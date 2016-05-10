​Прогноз: Нефть может подешеветь до 35 долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Цены на нефть марки Brent на мировом рынке после четырехмесячного восходящего тренда несколько скорректировались и начали падение до 42 долларов за баррель.

Как сообщает Report, нефть начала дешеветь после роста до 48,5 долларов за баррель 25 апреля и в настоящее время на сырьевых биржах торгуется на 10% дешевле этой отметки. Причиной этому стало постепенное затухание лесных пожаров в районе Альберта в Канаде и заявления нового министра нефти Саудовской Аравии о том, что они не намерены сокращать добычу.

Технический анализ аналитической группы Report показал, что если цены на нефть марки Brent после корректировки до уровня 42 долларов за баррель вновь не начнут расти, то откатятся до 35-37 долларов/баррель. Несмотря на это, в летние месяцы нефтяные цены могут пробить отметку в 50 долларов/баррель. В IV квартале этого года прогнозируются цены выше 40 долларов/баррель.