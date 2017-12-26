Признание министра обороны Армении: воинский призыв в стране погряз в коррупции - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ “Никчемная деятельность Центральной военно-медицинской комиссии Армении ставит под удар не только министерство обороны, но и безопасность страны в целом”.

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу “Шант” заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, любое неверное решение этой комиссии наносит ущерб оборонной способности и безопасности Армении. “При Военном комиссариате функционируют различные комиссии. У них нет соответствующего оборудования, например, элементарного аппарата диагностики. На мой взгляд, подобная путаница может стать причиной принятия безответственных решений”, - отметил министр обороны Армении.

В. Саркисян призвал всех врачей, начиная от поликлиник до военно-призывных комиссий, отнестись к вопросу ответственно, подчеркнув необходимость реформирования этой области.

Дело в том, что при выявлении у молодых людей призывного возраста в Армении 90 болезней и вытекающих из них последствий, они не призываются в армию. Достаточно широкий перечень заболеваний в этом списке создает врачам множество возможностей для различного рода фальсификаций. Несомненно, врачи пользуются этим, за взятки от обеспеченных родителей или родственников призывника, уклоняя его от службы в армии. Подобная информация была растиражирована армянскими СМИ. Факты, приведенные в этих статьях, гласят о том, что обеспеченные родители дают взятки военным комиссариатам или подведомственной министерству обороны Армении иной структуре с тем, чтобы уклонить своего сына от службы в оккупированном Нагорном Карабахе. Семьи призывников, негодных к воинской службе, заявили о том, что их сыновей призывают в армию. Мы не преследуем цель акцентировать внимание на этих фактах.

29 ноября этого года президент Армении Серж Саргсян подписал закон "О воинской службе и статусе военнослужащих", который не предусматривает отсрочки от воинской службы в связи с получением образования. Отсрочка распространяется на тех, кто заключил гражданское соглашение с министерством обороны. Эти лица, получив степень бакалавра, обязаны три года отслужить в армии, в то время как срок воинской службы – 2 года. Ликвидация отсрочки в связи с образованием была встречена в Армении негативно, состоялись акции протеста, но все безрезультатно. Несколько дней тому назад студенты Ереванского государственного университета возобновили голодовку в знак протеста против принятого армянскими властями закона. Участниками акции стали члены Инициативного движения “Во имя образования”.

Стоит отметить, что закон Азербайджанской Республики “О воинском звании и воинской службе” наделяет учащихся по степени бакалавра и магистра правом отсрочки от службы в армии. Это право также распространяется на тех, кто обучается по степени бакалавра, магистра, в докторантуре и резидентуре (интернатуре) за рубежом, в том числе на лиц, получающих научное образование в организациях, утвержденных президентом Азербайджана.

Приняв закон “О воинской службе и статусе военнослужащих”, армянское руководство предприняло неудачную попытку усилить армию страны, потому как лишившиеся права отсрочки призывники направляются в Нагорный Карабах и обезвреживаются при нарушении режима прекращения огня.

Таким образом, хотя В. Саркисян и не нашел в себе силы открыто признать все это, но все же признал факт уклонения от службы в армянской армии за взятки. Активную роль в этом деле выполняют врачи военных комиссариатов. Не исключено, что они развернут еще более бурную деятельность после принятия Сержем Саргсяном известного закона. Заявление министра обороны страны-оккупанта о неимении в медкомиссиях военных комиссариатов оборудования для диагностики дает основание говорить о том, что коррупция в области воинского призыва в Армении сохранится.