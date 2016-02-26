​Присутствие иностранных банков на азербайджанском рынке стимулирует реформы в данном секторе

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Стабильная и устойчивая к рискам финансово-банковская система является основой успешного развития любой экономики. То, что в периоды кризисов происходит "естественный отбор", и слабые игроки покидают рынок – процесс вполне нормальный и даже очень нужный. Чем больше сильных банков на рынке, тем качественнее конкуренция и выше уровень доверия к системе в целом.

Как сообщает Report, главная задача, стоящая на сегодня перед азербайджанскими банками, заключается в финансировании модернизации экономики страны, а для этого сами банки должны подвергнуться модернизации, нарастить достаточный объем активов, усовершенствовать корпоративное управление. Очевидные шаги в данном направлении предпринимаются и со стороны регулятора, причем процесс этот начался еще когда даже предпосылок кризиса не наблюдалось. Так, Центробанк Азербайджана принял важное решение о пятикратном увеличении минимального требования к совокупному капиталу банков, что должно было стимулировать появление на рынке сильных игроков.

Данное решение ЦБА стало позитивным сигналом для внешних инвесторов: зарубежные банки вновь стали проявлять интерес к приходу на рынок Азербайджана. Такого рода планы, например, оглашали крупнейший турецкий İş Bankası, немецкий Commerzbank и американский Citibank. Надо сказать, иностранные банки или банки с участием иностранного капитала сегодня занимают до 50% банковского рынка Азербайджана. Причем этот показатель сформировался, когда ЕБРР, ЧБТР, Германский банк развития KFW (в лице "дочки" DEG), Международная финансовая корпорация, SIDT, а также американский инвестиционный фонд Kazemir Partner Limited купили часть акций в ряде крупных коммерческих банков Азербайджана. Приток зарубежного капитала в Азербайджан в этом контексте имеет несколько положительных сторон. С одной стороны, банковский сектор укрепится, появятся реально сильные игроки, работающие по всей строгости международных стандартов. С другой стороны, уровень управления в банковском секторе выйдет на новый этап, в результате азербайджанские банки получат выход на иностранные источники финансирования. Для простого обывателя приход иностранных банков также выгоден хотя бы потому, что они располагают гораздо большими финансовыми возможностями. Другими словами, они не получают финансы с помощью привлечения вкладов населения по высоким процентным ставкам, следовательно, могут предоставлять кредитные продукты по сравнительно низким процентным ставкам. Так, у азербайджанских банков появятся сильные конкуренты, а, значит, и повод для стремительного развития, и укрупнения.

Проведенные специалистами Всемирного банка исследования показывают, что приход иностранных банков оказывает в большинстве случаев заметное воздействие на макропруденциальные характеристики банковской системы. У банков с иностранным участием на развивающихся рынках, как правило, более высокая процентная маржа и прибыльность. В дополнение к этому они платят больше налогов.

Между тем, ряд экспертов к перспективам вхождения в местный рынок иностранных банков относятся скептически, указывая на некоторые негативные моменты в этом направлении. Например, по мнению известного эксперта-экономиста Фархада Амирбекова, в нынешних условиях целесообразней поддерживать развитие местных банков, и вхождение на рынок сильных конкурентов может окончательно сломить их и так пошатнувшийся бизнес. В пример экономист приводит практически уничтоженную из-за полной либерализации рынка банковскую систему ряда стран Балтии и Восточной Европы. Также экономист напомнил, что причиной мирового кризиса 2008 года были именно крупные системные банки, и именно их присутствие в экономиках других стран стало причиной "разнесения" вируса "ядовитых активов".

Однако, оппонируя им, эксперт-экономист Максим Цурков указал, что уже который год в Азербайджане вполне успешно функционируют дочки ряда зарубежных банков, в частности, и такого крупного российского как ВТБ, турецкого ZiraatBank, банки, в которых присутствует иностранный капитал - Unibank, Nikoil Bank, Accesbank, Bank Respublika. Почти все они пока успешно проходят "испытание кризисом" и стараются сохранить завоеванное доверие клиентов.

