это вызывает обеспокоенность в обществе по поводу дальнейших перспектив американской валюты. В Азербайджане наблюдается реализация курсовой политики на основе управляемого плавающего курса. Отметим, что международное рейтинговое агентство Moody's в отчете по Азербайджану 8 сентября подчеркнуло, что управляемый плавающий курс мешает манату найти свой рыночный курс.

Аналитическая группа Report отмечает, что рост курса доллара зависит от многих факторов. Первый из них – ожидания нового витка падения цен на нефть с 2018 года. В этом случае профицит платежного баланса вновь сократится и ЦБА будет вынужден согласиться на новую девальвацию. Вторая причина – ожидаемое падение стоимости валют стран - торговых партнеров Азербайджана. С начала года национальные валюты Китая, России и Турции укрепились на 6-15%. Это негативно сказывается на платежном балансе этих стран из-за роста импорта. Такая ситуация не может долго продолжаться и эти страны могут прибегнуть к мягкой девальвации, что приведет к снижению цен на товары в странах-торговых партнерах. В результате начнется процесс роста реального эффективного курса маната. Это фактор, стимулирующий импорт и оказывающий негативное воздействие на платежный баланс.

"Третья причина связана с ростом процентных ставок на глобальных финансовых рынках, наряду со снижением ликвидности. Этот фактор еще опаснее. Потому что этот процесс напрямую негативно скажется на рынках валюты, ценных бумаг и сырья. Сырье подешевеет, доллар на глобальном рынке укрепится, ставки на долговом рынке вырастут, на фондовых биржах начнется спад", - добавили аналитики.

Эксперты Report прогнозируют новый финансовый кризис в 4-м квартале 2018-го и 1-м квартале 2019 года: "В качестве причины указывается завершение монетарной экспансии в США, Европе и Великобритании и повышение учетных ставок".