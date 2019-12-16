Проект "геноцида" Сената США: поддержка беспорядков и противостояния - КОММЕНТАРИЙ

Так устроен современный мир, что большие государства для достижения своих целей используют маленькие государства, прибегая при этом к очень примитивным методам. То же самое можно сказать и о принятии Сенатом (Верхняя Палата) Конгресса США законопроекта о признании т.н. "геноцида армян". Этот законопроект 29 октября прошел через Палату представителей (Нижнюю палату) Конгресса.

В Верхнюю палату проект был представлен членом Демократической партии, сенатором США от штата Нью-Джерси Бобом Менендесом и сенатором от Техаса, республиканцем Тедом Крузом. Законопроект передан президенту США Дональду Трампу на подписание.

До этого в Сенате США несколько раз налагалось вето на обсуждение законопроекта в связи с т.н. "геноцидом армян".

Посольство США в Турции распространило заявление в связи с резолюцией. В посольстве сообщили, что позиция Белого дома по вопросу не изменилась: "Наша позиция была подчеркнута 24 апреля в выступлении президента".

Что же сказал глава США в выступлении 24 апреля, на которое ссылается посольство? Президент Д.Трамп назвал события 24 апреля 1915-го года "большой трагедией". При этом он не употребил термин "геноцид", а использовал выражение meds yeghern, что в переводе с армянского означает "большая трагедия".

В заявлении МИД Турции подчеркивается, что законопроект Сената США о признании событий 1915-го года "геноцидом армян" лишен правовой основы и направлен на подрыв усилий по развитию турецко-американских отношений. "Резолюция сената США о событиях 1915 года лишена исторической достоверности и правовой основы. Это один из примеров того, как может быть политизирована история. Это решение также является разрушительной попыткой подорвать усилия по развитию отношений между Турцией и США. Борьба Турции за защиту своих жизненно важных интересов в регионе будет решительно продолжаться, несмотря на такие несправедливые и необоснованные решения".

Почему же Сенат США предпринял такой шаг против Турции?

В Анкаре сменяющие друг друга власти долгие годы ведут борьбу с терроризмом внутри страны и за ее пределами. Этим предотвращается нарушение территориальной целостности и суверенных прав Турции. Предположительно, одной из причин принятия этой резолюции является сотрудничество с Россией. Однако у Турции – страны-члена НАТО не было системы противовоздушной обороны. Значит, это воздушное пространство Альянса на территории данной страны оставалось незащищенным. НАТО же сданные в аренду "Патриоты" вывел из Турции, стоило закончиться сроку аренды. Официальная Анкара нашла путь решения в приобретении у России "С-400" и реализует это решение. Поэтому можно считать, что Сенат так отыгрывается на официальной Анкаре.

Турция вместе с США и другими союзниками вела борьбу против ИГ, она приняла 3,5 млн беженцев, сбежавших из своих домов (сирийские беженцы) в результате деятельности данной группировки. Официальная Анкара также вела борьбу с террористической PKK/YPG-PYD, пытавшейся нарушить территориальную целостность Турции и прибегавшей для этого к любым методам. США же снабжает этих террористов оружием. Сенат до сих пор ни разу не вынес на обсуждение вопроса, касающегося оружия, направляемого в Сирию и Ирак. Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и Ирака и сотрудничает с региональными государствами. В данном вопросе - реализует с Россией региональные экономические проекты и др.

Из поведения Сената получается, что Турция не должна была защищать свою территорию. За защиту территориальной целостности против нее применили инструмент под названием "геноцид армян". "Армянская карта" более ста лет разыгрывается силами против Турции и Азербайджана. Другие, как и Сенат США, превратив данный этнос в игрушку в своих руках, дают импульс дестабилизации ситуации в регионе.

"Армянство" играет главную роль в этой подрывной деятельности. Носители этой вымышленной идеи – армяне враждуют с тюрками. Иными словами, армянство борется с тюрками, терроризирует, захватывает земли, подвергает геноциду мирных жителей.

Заседающие в Сенаты и схожие с ними силы помогают названному этносу творить свои черные дела.

Получается, что Верхняя палата заинтересована в создании армяно-тюркского противостояния. Она не желает мирного сосуществования армян и тюрков. Это означает, что Сенат разжигает межнациональную рознь. С этой точки зрения Верхняя палата поддержала вымышленную историю армян, армянство и его идею. Одним из авторов армянства является пособник гитлеровских фашистов Гарегин Нжде. Это говорит о том, что Сенат способствует распространению идей фашизма. Армяне все еще страдают от этой фашистской идеи.

Такой шаг Сената США еще раз подтверждает, что армянский вопрос - сплошная выдумка. И сегодня намного явственнее прослеживается причина того, почему после Первой мировой войны в прошлом веке необоснованно было создано государство под названием Армения. Помимо всего прочего, заинтересованные силы создали и поддерживают Армению еще и для того, чтобы использовать ее как оружие против Турции. Потому что Турция – демократическое государство, и является правопреемницей Османской империи. Наличие такого государства невыгодно, и Сенат США ясно дал понять это.

Поэтому кажется смехотворным, что армяне, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян, празднуют эту резолюцию как победу. Ни Сенат, ни другие подобные ему структуры даже не знают, где находится восток или северо-восток Турции. Их не волнует, что население Армении за 40 лет не превысило 3 млн, что страна живет за счет гуманитарной помощи. Значит, "геноцид" тоже им не интересен. Они сталкивают армян с соседями. Ведь от этой вражды не пострадают ни авторы данного проекта, ни проголосовавшие за него. Эта резолюция повредит армянам. Им не будет доверия…

Вот и получается, что Сенат США проголосовал за документ не против Турции, а против армян и этим поддержал в регионе не обеспечение мира, сотрудничества, безопасности, а беспорядки и противостояние.