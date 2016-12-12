Прогноз: Средняя цена на нефть сохранится в диапазоне 50-60 долларов за баррель

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent после решения, принятого на саммите стран-производителей нефти вне ОПЕК 10 декабря в Вене, превысила 57 долларов/баррель.

Как сообщает Report, это самая высокая цена продажи Brent с 15 июля. Отметим, что нефть подорожала за последний месяц на 32% на фоне положительных ожиданий по сокращению нефтедобычи.

Превышение цены на нефть отметки в 50 долларов за баррель привело к запуску новых нефтяных скважин в США. Так, за последнюю неделю число активных нефтяных скважин выросло на 21 единицу или 4,5% - до 498.

Аналитическая группа Report прогнозирует наращивание сланцевой нефтедобычи в ближайшие дни в условиях сохранения цен на нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель. Существует вероятность падения нефтяных цен ниже отметки 50 долларов/баррель на фоне новостей из США о росте нефтедобычи. Однако какое-то время цены будут удерживаться выше этой отметки. Это связано с необходимостью роста инфляции в США и еврозоне. Кроме того, высокие нефтяные цены способствуют развитию энергетического сектора и открытию новых рабочих мест. Отметим, что американские производители нефти посредством продажи финансовых опционов застраховали свои доходы на уровне текущих цен на нефть на ближайшие два года. Это говорит о том, что они опасаются падения нефтяных цен.

Аналитическая группа Report прогнозирует приближение нефтяных цен к 40 долларам за баррель с конца второго квартала 2017 года на фоне роста ежесуточной добычи в США и замедления китайской экономики. В краткосрочной перспективе цены могут откатиться до 50 долларов за баррель.