Прогноз: ФРС укрепит доллар

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Аналитики дают разные прогнозы по итогам начавшегося сегодня двухдневного заседания Федеральной резервной системы США (ФРС). Как сообщает Report, завтра повышения учетной ставки не ожидается. Однако ФРС может сделать заявление в связи с датой начала сокращения баланса, составляющего 4,5 трлн долларов.

Если ФРС объявит о дате сокращения баланса, это может привести к резкому увеличению курса доллара. В последние месяцы доллар сильно сдал позиции по отношению к своим основным конкурентам - евро и фунту стерлингов. Инвесторы могут использовать любое малозначительное заявление в пользу серьезного укрепления доллара. В этой ситуации курс USD/EUR может откатится к 1,15, а USD/GBP - к 1,30.

В случае же если ФРС и в этот раз заявит, что хочет видеть устойчивое улучшение и продолжать отслеживать такие показатели, как экономический рост, инфляция, заработная плата, безработица, и не затронет вопрос сокращения баланса, курс евро по отношению к доллару повысится до 1,23 USD/EUR.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что ФРС сделает заявления, которые укрепят доллар. Для обеспечения годовой инфляции в США на уровне не менее 2%, средний курс пары евро/доллар в течение 12 месяцев должен оставаться на отметке 1,15 USD/EUR. Ускорение инфляции приведет к более быстрому повышению ставки ФРС и сокращению баланса в более крупных объемах со второй половины 2018 года. В этом случае курс доллара по отношению к евро перейдет в восходящий тренд, и курс упадет ниже паритета.