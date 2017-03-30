Прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана может быть увеличен

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Международные рейтинговые кредитные агентства в ближайшем будущем могут увеличить прогноз по кредитному рейтингу Азербайджана.

Аналитическая группа Report заявляет, что причина кроется в жесткой монетарной политике, проводимой Центробанком Азербайджана (ЦБА), начиная с последнего квартала 2016 года, и сокращении бюджетных расходов. Так, в течение последних двух кварталов ЦБА удалось сократить манатную массу за счет депозитных аукционов и продажи нот. В результате, объем наличной денежной массы в обращении на 1 февраля 2017 года составил 6 541 млн манатов, что на 6% меньше аналогичного показателя на 1 января. Тем не менее, это на 32% больше минимального значения последних двух лет.

Другой фактор связан с тем, что по итогам 2016 года соотношение дефицита бюджета к ВВП составило 0,4%. Международные рейтинговые агентства прогнозировали более высокий показатель бюджетного дефицита в Азербайджане. Оба фактора свидетельствуют об относительном восстановлении финансовой стабильности.

Аналитики Report полагают, что с учетом вероятности повышения цен на нефть в летние месяцы до 60 долларов за баррель и сохранения финансовой стабильности три международных рейтинговых агентства - Moody 's, S&P и Fitch повысят прогноз по кредитному рейтингу с негативного на стабильный.