Признание президента Ирана - враг не изменяет себе - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Иран во многих аспектах более остальных близок к Азербайджану, поэтому мы держим в поле зрения происходящее в политической, социальной и культурной жизни этой страны. Этот год выдался для страны не самым удачным. Скопившиеся с прошлых лет многочисленные проблемы никак не найдут своего решения.

11 февраля в Иране будет отмечаться 40-летие Исламской революции. В преддверии этого события верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и президент Ирана Хасан Роухани посетили могилу аятоллы Рухуллы Хаменеи, считающегося лидером революции. Мы не задавались целью оценить пользу и вред революции для Ирана, просто решили совершить краткий экскурс в исторические события не столь отдаленного прошлого.

В своей речи на могиле Хаменеи Хасан Роухани отметил, что на протяжении 40 лет Иран подвергается неслыханному давлению. Он признал неверные шаги правительства, предпринятые за последнее время. Х.Роухани назвал ошибкой ограничение доступа к интернету в стране: "Мы полагаем, что нам свыше дозволено вершить судьбы людей, но это вовсе не так. Аллах даже своим пророкам велел просто доносить до людей его назиданья. Выборы – это волеизъявление народа, идти против воли народа неправильно, неправомерно и незаконно". Говоря об опасности, сокрытой в новейших технологиях, он отметил: "Однако эти технологии – неотъемлемая часть жизни народа. Мы не можем перечить воли людей. Противоборство технологиям и инновациям – пассивизм. Препятствуя доступу к интернету, мы допустили ошибку. Мы думали, что росчерком пера запретим все. Однако люди специальными программами прорвали блокаду и все запреты оказались бесполезными".

Говоря о хиджабе и головных уборах для женщин, президент Ирана заявил: "Мы вменили надевать хиджаб женщинам, однако в Коране в связи с этим вопросом есть упоминания и о мужчинах, то есть об их взглядах".

Откровения главы государства вызвали негодование консервативно настроенных религиозных деятелей. 91-летний аятолла Насир Макарим-Ширази назвал Х.Роухани противником исламских ценностей: "Он ведет себя не как глава исламской республики, а как президент демократической страны". 89-летний аятолла Джафар Субхани призвал главу государства заниматься экономикой, оставив религиозные принципы страны в покое.

Противоборство между консерваторами и реформаторами продолжается в Иране много лет. В этой борьбе пока одерживают верх консерваторы. А все потому, что силовые структуры придерживаются консервативных взглядов. В парламенте страны тоже преобладают консерваторы и там же доносятся выпады против реформаторов. 28 января депутат Гасым Мирзайи выступил с инициативой посадить под домашний арест политиков, протестующих против итогов президентских выборов 2009 года. Многие в парламенте возмутились его идее. Они призвали Мирзайи обсуждать бушующие в стране экономические проблемы и не уклоняться от темы. Напомним, что кандидаты в президенты от реформаторов Мирхусейн Мусави и Мехди Карруби все еще находятся под домашним арестом.

Хасан Роухани хоть и руководит правительством и исполнительными структурами, ввиду ограниченности круга его деятельности и антииранских санкций, старается сосредоточить свое внимание на разного рода политических и социальных вопросах. Наши исследования являются наглядным тому примером. Звучащие в парламенте заявления о различных политических событиях призваны отвлечь внимание от реальных проблем. Тем самым глава правительства и его сторонники пытаются возложить ответственность за возникшие в стране проблемы на консерваторов или опосредованно на верховного руководителя Ирана. На тех, кто пользуется социальными сетями, оказывают давление и даже арестовывают. Однако Хасан Роухани не принес извинения за это. Все в стране, от верховного руководителя до простых госчиновников, признают факт коррупции. В отчете международных организаций Иран по степени коррумпированности занимает 138-е место среди 180 стран. В 2017 году Иран располагался на 130-м месте, а в 2016 – 131-м.

Стоит отметить, что экономика страны держится на доходах от продажи нефти и газа. 21 января 2019 года, ввиду отстутствия спроса, на Тегеранской энергетической бирже не был продан 1 млн баррелей нефти по цене 52,42 доллара за баррель. Стараясь избежать американских санкций, Иран с октября прошлого года продает свою сырую нефть на Тегеранской бирже. По информации министерства нефти Ирана, 28 октября 2018 года по цене 74,85 доллара за баррель был продан один миллион баррелей нефти, а 11 ноября того же года – 700 тысяч баррелей нефти за 64,97 доллара за баррель. То есть Иран столкнулся с серьезными проблемами в реализации своей сырой нефти. Самый близкий Ирану покупатель – Турция не покупает иранскую нефть с ноября 2018 года. С мая 2018 года Турция сократила объемы импорта из этой страны, а с ноября и вовсе приостановила закупки.

Иранские власти буквально утопают в экономических проблемах. Официальный курс американского доллара к иранскому риалу составляет 1:42500. Несмотря на это, позиция официального Тегерана в отношении Сирии и Ирака не претерпела сколь-либо серьезных изменений. Недавно состоялся визит вице-президента Ирана Исхага Джахангири в Сирию, в ходе которого он встретился с президентом и спикером парламента этой страны. "У Ирана и Сирии один враг и этот враг старается нанести удар интересам народов обеих стран", - отметил вице-президент Ирана. В рамках визита было подписано 9 двусторонних соглашений. Вероятно, визит имел целью показать возможности давления Тегерана на Башара Асада.

В последнее время часто идут новости о взрывах в Иране и нападениях на силовые структуры страны. В результате вооруженного нападения неизвестных на автомобиль в Махшехре в провинции Хузистан, где компактно проживают арабы, был убит один военнослужащий и один сотрудник полиции. В двух последовавших друг за другом взрывах в Захидане – центральном городе провинции Систан и Белуджистан пострадали 4 сотрудника сил безопасности. Как известно, Белуджистан и Хузистан – два самых взрывоопасных региона Ирана. В сентябре прошлого года в ходе парада в центре Хузистана – Аль-Ахвазе были растреляны 28 человек, 60 человек получили ранения. Ответственность за совершение этого террористического акта возложило на себя "Патриотическое арабское демократическое движение Ахваза", тесно связанное с Саудовской Аравией.

В результате террористического акта, совершенного в Чабахаре в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке страны, были убиты 3 человека, еще 19 получили ранения. При крушении в январе этого года военно-грузового самолета Boeng-707 в Иране погибли 15 человек. Все они были гражданами Ирана. События в Хузистане и Белуджистане больше связаны с междуусобными конфликтами. Америка наложила запрет на продажу Ирану самолетов и комплектующих, что создало серьезные препятствия для приобретения Ираном новых самолетов.

На фоне всех этих событий правительство Ирана готовится к празднованию 40-летия революции. В ключевых вопросах в стране так ничего не изменилось. Причиной тому является неизменность "врагов" Ирана. А внутриполитические силы, обрушивающиеся с обвинениями друг на друга, никак не решатся сменить врага.