Прогноз: После опубликования протоколов ЕЦБ доллар может укрепиться

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ После вчерашних протоколов Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC), содержащих заявления в поддержку доллара, инвесторы находятся в ожидании протоколов Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут опубликованы сегодня в 16:30 по бакинскому времени.

Аналитическая группа Report полагает, что ЕЦБ продолжит придерживаться выжидательной позиции. По мнению аналитиков, протоколы не будут содержать положительных сигналов по экономике еврозоны и инфляции. Предположительно, ЕЦБ свернет программу монетарного стимулирования в 2019 году, а затем повысит учетную ставку.

"Скорее всего, курс евро упадет после опубликования протоколов, при этом возможно постепенное снижение курса с 1,2270 до 1,20 USD/EUR. Этот процесс будет кратковременным. ФРС в следующем году прибегнет ко всем устным и финансовым инструментам, чтобы сохранить дешевый доллар ради достижения экспортом и инфляцией целевого уровня. Поэтому ожидается, что курс доллара курс USD/EUR будет колебаться в диапазоне 1,20-1,26 в 2018 году", - заключили аналитики.