​Прогноз: Курс доллара будет меняться волнообразно

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США повысит процентные ставки дважды в 2016 году, и первое повышение, скорее всего, произойдет в июне, однако вероятность этого снижается на фоне признаков слабого начала года, недостаточной инфляции и глобальной нестабильности. Как передает Report со ссылкой на investing.com, ФРС, скорее всего, не будет принимать никаких мер на апрельском заседании, но повысит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в июне до 0,50-0,75%. Еще одно повышение, как ожидается, произойдет до конца года, в результате чего ставка составит 0,75-1,0%. Однако уверенность экономистов в двух повышениях в этом году, на которые намекнула ФРС, ослабевает.

Растущее меньшинство экономистов, опрошенных в рамках ежемесячного исследования Reuters, - около 25% - прогнозируют лишь одно повышение в этом году по сравнению с 15% в мартовском опросе. Две трети экономистов - 54 из 81 - ожидают повышения к концу июня, респонденты в среднем прогнозируют 55%-ную вероятность этого по сравнению с 60% в марте.

Светлое пятно для регулятора - американский рынок труда. Весь прошедший год, за исключением трех месяцев, в экономике создавалось 200 тыс. и более новых рабочих мест, включая 215 тыс. в марте. Число обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе, совпав с уровнем начала марта - минимальным с 1973 года.

Пока не наблюдается значительного подъема в уровнях зарплат и инфляции потребительских цен. В марте инфляция снизилась до 0,9% в годовом выражении с 1,0% в феврале.

На фоне опасений о глобальной экономике, особенно ситуации в Китае, респонденты в среднем ожидают 15%-ную вероятность рецессии в США, как и в марте. Обнародованные сегодня данные показали рост экономики Китая в первом квартале на 6,7%. Это на 7% ниже целевого уровня правительства Китая.

Экономика США практически прекратила рост в январе-марте, согласно последним прогнозам Федерального резервного банка Атланты. Опрошенные Reuters экономисты были более оптимистичны, ожидая 1,2%-го роста экономики в первом квартале в годовом выражении. Однако это гораздо ниже прогноза роста на уровне 2,0% всего несколько месяцев назад - необычайно резкое снижение за такой короткий период времени. Экономисты продолжают ухудшать свои прогнозы роста на 2016 год. Сейчас они ожидают расширения американской экономики на 2,0% по сравнению с 2,1%, согласно опросу в марте.

Международный валютный фонд (МВФ) на этой неделе вновь сократил свой прогноз роста экономики США и теперь ожидает расширения на 2,4% в этом году по сравнению с 2,6% в предыдущем прогнозе.

Аналитическая группа Report считает, что влияние текущих экономических ожиданий на финансовый рынок будет различным. Так, до конца года будут наблюдаться волнообразные изменения курса доллара США по отношению к другим валютам. Существует вероятность движений курса USD/EUR в диапазоне 1,05-1,15. Нефтяные цены под воздействием снижения спроса на фоне глобального экономического замедления продолжат падение. Прогнозируется колебание цен на нефть в диапазоне 25-50 долларов/баррель. В стоимости золота значительных изменений наблюдаться не будет. Хотя спрос на драгоценный металл сократится, из-за глобальных экономических рисков цена на золота сохранится на уровне 1200 долларов/унция.

Наряду с этим, в Азербайджане курс доллара не упадет ниже 1,50 AZN/USD. На фоне падения цен на нефть после их кратковременного повышения до 50 долларов/баррель курс временно снизится до 1,45 AZN/USD. Однако затем доллар вновь может подорожать до 1,80 маната.