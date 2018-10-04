Причины роста нефтяных цен - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В последние недели цены на нефть на товарных биржах стремительно растут. Так, нефть марки Brent на Лондонской бирже подорожала за последний месяц на 10% или 8 долларов - с 78 до 86 долларов за баррель. Цена за баррель нефти Brent вчера впервые с октября 2014 года превысила отметку в 86 долларов и торговалась по цене 86,29 доллара. Самая низкая цена для нефти данной марки за последний месяц была зафиксирована 6 сентября. Стоимость фьючерсов нефти Brent в этот день составила 76,50 доллара за баррель. С 24 сентября цена на нефть превысила 80 долларов/баррель, и тенденция роста продолжается. За последнюю неделю он составил 6%.

Специалисты и трейдеры прогнозируют, что цены на нефть возрастут до 100 долларов за баррель.

Эксперты объясняют быстрый рост цен на нефть несколькими факторами.

Директор Каспийского центра энергетики и окружающей среды при Университете АДА Эльнур Солтанов заявил Report, что основным фактором, влияющим на рост цен на нефть, являются санкции США в отношении Ирана, которые вступят в силу в начале ноября. Однако он считает, что обстановку еще больше накаляют предположения об еще большем ужесточении санкций против Ирана, о присоединении или неприсоединении Китая к санкциям, а также неспособности Саудовской Аравии заполнить нишу, которая освободится в результате санкций.

Директор Каспийского центра энергетики и окружающей среды при Университете АДА Эльнур Солтанов Ожидалось, что Китай проигнорирует санкции США, но администрация Д.Трампа оказала слишком сильное давление на Китай, который в итоге также присоединится к санкциям. Китай закупал большое количество нефти из Ирана. Эта новость вызвала беспокойство на рынке. Второй фактор - Саудовская Аравия. Это единственная страна в мире, которая имеет потенциал для увеличения добычи нефти в краткосрочном периоде. Несмотря на это Саудовская Аравия оказалась способной вывести на рынок в сентябре дополнительно всего лишь 50 тыс. баррелей нефти в сутки. Хотя рынок нуждается дополнительно в 500 тыс. баррелях нефти в сутки.

Кроме того, эксперт полагает, что другим влияющим на рынок фактором является информация о сокращении количества буровых установок в США: "Сокращение числа буровых установок в Соединенных Штатах означает, что в ближайшие месяцы существенного наращивания добычи нефти не произойдет".

Председатель рабочей группы энергетической дипломатии Национального комитета Турции Всемирного энергетического совета, профессор Технического университета Ортадогу Октай Танрысевер сообщил Report, что рост цен на нефть провоцируют последние геополитические события на Среднем Востоке, напряженность между США и Ираном, а также приближение сроков введения санкций в торговле энергоресурсами.

Продолжится ли рост напряженности на рынке в ближайшие дни? До какой отметки повысятся цены в результате этой напряженности?

Э.Солтанов сказал, что дальнейший рост напряженности на рынке ожидаем. По его словам, цена на нефть может возрасти до 100 долларов за баррель, но все может и измениться: "В чем вопрос на данный момент?! Саудовская Аравия заявила, что может увеличить производство до 1,5 млн баррелей в сутки. Но рынок не верит в это, и китайский фактор вкупе с санкциями в отношении Ирана означает, что рынок лишится 0,5-2 млн баррелей нефти в сутки. Однако спрос по-прежнему высок и продолжает расти. И тот фактор, что пока ни одна страна не может компенсировать снижение предложения, еще больше нагнетает ситуацию на рынке. Эта напряженность продолжится".

О.Танрысевер также отметил, что начало торговой войны между США и Китаем, а также рост региональной напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном сигнализирует о том, что тенденция роста цен на нефть продолжится в ближайшем будущем. По его мнению, такими темпами цена на сырую нефть марки Brent в краткосрочной перспективе может вырасти до 90 долларов, но рост до 100 долларов пока не представляется реальным.

Он полагает, что рост цен на нефть создаст новые возможности для нефтяного сектора: