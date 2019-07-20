​Причины разводов: измена и бытовое насилие - ИССЛЕДОВАНИЕ

"Так как брак заключает в себе момент чувства, то он не абсолютен, а неустойчив и содержит в себе возможность расторжения. Но законодательства должны в высшей степени затруднять осуществление этой возможности и охранять право нравственности против каприза". Эти слова принадлежат основоположнику немецкой классической философии Георгу Гегелю.

Если взять за основу, что семья является фундаментом любого общества, тогда можно сказать, что сегодня в Азербайджане этот фундамент испытывает серьезные потрясения. Причина в том, что количество зарегистрированных в стране разводов достигло критической черты. Первый сигнал тревоги прозвучал в 2017 году. В тот год количество разводов обновило максимум 82 лет и преодолело психологический барьер в 14 тысяч. Количество разводов пришлось на указанный выше барьер в 1935 и 1990 годах. В прошлом году это количество еще немного возросло. Учитывая тенденцию, наблюдаемую в количестве разводов за первые 5 месяцев этого года, более плачевная картина к концу года неизбежна.

По какой же причине сегодня в Азербайджане распадаются семьи?

Комментируя Report данный вопрос, психолог Гюльнар Оруджова сказала, что в первую очередь причиной разводов являются сами представители обеих полов.

"По сравнению с предыдущими периодами количество разводов значительно выросло. Если кто-то говорит, что расходится со спутником жизни из-за финансовых трудностей, это не может быть поводом для развода. Финансовые трудности были всегда, однако из-за этого не распадалось столько семей. Причиной распада многих семей является измена и бытовое насилие. Выросло число измен и один из допускающих это факторов – чрезмерное пользование социальными сетями. Представительницы слабого пола более эмоциональные и не приемлют измены, что приводит к расставанию. Женщины стали менее терпеливыми, мужчины стали больше изменять своей половине.

В этом вопросе значимым фактором является и свобода женщин. Раньше женщинам не предоставлялось столько свободы, и они не могли так злоупотреблять ею. Зарабатывающая деньги и материально независимая женщина, видя, какие причиняет ей муж мучения, или пережив измену, понимая, что крепко стоит на ногах, больше склонна к разводу. Сегодня в нашем обществе чересчур преувеличиваются проблемы взаимоотношений между свекровями и невестками. Раньше такие проблемы решались за небольшой период времени. Вмешательство родителей девушки или юноши в семейную жизнь не доходило до такого уровня".

Психолог Гюльнар Оруджова "Считаю, что 18 лет - минимальный возраст вступления в брак, довольно низкий и его следует повысить"

"Очень важно, чтобы люди вступали в брак, когда способны материально обеспечить себя и семью. Так, если юноша финансово зависит от родителей, когда им что-то не нравится в невестке, они прекращают их обеспечивать. Это, в свою очередь, может привести к распаду семьи. Считаю, что 18 лет - минимальный возраст вступления в брак, довольно низкий и его следует повысить, поскольку достигшие этого возраста даже с физиологической точки зрения не готовы к браку. У девушки, вступившей в брак в таком возрасте, больше вероятности родить ребенка с синдромом Дауна. Не следует принуждать к этому браку молодых людей, которые не готовы к этому ни физически, ни морально, ни материально. После создания семьи родители должны максимально не вмешиваться в дела новосозданной семьи. Если даже пара поссорилась, им следует предоставить возможность помириться самим. Не надо вызывать у пары ненависть друг к другу, накаляя ситуацию.

Еще одним фактором, который в итоге также приводит к распаду семьи, является то, что вступившие в брак недостаточно узнали друг друга. Парам, которые создают семью, следует хотя бы 2-3 месяца пообщаться, узнать характер друг друга. У нас же в большинстве случаев решают жениться сразу после первой встречи. А потом осознают, что связали свою жизнь с человеком абсолютно противоположного с ними характера.

Если женщина обеспечивает семью, не следует думать, что она должна придерживаться гегемонии. В семье именно женщины больше осуществляют функцию контролера. Они контролируют телефоны супругов, другие устройства. В некоторых случаях мужчины не могут полностью высказать свое мнение в сложившейся ситуации и становятся без вины виноватыми. В итоге им надоедает вечно быть подконтрольными. Поэтому женщины не должны стараться контролировать своих мужей. Не нужно забывать, что запретный плод чаще бывает сладок, лучше предоставить им свободу, так будет вернее. Взаимное уважение, терпение составляют основу успешной семьи", - добавила психолог.

