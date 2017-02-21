Прогноз: Курс доллара в Азербайджане продолжит дешеветь

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Курс доллара в Азербайджане в ближайшее время продолжит дешеветь.

Аналитическая группа Report полагает, что причиной этого является удешевление доллара в Турции, России и Китае - странах-основных торговых партнерах Азербайджана. Так, снижение курса доллара в этих странах привело к подорожанию импортируемых в Азербайджан товаров в долларовом эквиваленте, что находит свое отражение в ценах на внутреннем рынке. Рост курса доллара в Азербайджане способствует еще большему повышению цен на товары из этих стран в манатном эквиваленте. Это снижает покупательскую способность населения и создает дефицит некоторых товаров. Не исключено, что вследствие вышеуказанных причин в ближайшие дни курс доллара в Азербайджане может снизиться до 1,60-1,65 AZN/USD.

Отметим, что удовлетворительным считается стабилизация реального эффективного курса маната на уровне 85-95%. Реальный эффективный курс выше этого уровня может привести к росту импорта, ниже – ослаблению покупательской способности и дефициту ряда товаров.

Напомним, что реальный эффективный курс маната в 2008-2015 годах менялся в диапазоне 120-130%, в январе 2015 года, в канун первой девальвации составил 153,1%. В 2016 году этот показатель колебался в диапазоне 87-92,8%. С 2000 года минимальное значение реального эффективного курса маната зафиксировано в 2004 году на отметке 74,2%.

Отметим, что реальный эффективный курс азербайджанского маната на конец 2016 года составил 91,3%. Этот показатель может снизиться из-за удешевления национальных валют стран-торговых партнеров. Так, в Турции и России курс доллара упал на 8%, в Китае – на 1% ниже максимального значения этого года. Для предотвращения этого процесса в Азербайджане необходимо снизить курс доллара. Отметим, что хотя официальный курс доллара в Азербайджане упал на 9% ниже максимального значения этого года, цена продажи наличного доллара в банках снизилась на 4%.