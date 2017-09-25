Прогноз: К концу года доллар может укрепиться на 4%

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Курс доллара США по отношению к евро может укрепиться примерно на 4% к концу 2017 года.

Аналитическая группа Report указывает на несколько причин для укрепления доллара. Во-первых, с начала года доллар значительно обесценился к евро - на 14,8% и никаких оснований для такого удешевления нет.

Во-вторых, учетная ставка в США сейчас составляет 1-1,25%, а в Европе - 0%. В то время как ФРС готовится к сокращению баланса, ЕЦБ все еще продолжает монетарное стимулирование.

В-третьих, вероятность еще одного увеличения учетной ставки ФРС к концу года и сокращение баланса в больших объемах с начала 2018 года, что создаст дефицит доллара на финансовых рынках.

В-четвертых, итоги прошедших вчера в Германии парламентских выборов представляют угрозу для евро. Так, критики считают, что формирующееся коалиционное правительство не сохранится до следующих выборов, которые состоятся четыре года спустя.

"Прогнозируется, что перечисленные факторы приведут к падению стоимости евро и укреплению доллара. Хотя в начале 2018 года доллар вновь незначительно подешевеет, но со второй половины года доллар вновь начнет расти, а евро упадет ниже паритета", - добавили аналитики Report.