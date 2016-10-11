Прогноз: Финансовый кризис конца прошлого года может повториться

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ На финансовых рынках может повториться негативная тенденция конца 2015 года.

Аналитическая группа Report считает, что на фоне положительных показателей экономики США усилилась вероятность повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Согласно отчету банка Goldman Sachs, вероятность повышения ключевой ставки в ноябре равна 10%, в декабре – 65%. В результате, курс доллара на глобальных валютных рынках начал укрепляться. Так, курс валютной пары доллар/евро со вчерашнего дня снизился на 1% - до 1,1070 USD/EUR. Это может спровоцировать повторение событий конца прошлого года.

Рост долларового индекса на 7% с октября прошлого года привел к повышению ключевой ставки ФРС в декабре. Однако последующие жесткие колебания на мировых рынках вынудили ФРС отказаться от очередного повышения процентной ставки. За последний год экономика США еще больше укрепилась.

На нефтяном рынке также наблюдаются тенденции конца 2015 года. Растущие с августа по октябрь нефтяные цены впоследствии резко снизились.

Напомним, что 12 октября будут обнародованы протоколы Федерального комитета открытого рынка (FOMC) США. По итогам протоколов, вероятность роста процентной ставки в декабре может вырасти до 100%. Если финансовые рынки убедятся в усилении тренда укрепления доллара, то они вскоре осознают необоснованность завышенных цен на нефть. В этом случае даже сокращение или заморозка нефтедобычи не смогут удержать падение цен на нефть.

Аналитическая группа Report прогнозирует к концу года спад курса пары доллар/евро до паритета, а нефтяных цен до 28-35 долларов/баррель.