Например, ВТБ является крупной международной финансовой группой, работающей более чем в 30 странах мира. Понятно, что ее азербайджанская "дочка" располагает достаточно широкими возможностями для инвестирования в большие по объему проекты, к примеру, начиная от 100 млн. долларов. "Кроме того, не стоит забывать и о том, что в группу ВТБ входит ряд банков в Европе, Азии, Африке, представительства в Сингапуре, Италии и т.д. Это означает, что в первую очередь, ВТБ ориентируется на то, чтобы способствовать как российским, так и азербайджанским клиентам в обеспечении международной торговли", - отметил М.Цурков. Второе преимущество, по его словам, заключается в том, что у группы ВТБ уже существует хорошо отработанная технология по различным продуктам и для корпоративных клиентов, и для розничного бизнеса. Это позволяет работать с соблюдением международных стандартов, предоставлять клиентам в Азербайджане высокое качество обслуживания. Эти преимущества позволяют ему работать, как с малым бизнесом за счет собственных средств, так и с крупными бизнес - структурами. При реализации крупных проектов банк может получать поддержку от головной организации. Что касается сегмента клиентов - физических лиц, то тут у представителей крупных банков также гораздо больше возможностей "развернуться".

Пока большая часть местных банков практически никак не отреагировала на волнения своих долларовых заемщиков, которые требуют предоставления пересмотра условий кредитных соглашений. В тоже время ВТБ-Азербайджан, к примеру, уже презентовал специальную программу для клиентов, столкнувшихся со сложностями при оплате кредитов. Решение менеджмента, построенное на российском опыте, несомненно, даст только положительный эффект, поскольку сейчас важно стимулировать заемщиков продолжать осуществление выплат хотя бы по мере имеющихся у них возможностей. Пример ВТБ-Азербайджан показателен именно потому, что в принципе реально присутствуют в стране банки из соседних государств – России и Турции, что связано с наличием сильных экономических взаимосвязей.

Турецкий Ziraatbank также ориентирован в основном на помощь совместному азербайджано-турецкому бизнесу, на облегчение банковских операций для бизнесменов из обеих стран. Присутствие иностранных банков на внутреннем рынке необходимо для развития всего финансового сектора. В Азербайджане не очень развиты некоторые виды продуктов, например, трастовое управление активами, услуги, связанные с размещением ценных бумаг, инвестированием. На финансовых рынках имеется очень много инновационных продуктов и внедрение каждого из них сопровождается определенными затратами. Для этого требуется соответствующая инфраструктура, сотрудники, процедуры, так как от внедрения нового продукта должна быть определенная отдача на вложенный капитал. Однако в группе ВТБ имеются специализированные подразделения, в их числе компания ВТБ Капитал, которая занимается привлечением, размещением ценных бумаг. В Азербайджане пока не развита система пенсионного страхования, а в группе ВТБ есть организация, которая занимается и этим видом деятельности. Потому банк может продвигать новые для нашего рынка услуги.

По словам доктора экономических наук, профессора Захида Мамедова, необходимо создавать условия и привлекать зарубежные банки в Азербайджан. "Раньше мы говорили, что в этом нет необходимости, но сейчас это не так. Приход иностранных банков создаст конкуренцию на рынке. У кого деятельность более качественная, кто выдает более дешевые кредиты, обеспечивает надежность и предлагает приемлемые условия по депозитам, тот и останется на рынке", - отметил эксперт. В этом смысле опыт деятельности российского банка в Азербайджане показателен. Являясь частью "системного" подобные банки имеют гораздо большую возможность защитить своих клиентов от последствий кризисных ситуаций. И чем больше будет в Азербайджане подобных банков, тем сильнее укрепится весь рынок. По мнению З.Мамедова, для иностранных банков можно было бы применять определенные налоговые льготы. Все это помогло бы создать в Баку международный финансовый центр, а это огромный приток капитала в страну.