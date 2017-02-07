Прогноз: Доллар продолжит дешеветь в течение одного года

Баку. 7 февраля. REPORT. AZ/ Процесс удешевления доллара в Азербайджане продолжится до уровня 1,65-1,70 AZN/USD, после чего курс сохранится на этой отметке примерно в течение одного года.

С этим прогнозом выступили аналитики агентства Report, отметившие, что основанием для этого служат продажи азербайджанской нефти на мировом рынке по 60 долларов за баррель, а также резкое сокращение расходов бюджета: "Нефть на мировом рынке в ближайший год будет торговаться по цене выше 45 долларов за баррель. Временами возможно повышение цен до 65 долларов за баррель. Это принесет дополнительную прибыль Азербайджану, что создаст благоприятные условия для погашения долгов банковской системы, в частности, внешних долгов Международного банка Азербайджана и его оздоровления".

Отметим, что, как заявил председатель Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, повышение стоимости одного барреля нефти на 10 долларов принесет Азербайджану дополнительную прибыль в размере 1,7 млрд долларов.

Помимо этого, в 2017 году ужесточение бюджетной политики, сокращение фискальных расходов ослабит покупательскую способность, что приведет к дальнейшему падению спроса на доллар. Снижение спроса на импортируемые товары предотвратит повышение курса доллара. Поток туристов в Баку летом во время проведения двух престижных международных спортивных соревнований усилит поток инвалюты в Азербайджан.

Аналитическая группа отмечает, что в 2015 году, когда цена на нефть откатилась к 60 долларам за баррель, прогнозировался рост курса доллара до 1,20 AZN/USD: "Однако в результате девальвации курс достиг 1,05 AZN/USD. Сейчас нефтяные цены установились на отметке 60 долларов/баррель, однако курс находится на отметке 1,80 AZN/USD. Это дает основание полагать, что скоро курс откатится до 1,65 AZN/USD".

Отметим, что платежный баланс Азербайджана два квартала подряд завершается хоть и незначительным, но профицитом. Таким образом, в текущих условиях нет никаких оснований для роста курса доллара. Однако аналитики Report не исключают снижение цен на нефть в 2018 году до 25-30 долларов/баррель, тем самым курс может подняться до 3,00 AZN/USD.