Какую юридическую процедуру проходят семьи после решения о разводе? Как осуществляется удержание алиментов и какие проблемы имеются при их уплате?

По словам адвоката Миркябира Салманлы, порой мужчины, несмотря на хорошее финансовое положение, из-за напряженности в отношениях с бывшей женой, намеренно не хотят выплачивать алименты.

Адвокат Миркябир Салманлы "У нас очень редки случаи лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов"

"Алименты могут уплачиваться и в твердой денежной сумме, и в соответствующей части заработка. По закону "О прожиточном минимуме Азербайджанской Республики на 2019 год", прожиточный минимум для детей определен в размере 160 манатов. Если алименты удерживаются из заработной платы, то за одного ребенка удерживается 1/4, за двух – 1/3 часть зарплаты, за трех и больше – половина зарплаты. Кроме того, если ребенок в возрасте до 3 лет остается у матери, мать может обратиться в суд и потребовать алименты и для себя. Если у должника имеется степень инвалидности, эта сумма удерживается из его пенсии. Однако, если противоположная сторона захочет, могут быть обсуждены уменьшение суммы алиментов в судебном порядке, либо освобождение от уплаты алиментов.

Если между сторонами имеется имущественный спор, судья выделяет его в отдельное производство и рассматривает его как отдельное дело. При этом имущество, приобретенное во время брака, считается совместно нажитым и при разводе делится пополам. Тут возможны исключения. Например, если ребенок остается у матери, ему может выпасть большая часть имущества. Если сторона, уплачивающая алименты, не отвечает на уведомления, не является по требованию исполнительного чиновника, старается уклониться от уплаты алиментов, тогда на основе предоставления исполнительного чиновника в суд в отношении уклониста-неплательщика могут быть приняты принудительные исполнительные меры, такие как запрет на выезд из страны, арест имущества, проверка банковских счетов, арест активов. Если случаи намеренного уклонения от исполнительных действий будут носить продолжительный характер, лицо автоматически привлекается к уголовной ответственности по статье 306 Уголовного кодекса. В этом случае лишение свободы уплачивающим алименты лицом не устраняет его от обязательств по уплате алиментов. Однако у нас очень редки случаи лишения свободы за уклонение от уплаты алиментов".

Коснувшись проблем, связанных с уплатой алиментов, адвокат сказал, что примерно из 10 принимаемых в Азербайджане решений в 6-7 случаях применяются принудительные исполнительные меры.

"Уклонение от уплаты алиментов может быть и не связано исключительно с низкими материальными возможностями. Порой мужчины, несмотря на хорошее финансовое положение, из-за напряженности в отношениях с бывшей женой намеренно не хотят выплачивать алименты. В Азербайджане примерно из 10 принимаемых решений в 6-7 случаях применяются принудительные исполнительные меры. Думаю, сегодня решение в корне проблем с уплатой алиментов связано с созданием Алиментного фонда", - добавил адвокат.

Отметим, что в мировой практике для сведения к минимуму проблем с уплатой алиментов создаются алиментные фонды. Такие фонды действуют в Великобритании, Канаде, США, Австралии, Норвегии и других странах. Они формируются преимущественно за счет денег, полученных с должников. Алиментные фонды имеют широкие полномочия: выступают в суде от имени истца, ищут должников, выясняют его истинное имущественное положение. Фонды удерживают алименты непосредственно из зарплаты должника без судебных тяжб.

Завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова сообщила, что представляемая ею структура в настоящее время изучает международный опыт в связи с созданием алиментного фонда.

Завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова "Мы анализируем, как подобный механизм можно внедрить в Азербайджане"

По ее словам, если будет создан Алиментный фонд, в стране снизится финансовая нагрузка в связи с защитой детей, права которых нарушены: "В результате, средства будут направлены в сферы, больше нуждающиеся в этих средствах. Наша госструктура изучает международный опыт в связи с созданием Алиментного фонда. Мы анализируем, как подобный механизм можно внедрить в Азербайджане. Наши юристы работают сейчас над этим вопросом. Подробно обсуждаются все организационные, юридические, экономические вопросы, в том числе механизм контроля над принципом работы фонда. В итоге комиссия подготовит предложения, связанные с реализацией этого вопроса".