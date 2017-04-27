Прогноз: Цена на Brent может опуститься ниже 50 долларов/баррель

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке в ближайшие дни предположительно опустится ниже 50 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report полагает, что причина кроется в увеличении ежесуточной добычи нефти в США и опасениях в связи с продлением соглашения об ограничении добычи. Так, по данным Администрации энергетической информации (EIA) минэнерго США, за неделю с 15 по 21 апреля ежесуточная добыча выросла на 13 тыс. баррелей или 0,14% - до 9 265 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились в 7 раз больше прогнозируемых 0,5 млн баррелей – на 3,37 млн баррелей.

На данный момент основным вызывающим беспокойство фактором является пролонгация венского соглашения об ограничении добычи. 25 мая ОПЕК и страны вне картеля соберутся для обсуждения этого вопроса. Отметим, что на нефтяных ценах отрицательно сказываются новости о возможном наращивании добычи Ираком и сомнения России относительно продления соглашения. По этой причине цены на нефть Brent упали ниже 52 долларов/баррель.

Напомним, что завтра, 28 апреля, будут опубликованы данные о численности действующих нефтяных скважин в США. В случае их увеличения цена на нефть опустится ниже 50 долларов/баррель. Однако ближе к середине мая цена вновь приблизится к 55 долларам/баррель.