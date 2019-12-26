Желание Пашиняна создать авторитарный режим или революция поглощает своих детей - КОММЕНТАРИЙ

Никол Пашинян, пришедший к власти в Армении на волне революции, испытывает трудности в претворении реформ в стране. Основной тому причиной можно назвать финансовые проблемы и нехватку инвестиций.

Председатель Христианско-демократической партии Армении Хосров Арутюнян заявил, что инвестиции в экономику страны в первом полугодии 2019 года сократились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: "Революционный настрой недостаточен для привлечения инвестиций. Ни один инвестор не вложит средства в экономику такой страны". При этом председатель партии подчеркнул, что армянская диаспора не заинтересована в инвестициях в армянскую экономику. Х.Арутюнян подчеркнул, что за отчетный период грузоперевозки сократились в 2 раза. Председатель партии счел "консервативным" утвержденный Пашиняном госбюджет на 2020 год.

Стоит отметить, что фондовая биржа Торонто прекратила покупку и продажу простых акций золотодобывающей компании Lydian International, которая эксплуатирует Амулсарский рудник в Армении. Такое решение было принято после того, как она вместе с дочерними компаниями, в том числе Lydian Armenia получила защиту по Акту о погашении задолженности перед кредиторами. Этот законодательный акт парламента Канады позволяет несостоятельным корпорациям, задолжавшим своим кредиторам свыше 5 млн долларов, реструктурировать свою финансовую деятельность.Так, Lydian International и ее дочерние компании на 10 дней получили по решению суда право на защиту. В течение этого периода, истекающего 2 января, кредиторы не смогут принять меры в отношении указанных компаний.

С июня 2018 года экологи и рядовые граждане предрекают крупную экологическую катастрофу, которую может вызвать Амулсарский рудник. Правительство до сих пор не обнесло рудник оградой. Отметим, что срок договора с компанией "Lydian Armenia" истек 20 декабря сего года.

Кризис наблюдается как в экономике, так и в общественно-политической жизни Армении. Так, сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Араси Тадевосян с беспокойством отметил рост преступности среди школьников: "Согласно моим исследованиям, проведенным среди подростков 14-16 лет, 8 из 11 подростков имеют при себе ножи. Это для них является обыденным делом. Все это противоречит успехам в сфере образования".

Не добившись реформ в стране, премьер-министр Армении пытается установить в стране авторитарный режим. Путем давления, преследований и арестов Пашинян пытается сохранить свой авторитет. Давление на прессу, наблюдаемое в последнее время в Армении, также подтверждает это. 24 декабря в Армении был арестован владелец "5-го канала" Армен Тавадян. По словам председателя партии "Национальное согласие" Арама Арутюняна, Никол Пашинян тем самым пытается заставить предпринимателя замолчать. Он выдвинул две версии в связи с арестом Тавадяна. Согласно первой, Пашинян пытается тем самым задушить прессу, поскольку все остальные ресурсы исчерпаны: "В настоящее время власти стремятся заглушить голоса всех непредвзятых телеканалов. Объективную информацию распространяют в Армении "5-й канал" и ArmNews".

Согласно второй версии, арест Тавадяна связан с судебными тяжбами по делу экс-президента Роберта Кочаряна. Недавно Пашинян заявил о противоречиях с карабахскими сепаратистами. По мнению председателя партии, все это может привести к задержанию владельца телеканала: "Они ввели народ в заблуждение. Население страны находится под действием "бархатного" наркотика". Адвокат задержанного Ваха Еприян заявил, что ему неизвестны обвинения, выдвинутые в отношении его подзащитного. Он отметил, что Тавадян не получал никаких уведомлений со стороны Особого следственного комитета. По этой причине можно предполагать, что его арест носит политический характер. Арест Тавадяна является давлением на Кочаряна и его сподвижников".

Недавно с критикой в адрес армянского премьера обрушилась председатель Союза журналистов Армении Сатик Сейранян. Напомнив Пашиняну его журналистское прошлое, она отметила, что "их бывший коллега" в бытность оппозиционером выступал против контроля над СМИ, а теперь, мол, дорвавшись до власти, сам довлеет над СМИ. По ее словам, все должностные лица во главе с премьер-министром пытаются преподать урок журналистам и сотрясать пальцем. Она не исключила, что такие случаи в будущем участятся. Подтверждением своих слов она назвала проверки в редакции Yerevan.today и нападение на редакции газет "Зеркало" и "Жоховурд" и издание "Armular.am".

Напомним, что 24 декабря был арестован председатель Студенческого совета Ереванского государственного университета Давид Апоян. Правда, он был отпущен спустя некоторое время. А целью было выяснение его связей с Робертом Кочаряном. По словам Апояна, сотрудники полиции забрали его без каких-либо уведомлений. Становится очевидно, что Никол Пашинян любит шумные аресты. Тем самым он пытается продемонстрировать свою силу, но на самом деле навязывает диктатуру. Эта тенденция отчетливо прослеживается в гонениях на экс-чиновников. Так, 23 декабря в международный розыск был объявлен бывший судья Аванского и Нор-Норкского райсуда Самвел Узунян. Он стал пятым армянским чиновником, бежавшим от преследований нынешних властей страны в Россию.

20 декабря Узунян был признан виновным в коррупции. Он обвиняется в получении взятки в размере 51 тыс. долларов. Позже распространились сведения о том, что С.Узунян бежал в Москву. Предполагается, что он располагает сведениями о политико-экономических интересах определенных групп из команды прежних властей. В то же время Узунян считается приближенным Роберта Кочаряна, ныне находящегося под арестом. В расследовании по делу мартовских событий 2008 года также фигурируют имена бывшего главы следственной группы Ваахана Арутюняна, экс-генпрокурора Армении Геворга Костаняна и бывшего министра обороны Микаэля Арутюняна. Сообщается, что в России скрывается и бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов Мигран Погосян. Экс-глава государства и иные лица, привлеченные к расследованию, обвиняются в свержении конституционного строя, взяточничестве в крупном размере и легализации средств, полученных незаконным путем.

Таким образом, армянская общественность полагала, что в мае 2018 года освободится от диктатуры Кочарян-Саргсяновской хунты и построит новый, демократический мир. Но в итоге в стране вновь возник авторитарный строй. Мечты, как говорится, развеялись, осталась суровая действительность. Пашинян, горланивший с баррикад о свободе и демократии, придя к власти, по сути, не предложил ничего нового, наоборот, только усугубил положение дел в стране. Рейтинг Пашиняна упал, так же, как упала пелена с глаз простых армян, понявших, что он и его приспешники просто-напросто наплели народу сказку про лучшую жизнь, только чтобы прийти к власти. Но, видимо, Пашинян не рассчитал свои силы, заправски справленные обещаниями, и, судя по всему, революция, на гребне которой он пришел к власти, поглотит вскоре и его самого.