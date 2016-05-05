​Прогноз: Цены на нефть будут расти

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть после небольшой коррекции вновь начали расти. Как сообщает Report, в апреле нефть марки Brent подорожала на 11 долларов за баррель или 30% - до 48 долларов/баррель. После резкого роста нефтяные цены были слегка откорректированы в сторону снижения, которое составило 9%, и вновь начали расти на фоне новостей из США и Канады.

По информации Карстена Фритша из Commerzbank, цены на нефть растут вследствие лесных пожаров в канадской нефтяной провинции Альберта. Компания Suncor Energy вынуждена была сократить производство, чтобы эвакуировать сотрудников и их семьи.

В то же время, импорт нефти в США достиг 20-летнего максимума. С начала мая 2015 года импорт нефти в стране вырос на 20%, приблизительно до 8 млн. баррелей в день.

Кроме того, вчера Американский институт нефти (API) сообщил о росте на прошлой неделе коммерческих запасов нефти в США на 1,3 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 1,2 млн. баррелей. Инвесторы расценивают этот как рост спроса на нефть. В результате, сегодня нефтяные цены выросли на 2,76% - до 45,85 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что цены на нефть продолжат рост и превысят отметку 50 долларов/баррель.