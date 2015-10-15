​Причины стремительного роста курса евро - МНЕНИЕ

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На мировых валютных рынках в последние дни наблюдается рост курса евро по отношению к доллару, который достиг уровня 1.15. Аналитическая группа Report сообщает, что с усилением вероятности того, что Федеральная резервная система (ФРС) не повысит ключевую ставку в 2015 году, доллар по сравнению с другими мировыми валютами начал ослабевать. ФРС обосновывает неповышение ставки тем, что инфляция в США не достигла целевого уровня 2%, а на мировых финансовых рынках наблюдаются сильные колебания.

Отметим, что евро со дня выпуска в обращение 1 января 1999 года в июле 2008 года достиг уровня 1,6038 USD/EUR. Затем после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о монетарном расширении евро начало дешеветь и 16 марта 2015 года с ожиданием повышения ключевой ставки ФРС снизился до уровня 1,0456 USD/EUR. В течение этого года вследствие задержек решения ФРС о повышении ключевой ставки евро начало укрепляться и сейчас достигло уровня 1,15 USD/EUR.

Несмотря на то, что решение ФРС сейчас является основным фактором, влияющим на курс евро, ЕЦБ может принять решение о новой монетарной экспансии, так как и в европейской зоне риски дефляции постепенно повышаются. Если даже ФРС примет решение о повышении ключевой ставки, оно будет минимальным, на уровне 0,25-0,5%, рост также будет низким и в 2016 году. По этой причине прогнозируется рост курса USD/EUR до уровня 1,20-1,22. Однако в 5-летней перспективе неизбежно достижение парой USD/EUR паритета.

В Азербайджане в ближайшие 3 месяца ожидается рост курса EUR/AZN до уровня 1,26-1,28.