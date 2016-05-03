​Прогноз: Евро продолжит укрепляться по отношению к доллару

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке доллар США ослабел по отношению к евро до отметки 1,16 USD/EUR. Как передает Report, это самый низкий уровень с 25 августа 2015 года. Отметим, что в августе прошлого года курс доллара составил 1,1625 USD/EUR. Минимальный курс пары в период последнего финансового кризиса составил 1,0456 USD/EUR (16 марта 2015 года). В результате, доллар ослабел на 11% по сравнению с минимальным курсом.

Основной причиной ослабления доллара является откладывание Федеральной резервной системой (ФРС) решения о повышении ключевой ставки. Аналитическая группа Report ранее прогнозировала, что. скорее всего, ФРС не повысит ставку в этом году. Именно постепенная реализация этих ожиданий привела к ослаблению позиций доллара.

Наряду с этим, показатели темпов роста экономики США на отметке 0,5% в первом квартале 2016 года снизили оптимизм о будущем экономики страны. Это усиливает ожидания того, что ФРС отложит повышение ключевой ставки. Аналитики Report считают, что ФРС может снизить ключевую ставку в 2017 году. В этом случае возможно подорожание евро по отношению к доллару до 1,22 USD/EUR.

В настоящее время доллар падает на фоне ожиданий валютных спекуляторов понижения ключевой ставки Федеральной резервной системой. В Евросоюзе ключевая ставка равна 0%, процентные ставки по депозитам составляют -0,4%. В Японии применена ключевая ставка на уровне -0,1%. Однако несмотря на то, что ключевая ставка в США равна 0,5%, удешевление доллара зависит именно от вероятности ее снижения ФРС в течение ближайшего года.